El fenómeno de Barbie en China: cómo la película encendió la discusión sobre el feminismo y los derechos de las mujeres

¿Podría Barbie ser la respuesta para promover los derechos de las mujeres en China? Esa fue la pregunta que se hizo el diario hongkonés South China Morning Post ante el fenómeno que ha generado en el gigante asiático la película dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, al reavivar la discusión sobre el feminismo y los derechos de las mujeres en un momento en que están menos representadas en la élite gobernante.

Los cines de toda China han aumentado las proyecciones de Barbie, que según los analistas se destaca entre las películas de acción patriótica y protagonizadas por hombres que dominan la taquilla china, uno de los mercados cinematográficos más grandes del mundo. El número de exhibiciones de Barbie saltó de 9.673 el 21 de julio, el día del lanzamiento, a alrededor de 36.000 el 27 de julio, según datos de la plataforma china de venta de entradas Maoyan.

Barbie, que había recaudado más de 495 millones de dólares en todo el mundo hasta el viernes según IMDb, ha generado hasta ahora más de 135 millones de yuanes (19 millones de dólares) en China, asegura Maoyan. Según el South China Morning Post, se trata de cifras relativamente bajas en el mercado cinematográfico de China, que se ha disparado desde que se levantaron las medidas de control por el Covid-19 en diciembre.

Pero Barbie, que ingresó al mercado chino bajo una cuota estricta para películas extranjeras y la censura cinematográfica impuesta por los reguladores cinematográficos, ha visto ganar impulso en torno a la discusión sobre la película y sus temas. En el centro de esa discusión está la presentación de la película sobre la masculinidad tóxica y su apoyo al feminismo.

“No ha habido nada tan grande que tenga un atractivo comercial tan enorme, que sea tan explícitamente feminista en China”, dijo Leta Hong Fincher, profesora asistente adjunta en la Universidad de Columbia y especialista en cuestiones de género y feminismo en China. “Esta película realmente pasó desapercibida para los censores (chinos)”, comentó la académica al diario Financial Times.

Margot Robbie, como su personaje de Barbie, en una pantalla gigante en una promoción de la película afuera de un centro comercial en Beijing.

El South China Morning Post destaca que la película llega en un momento en que posiblemente las mujeres chinas estén menos representadas entre la élite gobernante. Por primera vez en décadas, no hay mujeres en el Politburó de 24 miembros después de que se dio a conocer el órgano de toma de decisiones en octubre.

La medida no pasó desapercibida, ya que el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación en una declaración en mayo de que “no ha habido mujeres en el más alto nivel ejecutivo”.

Si bien ninguna de las discusiones sobre Barbie se ha referido a la política china, el personaje interpretado por Margot Robbie podría terminar siendo quien “abrirá el camino hacia la acción feminista afirmativa”, según un usuario de Weibo llamado Hong Qianchen.

Las redes sociales chinas han visto una ráfaga de actividad desde que se estrenó la película, con muchas mujeres comentando que vieron a los espectadores masculinos salir del cine a mitad de camino, diciendo que estaban irritados por el diálogo de la película que criticaba la masculinidad tóxica.

Medios como Sixth Tone y The China Project han abordado la discusión que se ha generado en torno a la película en las redes sociales chinas. “Si bien el debate hizo que varios internautas se preguntaran cuántas parejas lograron ver la película sin pelearse o separarse, otros dijeron que la película provocó conflictos entre hombres y mujeres y que su intención era mala’”, destacó Sixth Tone.

“Aunque fue un fenómeno cultural menor en China que en EE.UU., donde legiones de cinéfilos vestidos de rosa llenaron los cines y una hábil campaña de marketing está en pleno apogeo, la película logró generar una cantidad notable de discusión en las redes sociales chinas”, comentó The China Project.

Pero este último medio también advirtió de los problemas que enfrenta el feminismo en China. “A medida que conceptos como el sexismo y el patriarcado llegaron a una cohorte creciente de mujeres chinas jóvenes educadas y las impulsaron a unirse en torno a una lista cada vez mayor de preocupaciones, el movimiento feminista de China ha logrado avances significativos en la última década, creando uno de los movimientos #MeToo más impactantes en Asia. Sin embargo, a pesar del progreso, el feminismo sigue siendo un tema polémico en la China actual, con el gobierno censurando con frecuencia las discusiones sobre cuestiones relacionadas con el género en internet y las antifeministas acosando a quienes consideran radicales que odian a los hombres”, apuntó.

Margot Robbie, la protagonista de Barbie.

La popularidad de Barbie en China, en todo caso, refleja cómo su generación más joven ahora era “mucho más consciente de cuán sexista y misógina es la sociedad”, comenta Hong Fincher, quien también es autora de Leftover Women: The Resurgence of Gender Inequality in China (Mujeres sobrantes: el resurgimiento de la desigualdad de género en China).

Zhou Xiaoxuan, una guionista que saltó a la fama nacional por atreverse a hacer públicas las acusaciones de acoso sexual por parte de un famoso presentador de televisión estatal, dijo que la película ofrece un espacio público para que las mujeres chinas discutan cuestiones de género. “Todas las chicas pueden ir al cine con sus amigas y hablar sobre la película”, declaró Zhou. “Aunque la película no es enteramente sobre feminismo, es muy significativa en China (…) Significa que cada cine puede ser un espacio que acoja el feminismo”.

Zhou estuvo involucrada en uno de los casos de más alto perfil en el movimiento #MeToo de China. En 2018, acusó a Zhu Jun, un destacado presentador de CCTV, de acosarla sexualmente durante su pasantía de 2014 en la emisora estatal. Un tribunal de Beijing desestimó las acusaciones de Zhou en 2021 y rechazó su apelación el año pasado, atribuyéndolo a la falta de pruebas.

“Muchas de mis amigas feministas y yo nos hemos reunido gracias a Barbie. Ir al cine es una actividad legal que nadie puede detener”, dijo Zhou.