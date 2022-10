Partido Socialista se abre a un órgano constituyente mixto: “No hay que cerrarse a alternativas”

“Un órgano mixto no puede descartarse a priori si hace que sea más rápido llegar a un acuerdo”. Las palabras -dichas en una entrevista con La Tercera- son del diputado socialista Tomas de Rementería y transparentaron una posición que cada vez toma más fuerza en sectores del PS y sobre todo entre los diputados y senadores del partido.

Luego de la abrumadora derrota del Apruebo en el plebiscito de salida, en el Socialismo Democrático se ha instalado el temor de que, en una nueva elección de convencionales, los resultados electorales perjudiquen al sector. De hecho la mayor preocupación, repiten algunos parlamentarios, es la sensación instalada de que si se hace una elección ahora el Partido de la Gente sea la colectividad que obtenga un mejor rendimiento electoral que el bloque oficialista.

Lo que hasta estos días solo eran voces parlamentarias, este viernes recibieron el respaldo de la presidenta del PS. “La entrevista del diputado de Rementería hay que leerla completa, es una muy buena entrevista y él lo que señala es que nuestro partido ha definido como línea política tener un órgano 100% electo, pero que finalmente lo que también buscamos como partido es tener una nueva Constitución y que no hay que cerrarse a alternativas, como por ejemplo, que pudiera haber una Convención 80-20”, aseguró a CNN Chile la timonel socialista Paulina Vodanovic.

La líder del PS además agregó que de Rementería “enfrenta con realismo las posibilidades que tenemos hoy día con una derecha que a medida que pasan los días se va poniendo cada vez más reactiva a celebrar este acuerdo y a abrir un nuevo proceso constituyente”. De hecho Vodanovic reiteró que “lo que de verdad preocupa en este paso de los días y del plazo, es eso, que cada vez vemos a una derecha menos dúctil y menos llana a llegar a los acuerdos que buscamos”.

La timonel socialista también emplazó a Chile Vamos para que muestre sus cartas sobre el mecanismo y defina su postura al respecto: “Nosotros pedimos una Convención 100% electa. Queremos escuchar a la derecha qué es lo que nos responde y después veremos cuál es el tipo de sistema electoral”.

Las palabras de Vodanovic fueron mal recibidas en los dirigentes oficialistas que están en la mesa negociadora. Pese a que ella misma les aclaró que la postura formal de la colectividad sigue siendo defender un órgano 100% electo, en el partido reconocen que sus declaraciones solo son una constatación de la realidad.

De hecho comentan que el punto podría servir para luego negociar otros asuntos. De esa forma se le entrega algo importante a Chile Vamos, a cambio de ganar en otros asuntos. Eso mismo lo comentó de Rementería. “Yo prefiero que me digan que va a haber un 20% no electo y nos bajan algunos bordes de fondo más que tener como dogma de fe que tiene que ser cien por ciento electo todo y quedarme en eso”, dijo el diputado. Pese a esto, en el PS dicen que el tema no se trata de armar “una moneda de cambio”.

En el oficialismo los dichos de Vodanovic se consideraron como un error no forzado que “dejó la pelota en la cancha de Chile Vamos”. Luego de esto, agregan, será difícil desviar la atención a los otros puntos del mecanismo. Además debilita la posición negociadora del bloque ya que no será creíble para la oposición cuando en la mesa se defienda un órgano 100% electo como un punto clave de las tratativas.

El diputado radical Tomás Lagomarsino hizo un llamado a cuidar las definiciones que ha tomado el sector. “Ha costado mucho construir consensos en el oficialismo para tener una postura más o menos homogénea con un gran corazón que es un órgano 100% electo y eso hay que cuidarlo hoy más que nunca”, aseguró el diputado.

Fuentes del PS afirman que el asunto será llevado la próxima semana a la comisión política del partido. En esa línea, agregan, lo importante será resguardar que el órgano redactor sea “representativo y democrático”. Por lo tanto se tendrá que discutir y analizar si una composición mixta de la futura Convención -en una proporción razonable de representantes electos y expertos designados- garantiza ambos principios. El telón de fondo de este debate es que hasta el momento la definición del comité central del PS es que el partido defenderá un órgano 100% electo.

En Chile Vamos están expectantes. La coalición considera que la postura que pueda tomar el PS será clave para saber cómo continuar las conversaciones con el oficialismo. Más aún cuando es vox populi que parlamentarios del PPD también estarían compartiendo la misma definición respecto del órgano mixto.

“La presidenta del Partido Socialista lo que hace es reconocer que no hay que cerrarse a ninguna fórmula, que hay que ver cómo hacemos que el mecanismo realmente responda a las distintas inquietudes y que no hay que apresurarse porque hay que tener debates tanto dentro de los distintos mundos que hoy forman parte del acuerdo, como también entre los distintos mundos. Por lo tanto no hay que cerrarse a ninguna fórmula, no hay que precipitarse y tener los espacios de diálogo que se necesitan”, comentó el secretario general de RN, Diego Schalper.