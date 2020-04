“No más conflictos menores”: El emplazamiento de Chile Vamos a Mañalich

“Parece el demonio de Tasmania”. Durante el comité político ampliado realizado el lunes, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, calificó de esa manera al ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Ante la presencia del Presidente Sebastián Piñera, quien participó de la cita de manera excepcional, la timonel gremialista cuestionó la conducción que ha tenido el titular de Salud durante la crisis sanitaria del coronavirus. Si bien la mención fue en tono de broma, Van Rysselberghe hizo hincapié -según presentes- en que el secretario de Estado parecía un “torbellino”, que anda peleando con todo el mundo y que, a su juicio, hace que se pierda el foco de lo importante en el marco del manejo del gobierno frente a la pandemia.

EL planteamiento apuntaba a las últimas polémicas que ha enfrentado el ministro en relación a las cifras de ventiladores mecánicos, luego que el embajador de China, Xu Bu, desconociera la donación que aseguró acordar Mañalich con ese país. “No tengo información sobre la donación de 500 ventiladores que la parte china habría comprometido”, dijo Bu en una entrevista concedida el domingo a La Tercera. Ante esto, el propio Mañalich terminó señalando que “la donación no es del gobierno chino en realidad”. Y, posteriormente, dijo que había acordado con el embajador chino la respuesta a esa pregunta.

A esto se sumaron sus cuestionamientos a los medios de comunicación, cuando sostuvo que “el trabajo de la prensa es ese: vender cosas en base a inventar mentiras”. Sus dichos, en todo caso, no fueron respaldados por La Moneda e, incluso, generaron incomodidad. De hecho, fue la vocera de gobierno, Karla Rubilar, quien se desmarcó de sus comentarios y señaló ayer en TVN: "Cualquiera -yo, un alcalde, un ministro- que desvíe el foco de lo realmente importante, finalmente no contribuye a poder enfrentar de buena manera la pandemia”.

En este contexto, ante la intervención de la timonel UDI, el Mandatario -dicen los presentes- guardó silencio. Sin embargo, Van Rysselberghe no fue la única. En el comité político también intervino el presidente de RN, Mario Desbordes, para criticar la estrategia de “nueva normalidad” del gobierno, lo que fue compartido por el resto de los dirigentes del bloque. Si bien no nombró directamente a Mañalich, el diputado cuestionó la coordinación en los temas sanitarios. Esto, además, luego que el fin de semana Desbordes hiciera un llamado al secretario de Estado. “Limítese a los temas de salud”, le pidió en CNN Chile.

Si bien en el oficialismo respaldan la gestión de Mañalich, recalcan que tiene un problema de “temperamento” y comunicacional que le genera inconvenientes al gobierno. Por eso, desde el sector hubo un emplazamiento para que el secretario de Estado deje de lado los “conflictos menores”.

“En épocas de esta naturaleza lo que uno tiene que hacer es orientar sus energías para tratar de unir las fuerzas y avanzar. Andar peleando con el mundo y con la vida no es la mejor postura”, dijo Van Rysselberghe a La Tercera PM respecto a Mañalich, agregando que “tiene que enfocar su gestión en coordinar el equipo de asesores para encauzar bien la crisis sanitaria”.

En esa línea, la timonel UDI afirmó que “se requiere que todas las personas estén focalizadas en eso; tiene que evitar este tipo de cosas porque distrae el foco de las cosas importantes".

Su par de Evópoli, Hernán Larraín Matte, en tanto, indicó que si bien “el ministro Mañalich está liderando una misión muy difícil, y lo está haciendo bien”, recalcó que “todos esperamos que siga concentrado en la crisis sanitaria y no caiga más en conflictos menores”.

En la misma línea se mostró el presidente del PRI, Rodrigo Caramori, quien aseguró que Mañalich “tiene que mejorar su temperamento y el tema comunicacional, porque al final también la ciudadanía termina fijándose y preocupándose en estos temas secundarios, menores, como son estas peleas que tiene con algunas personas. Cuando pasa de eso, nos alejamos de lo importante".

“No tengo ambición de aparecer bien en las encuestas”

En medio de los cuestionamientos, Mañalich fue consultado hoy si hacía alguna autocrítica. El secretario de Estado evitó realizar un meaculpa e, incluso, sostuvo que “yo quiero recordar una vez más que no tengo ninguna ambición ni de aparecer bien en las encuestas ni de llegar a ser parlamentario ni nada que se le parezca". Y agregó: "En ese contexto, no tengo problemas en hablar directo y hablar con lo que yo estimo que es la verdad”.

Además, comentó que “acabamos de tener una reunión prolongadísima en la que participaron el Presidente de la República y la ministra vocera, y por lo menos en esta reunión yo no fui informado de ninguna contradicción o llamado a la corrección o quitada de piso, como dice alguien en un titular de diario hoy día. Hasta el momento, tengo que reconocerlo, no he sido informado de tal hecho".

Ante esto, el timonel de RN criticó hoy duramente los dichos de Mañalich y sostuvo que “hoy día señalaba él que no le interesaba ser candidato, no le interesan las encuestas; bueno, ahí hay un problema entonces, estamos entendiendo las cosas distinto. Esto no tiene nada que ver con ser candidato, no tiene nada que ver con caerle bien a la gente y salir bien en las encuestas, se trata de asumir el cargo con todo lo que significa”.

Y agregó: “Es importante que las autoridades, todas, estemos concentradas en el combate al coronavirus y ojalá no participáramos de polémicas completamente estériles. Este no es el minuto de la pelea chica, de la pelea de trincheras, de la discusión política tradicional. Nosotros tenemos que elevar el nivel de la discusión, y eso también corre para los ministros de Estado”.

En La Moneda afirman que si bien el ministro de Salud ha hecho una buena gestión y que eso se ha visto reflejado en los resultados del manejo de la pandemia, reconocen que comunicacionalmente Mañalich tiene un déficit, ya que -sostienen- constantemente abre flancos innecesarios al iniciar conflictos y desvía el foco del manejo de la crisis sanitaria. En ese sentido, recuerdan episodios pasados con alcaldes, cuando los acusó de hacer campaña, lo que fue mal evaluado por el propio Piñera en su momento, quien transmitió en privado que el titular de Salud se había excedido en el tono al generalizar.

En ese sentido, en el Ejecutivo dicen que los últimos episodios han generado incomodidad y molestia. Así, recalcan que, por lo mismo, la vocera marcó ayer cuál era la postura del gobierno. De todas formas, en Palacio señalan que el secretario de Estado cuenta con la confianza de Piñera y agregan que es complejo salir a corregirlo públicamente, ya que -dicen- no pueden "debilitar” a quien está liderando la estrategia contra la pandemia.