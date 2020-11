El Presidente, ¿lo va a anunciar? El nuevo lío sobre levantar o no el Estado de Excepción

Estaban debatiendo acaloradamente sobre el segundo retiro del 10% pensiones, el proceso constituyente y otras cosas anoche en A Esta Hora se Improvisa, de Canal 13, cuando le preguntaron al invitado qué se va a hacer con el toque de queda y el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe (EECC), que el gobierno ha ido renovando sucesivamente desde el 18 de marzo y que vence el 11 de diciembre. Para entonces tendrá que tener resuelto si lo vuelve a decretar por hasta 90 días o no.

Mario Desbordes comenzó contestando con “ojalá terminemos pronto los estados de excepción”. Luego dijo que “el Presidente lo va a anunciar...". No cerró la frase y de inmediato se explayó:

“El Estado de Excepción es necesario en los lugares donde la pandemia sigue desatada, no hay discusión. El toque de queda se discutía si es útil o no. Miren lo que está sucediendo en Francia y en España. Conversábamos con los amigos de allá y nos decían que es necesario porque en la noche hay actividades sociales más amplias y tipos de actividades, las discotecas, el pub, donde la aglomeración es más fuerte. A los españoles, ¿por qué les vino muy fuerte el pencazo? Porque se fueron de tapas, se fueron al bar”.

Cuando le preguntaron entonces qué es lo que va a anunciar Piñera, no hesitó. “Que va a haber, obviamente, término del Estado de Excepción ahí donde no se justifica”. ¿Cuándo? “Cuando lo anuncie el Presidente”, siguió, y luego dejó otra respuesta a medio terminar: "Ahora pronto, se está…”

El ministro de Defensa detalló entonces que “hay algunas políticas públicas que están asociadas al Estado de Excepción, ahí va haber que ver si se modifican y quedan asociadas al Estado de Emergencia Sanitaria, que también es viable hacerlo; no necesariamente el Estado de Excepción”. Advirtió eso sí que “estamos atentos a si hay que reponerlo, porque si tenemos un rebrote en tres meses más, entonces nuevamente Estado de Excepción”. Ante una última duda, de si se pueden mantener las restricciones sobre locales nocturnos habiendo levantado el toque de queda, aseguró que "puede ser vía otro decreto, que es la Emergencia Sanitaria”.

Fueron solo un par de minutos pero bastaron para abrir un debate no resuelto sobre si terminar o no el EECC, asunto que ya ha sido tema antes. Entre los expertos del Consejo Asesor COVID-19 afirman que ya recomendaron no hacerlo, en el Ministerio de Salud aseguran lacónicos que no lo han considerado y -sobre todo- esto ha levantado un par de cejas en La Moneda porque en Presidencia aseguran que el mandatario no ha tomado una decisión; la está sopesando. Y agregan que, si se llegara a hacer, un factor a tomar en cuenta es que no todas las regiones y territorios están en la misma situación sanitaria, por lo que se podría levantar en algunas y en otras no.

En Palacio afirman que desde hace un par de semanas que el gobernante está en la fase de pedirles a los ministerios de Salud, Secretaría General de la Presidencia y Defensa los argumentos a favor y en contra de tal medida, y que ello no ha terminado. El Minsal, detallan, no lo ha precisado.

En este punto, habría distintas posturas. Por una parte, en las últimas semanas han trascendido versiones de uniformados que sostienen que han acusado un fuerte desgaste a raíz de lo extenso del toque de queda y del EECC. Ello, mientras María Teresa Valenzuela, epidemióloga del Consejo Asesor COVID-19, asegura que “lo evaluamos como un mes atrás y basados en la experiencia internacional recomendamos no levantar el toque de queda, pues se abrirían los pubs, discotecas, donde sabemos que es el principal foco de riesgo de infección”.

Se trata de un punto delicado de zanjar porque si bien las medidas se han ido relajando en varias zonas según los números, el dilema es cómo garantizar que se cumpla el plan de desconfinamiento gradual Paso a Paso si se levanta el EECC, dado que -insisten- se sustenta precisamente en este último.

Hacerlo sería renunciar a la principal herramienta de control de la pandemia, hacen ver allá, aun cuando aflojar restricciones beneficia a la actividad comercial. Agregan en el corazón de Palacio que la idea no es vista favorablemente por todos, más que nada por lo difícil que sería fiscalizar la circulación masiva, pero además porque hay beneficios sociales amarrados a la vigencia del EECC. Una de las principales, destacan, es la extensión del postnatal de emergencia. “Está en evaluación, se adelantó un poco el ministro”, recalcan.

El asunto también tiene otras interrogantes pendientes. Por ejemplo, cómo se aplicaría levantar el EECC en algunas ciudades, regiones y territorios, y no en otras. Tanto por el impacto en políticas públicas que dependen de dicha excepción, como por el control de la población, que tras ocho meses tiende a andar mucho más relajada pese a que el virus sigue ahí.

Acá el punto clave está en entender que el toque de queda nocturno depende del EECC y no se puede aplicar sin él. Otra cosa es regular el aforo en locales comerciales o suspender las clases.

Pero lo que en Palacio insisten que no flota es el argumento de Desbordes de que se puede seguir restringiendo el funcionamiento de locales nocturnos, principales focos de propagación y de rebrote, sin toque de queda y echando mano al decreto de Emergencia Sanitaria, que es otra herramienta legal. Según afirman, lo han consultado con abogados y no se puede hacer.

Por las dudas, La Tercera PM le consultó al abogado constitucionalista Tomás Jordán. Él tampoco dudó la respuesta: “Lo que dice el ministro no se ajusta a la Constitución, en cuanto a que el EECC es el único que puede suspender la libertad de circulación y de reunión, y no el decreto de emergencia sanitaria. La autoridad de salud no tiene esa facultad en el Código Sanitario. Entonces, no se puede restringir la actividad nocturna sin el toque de queda”.

Hecha una consulta adicional a Defensa, donde no fue posible contactar hoy al ministro, comentaron que el tema se ha conversado pero no hay definiciones ni propuestas. Y que algunas ramas de las Fuerzas Armadas han planteado que se suspenda el toque de queda en algunas comunas más avanzadas en el desconfinamiento, pero que de momento son solo ideas.