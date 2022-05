¿En su propia trampa? Karen Rojo cambia de abogados y juez le pide conectarse por videoconferencia para concretar trámite

Aún es un misterio el destino final de Karen Rojo, la ex alcaldesa de Antofagasta que escapó del país con una condena efectiva de cárcel por corrupción sobre sus hombros. Se sabe que tomó un vuelo a Países Bajos y que arribó a Amsterdam el 24 de marzo pasado. Pese a los intentos de Interpol por localizarla, aún la justicia chilena no tiene datos concretos de su paradero, aunque ya está activa una solicitud de extradición para que retorne a cumplir la pena de 5 años y 1 día por delitos de fraude al fisco. En 40 días en rebeldía, la ex jefa comunal no había dado señales de vida. Hasta ahora en que pidió al tribunal de garantía el cambio de sus abogados.

Hasta ahora su defensa la había encabezado el abogado César Ramos, del reconocido estudio jurídico Bofill, Escobar y Silva. El profesional fue quien se presentó a los alegatos en la Corte Suprema dónde no consiguió anular el juicio en que se la sentenció a pena efectiva de cárcel, tras hallarla culpable de fraude de casi $23 millones, y quien compareció luego ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, y la Corte de la misma ciudad, cuando la Fiscalía solicitó su extradición. También fue quien pidió liquidar su deuda ante el Fisco por el delito por el cual es perseguida en el ámbito penal. Pese a todas estas gestiones, y sin mediar aviso la exalcaldesa Rojo pidió el cambio de quienes la representarán de aquí en adelante.

En un breve escrito la otrora autoridad sostiene “vengo en este acto en designar abogado patrocinante a don Daniel Mackinnon y confiero poder al abogado don Felipe Moraga (...) los que podrán actuar de forma conjunta o separada indistintamente firmando estos en señal de aceptación”. En la tramitación ante el Poder Judicial no consta que sus -ahora- ex abogados hayan renunciado a patrocinarla en esta causa, sin embargo se espera que en las próximas horas se concrete el alejamiento del estudio Bofill a la defensa de Rojo.

Que dé la cara

Pese a que esto podría haber sido un trámite más en que un imputado concreta ante el juzgado el cambio de sus abogados, para el titular del tribunal de garantía de Antofagasta, magistrado Alejandro González, la situación de Rojo -declarada en rebeldía ante la justicia chilena- no le pareció un caso cualquiera y decidió imponerle una exigencia para concretar su petición. Esta es que comparezca vía videollamada para dar fe de su decisión de renovar su defensa. “Previo a resolver, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 20.886, ratifíquese por video conferencia el patrocinio y poder ante el ministro de fe dentro del tribunal, dentro del quinto día, o al inicio de audiencia, si esta fuese previa”, se lee en la resolución.

La situación pone en un complejo escenario a Rojo quien no querría tener contacto alguno con autoridades judiciales a nivel nacional, sobre todo en el entendido que pesa en su contra una alerta roja de búsqueda y cualquier conexión a un dispositivo electrónico podría entregar pistas de su paradero actual. Cabe recordar que actualmente tiene calidad de prófuga de la justicia chilena y cada uno de sus pasos es seguido sigilosamente por la PDI y el Ministerio Público. Los fiscales, de hecho, son objeto de un sumario para aclarar si fueron responsables de esta fuga, ya que al momento de recibir la sentencia del máximo tribunal, la ex alcaldesa no contaba con medida cautelar alguna, ni siquiera la prohibición de abandonar el país, teniendo en cuenta que desde hace más de un año arriesgaba presidio efectivo.

En las próximas horas debería concretarse esta videollamada o de lo contrario es probable que no pueda asignar a nuevos abogados en el caso. De revocarse entonces el patrocinio que hasta hoy tenía su abogado César Ramos, la exjefa comunal quedaría a la deriva, pero como ningún imputado en este país puede quedar sin asesoría jurídica, sería la Defensoría Penal Pública quien debería tomar el caso.