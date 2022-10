El puzzle entre 100% electos y expertos para una nueva Convención: partidos se abren a ambas opciones para llegar a un acuerdo

Cuando el secretario general del PS, Camilo Escalona, habla, todos escuchan. Así lo reconocen los dirigentes de los partidos que están negociando la continuidad del proceso constituyente. Este lunes esa no fue la excepción. “No importa de qué color sea el gato. Lo importante es que cace ratones”, comentó Escalona ante los presentes.

La frase marcó una nueva reunión de la mesa negociadora que se concretó durante esta jornada y, dicen los testigos del encuentro, resume de buena forma lo que se debatió. Al inicio del encuentro hubo una especie de rebaraje de los naipes ya que ambas fuerzas políticas -oficialismo y oposición- acordaron no cerrarse a ninguna opción. Eso de inmediato reinició las tratativas.

La situación implica ceder de lado y lado. Mientras el oficialismo ya no se cierra a un órgano 100% electo, la oposición -que no había dicho nada hasta el momento sobre mecanismo- se abrió a un órgano 100% electo. Ambas posiciones parecen un juego de suma cero, pero los negociadores dicen que deja en mejor escenario las conversaciones ya que permite ir acercando posiciones “de verdad”, sin querer “tomar el sartén por el mango de manera forzada”.

Ese tono se marcó desde el inicio de este lunes. Pasadas las 10.10 de la mañana, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, cruzó la puerta del Congreso en Santiago. Solo minutos después hizo lo mismo Escalona. Los dos representantes de los principales partidos de Socialismo Democrático llegaron hasta la sede el Parlamento para participar de una nueva reunión con el resto de las fuerzas políticas para seguir negociando un nuevo acuerdo que le dé continuidad al proceso constituyente.

Escalona pasó directo a la sala del tercer piso del Senado. Fiel a su estilo, no quiso hablar antes de tiempo. Piergentili, en cambio, aprovechó el momento y marcó la primera nota del día. “La posición del PPD y el Socialismo Democrático es que el órgano sea 100% electo. En las negociaciones uno a veces cede en función de buenos resultados, por lo tanto no nos podemos cerrar a que nuestra posición es la mejor (...) Estamos abiertos a la conversación”, afirmó Piergentili cuando fue consultada sobre si su partido apoyaba la idea de un órgano mixto.

Las palabras de la timonel del PPD llegan solo tres días después de que sus socios del PS empezaran a deslizar la misma alternativa. Fue la semana pasada cuando la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, dijo que no había que cerrarse a ninguna alternativa.

Su postura transparentó un secreto a voces que circula hace semanas entre los parlamentarios de Socialismo Democrático. Mientras más pasa el tiempo, los diputados y senadores más empiezan a coquetear con la idea de que el órgano esté compuesto por una parte de representantes electos y otra con expertos designados por los partidos políticos. Más aún cuando el terror de una debacle electoral está instalada en el sector.

El asunto, reconocen en esa coalición oficialista, llegó para quedarse. El problema, agregan, es que nadie quiere pagar los costos de plegarse por esta alternativa. Por eso el discurso en las próximas semanas seguirá enmarcado en que la postura sigue siendo un órgano 100% electo. Sin embargo, debajo de esa definición se esconde la apertura a que llegado el momento, ante la intransigencia de Chile Vamos, sea una carta ante la cual ceder para ganar otros puntos relevantes.

La estrategia asumida por el Socialismo Democrático incomoda a Apruebo Dignidad. El bloque de hecho había resistido la idea y en todos sus documentos previos sellaron su defensa por un órgano 100% electo.

En el bloque comentan que todo el fin de semana el oficialismo estuvo recriminándose la puerta que abrió el PS. Lo que más reprochan es que no era el momento para hacerlo ya que, en términos de estrategia, el plan había tenido que ser forzar a que Chile Vamos sincerara su mecanismo sobre el órgano constituyente en vez de dejarle en bandeja la posibilidad de avanzar hacia un órgano mixto.

Esto se hace urgente, dicen en el Frente Amplio, ya que la derecha no ha mostrado sus cartas y ni siquiera ha podido responder ante la pregunta sobre si quieren o no un órgano 100% electo.

Pese a todo, esta apertura movilizó a Chile Vamos a explorar más alternativas. Los asistentes al encuentro de hoy coinciden que ahora la misión será buscar el equilibrio. Con las encuestas de fondo -en las que crece el apoyo a los expertos- el péndulo se irá moviendo entre representantes electos que puedan estar acompañados de expertos con incidencia real. Si eso se logra como integrantes formales del órgano o como un consejo que acompañe el proceso, será algo que se discutirá en los próximos días y ahí radicará el nudo principal.

Un borrador que no convence a nadie

Lo que sí estuvieron conversando en profundidad fue sobre el borrador de mecanismo que tiene el oficialismo. El bloque junto con la DC están pensando en una futura Convención de 125 integrantes, con nueve escaños supernumerarios, que dure seis meses, con paridad y con un consejo de expertos integrado por 25 o 30 especialistas cuya opinión no será vinculante.

El debate, como era de suponer, estuvo marcado por el rechazo de Chile Vamos a esa fórmula. En la derecha no apoyarán nada que se asemeje a un mecanismo similar al de la Convención. “Misma receta, mismo fracaso”, dice un dirigente de Chile Vamos.

El que adelantó esta posición fue el timonel de RN, Francisco Chahuán. “El oficialismo no ha entendido nada porque si nosotros queremos volver al mismo esquema de un Convención Constitucional quiero decirle que nuestra voluntad no está por ahí. Cualquier cosa que sea algo similar a la Convención Constitucional, que fracasó en su intento, no cuenta con nuestros votos”, dijo el senador minutos antes de entrar al encuentro de este lunes.

En el oficialismo eso lo tienen claro. Por lo mismo, recalcan que, como en todo juego de negociación, primero se llega “con el tejo pasado”, para luego llegar a un término medio. Ya es un hecho, comentan los partidos de gobierno, de que el órgano tendrá menos integrantes que la Convención y los cálculos ahora estarán centrados en fijar una cifra que deje a todos tranquilos y que oscile entre 50 y 100.

El problema parece ser que el tema llegó con el tejo muy pasado porque la propuesta, dice un dirigente de Chile Vamos, se “tomó y se guardó en el cajón”. Como nadie quiere repetir la misma fórmula -ni siquiera los parlamentarios oficialistas- entonces no tiene sentido siquiera discutirla.

Esta es la séptima semana de negociaciones y aún no se ven resultados concretos. Esa realidad tiene a varios en el oficialismo con preocupación, según reconocen. Hay días en que los dirigentes dicen estar optimistas de llegar a acuerdo y hay otros en que los mismos personeros dan por sepultada cualquier posibilidad de sellar un nuevo pacto.

En Socialismo Democrático añaden que, esta vez, la complejidad es aún mayor dada la posición de derrota que les dejó el plebiscito de salida. Ante este escenario cuesta arriba, ambas fuerzas políticas seguirán en la búsqueda de un mecanismo de consenso.