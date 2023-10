Entre el exitismo y el voto oculto: Milei se presenta como ganador a tres días de la elección presidencial

Entre los argentinos, desde hace meses que la inflación es el principal tema de preocupación, según numerosas encuestas. Y por lejos. Previo a este viaje, en una fila en Santiago de Chile, dos mujeres argentinas hablaban al respecto. Mejor consultar a quien, con certeza, sabe del tema.

—Conviene más llevar dólares desde acá y los cambias allá. Aquí te pagan muy pocos. ¿Dónde vas?— preguntó una.

—A Buenos Aires. Soy periodista, cubriré la primera vuelta...

—La única— respondió, rauda sobre las elecciones presidenciales de este domingo en Argentina.

La mujer ni siquiera dijo votar a Javier Milei, pero prevé que no habrá balotaje. La misma sensación la tiene Daniel Matta, taxista de 53 años que toda su vida votó al peronismo, pero, confiesa tras varios minutos hablando en el recorrido desde el Aeropuerto de Ezeiza al centro de Buenos Aires, que esta vez lo hará por el polémico candidato libertario.

—No hay segunda vuelta, nada— señaló a La Tercera.

Sensación de victoria

Hasta ahora, las encuestas no respaldan ese escenario, pero nadie pone las manos al fuego. Según el diario Clarín, de 12 sondeos consultados, todos daban como lo más probable una segunda vuelta entre Milei y el candidato oficialista de Unión por la Patria, el aún ministro de Economía Sergio Massa. Pero Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, le sigue muy de cerca.

Pero Milei, el economista y diputado calificado por algunos como un populista, de ser de extrema derecha o simplemente como un outsider que quiebra la lógica entre el kirchnerismo y el macrismo de las últimas elecciones, podría dar el batacazo en las elecciones de primera vuelta. Ya hubo una importante subestimación por parte de las encuestas del desempeño de Milei en las primarias de agosto, cuando erraron por entre 6 y 12 puntos porcentuales en las estimaciones.

Nada de eso le importó a la propia carta presidencial de La Libertad Avanza (LLA) durante su evento de cierre de campaña, durante la noche del miércoles, momento en que gritó a su público: “Primera vuelta, la puta que lo parió”, detallaron medios locales.

Milei en el Movistar Arena de Buenos Aires, durante su cierre de campaña presidencial, el 18 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Realizada en el Movistar Arena de Buenos Aires, el lugar fue el escenario de un verdadero show, con una puesta en escena que mezcló la música de Rocky, un video con tintes presidenciales –incluido Milei con traje de presidente y ambiente de cadena nacional– e imágenes de explosiones, bombas atómicas y edificios derrumbándose.

Entró, como siempre, desde atrás de las galerías mientras la música retumbaba y sus seguidores lo aclamaban, como se puede apreciar en los registros. Una performance.

“¿De qué salto al vacío me hablan? Es el salto al vacío de ustedes, los chorros empobrecedores de la casta política”, dijo, entre las muchas frases que dedicó a sus rivales. “Estamos frente a un momento histórico de hacer el punto de inflexión. Los invito a preguntarse qué país quieren para sus hijos, si quieren el país de la decadencia o el de la libertad y la libertad que alguna vez supimos tener”, agregó.

Otro invitado que habló en el evento fue Alberto Benegas Lynch hijo, figura referente del propio candidato y doctor en economía que, junto a otros, introdujo la Escuela Austríaca en Argentina, dogma que sigue Milei. Según Benegas Lynch, “a partir del 22 le vamos a decir a nuestro candidato ‘señor presidente’”. Pero también tuvo espacio para la política, y puntualmente, la contra el Papa Francisco, pese a que el aspirante a la Casa Rosada dijo en el primer debate haber perdido “perdón” (sin especificar cómo ni cuándo) por sus dichos previos contra el Pontífice.

“Habría que suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario”, dijo el “prócer” del candidato libertario, según La Nación.

Pero pese al exitismo que Milei exhibe ante sus seguidores, desde su entorno aseguran que, en privado, el libertario reconoce que espera un balotaje contra el ministro-candidato, Sergio Massa, informó el periódico argentino. Sin embargo, LLA estaría instalando de forma pública la idea de que se puede alcanzar la victoria en primera vuelta para generar expectativa y empujar la llegada de más votos, agregó el mismo medio.

La candidata presidencial Patricia Bullrich junto al candidato oficialista Sergio Massa durante el debate presidencial del 1 de octubre de 2023. Foto: Reuters

El sitio La Política Online (LPO), en tanto, confirmó el escepticismo en el ala política de LLA respecto a un triunfo que los ponga en la Casa Rosada de inmediato, este domingo 22. Están cerca del triunfo, dijeron al medio, pero esos dos o tres puntos porcentuales que requieren para lograr la hazaña se ven difíciles de conseguir.

“Tenemos que superar los 40 puntos y sacarle 10 al peronismo que va a mover todo, no tenemos aparato para el delivery de boletas en el Conurbano”, admitió un dirigente de La Libertad Avanza al medio digital.

En cambio, el ala económica del comando de Milei está convencida de un batacazo durante el domingo, y ya están planificando una potencial transición económica con el gobierno de Alberto Fernández, el Presidente de Argentina. De ganar, señalaron a LPO, se reunirán con el hipotéticamente vencido, pero aún ministro de Economía, Sergio Massa.

“Si gana Javier en primera vuelta, lo lógico es que se reúna inmediatamente con Massa para dirigir la transición”, aseguró uno de los asesores de mayor confianza en el ámbito económico de Milei, quien descartó un feriado cambiario, considerando que muchos pronostican una debacle cambiaria para el día siguiente a la elección, independiente de quién gane. “No cree que esa sea la manera de abordar estos problemas”, agregó.

Javier Milei, aspirante presidencial de La Libertad Avanza, votando durante las elecciones primarias del 13 de agosto. Foto: AP

En el plano de las encuestas, una reciente medición publicada por Clarín detalla que en las redes sociales, Milei lleva la delantera. La firma Metadata señaló que el libertario sigue siendo el con mayor protagonismo en el mundo digital, con un 44% del acaparamiento de los usuarios únicos. Mucho más atrás, Massa le seguía con el 26% y Bullrich con el 25%. No son datos de intención de votos, pero dan una idea, una foto, de cuánto se habla de los candidatos en internet.

“Javier Milei sigue siendo el candidato con más protagonismo en la esfera digital, aunque en la evolución diaria de interacciones y audiencia se note una caída. Fue de quien más hablaron los usuarios y quien más interacciones (likes y compartidos) generó en las publicaciones que lo mencionaron. También quien tuvo la mayor audiencia estimada a partir de las mismas”, se lee en el informe de Metadata.

Donde el resultado es avasallador es en la cantidad de “compartir” que la gente le da a las publicaciones de Milei. Allí, un 60% corresponde a él, mientras que Massa y Bullrich quedan relegados al 19% y 14%, respectivamente.

¿Voto silencioso?

La Espiral del Silencio, teoría de la Comunicación y la Opinión Pública elaborada por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann, habla de cómo, ante una visión considerada impopular en determinado ambiente social, una persona prefiere no compartir su postura. La explicación, burdamente desarrollada, podría explicar cierta parte de la realidad argentina actual. Pero, tras las primarias en que Milei arrasó, ese efecto también podría estar desapareciendo.

Daniela Aguis, de 54 años, madre de tres hijos jóvenes, dijo a La Nación que, durante un almuerzo familiar, mintió al ser consultada por su voto de este domingo. “Dije que estaba entre Patricia Bullrich y Javier Milei, pero sé que voy a votar a Milei. Tengo claro que es un voto que uno esconde por algunas características del candidato. Tiene modos un poco alocados, un estado psíquico frágil y se arrebata enseguida”, aseguró al periódico trasandino.

“Pero creo que tiene las ideas claras. Cuando comencé a escucharlo como panelista hace varios años en algún programa de TV, era el único economista al que le entendía cuando hablaba, que tenía un discurso claro y comprensible para todos”, prosiguió.

También notó que, cada vez más, veía a gente profesional transparentar su intención de voto, lo que le dio el valor para hablar sobre su decisión. “No lo decía hasta ahora porque estaba condicionada por uno de mis hijos, que se avergüenza. Pero lo voy a votar”.

Por el contrario, Daniel Matta, taxista consultado por La Tercera, señaló que fueron precisamente los jóvenes, muchas veces asociados a Milei, quienes llegaron a explicar por qué debían votarlo los adultos, como ocurrió en su caso.

“Los primeros que lo escucharon (a Milei) fueron los jóvenes, y luego ellos hablaron con los padres y les explicaron. Muchos entendieron el concepto que el joven quería explicarle de esta persona, sin aparato político, sin nada atrás. Sin espaldas, sólo con un proyecto y una idea. Y muchos de ellos lo votaron en las PASO”.

Según Belén Amadeo, profesora titular de Opinión Pública de la Universidad de Buenos Aires, el fenómeno del silencio actual no es comparable con otros momentos como la segunda elección del expresidente Carlos Menem, en 1995. “En ese momento sí hubo un alto porcentaje de voto vergüenza, y hasta apareció el famoso dicho ‘yo no lo voté’, porque a pesar de que muchos negaban haberlo hecho, Menem ganó con toda tranquilidad. Para los peronistas no estaba bien visto porque se había pasado al liberalismo; para los liberales, era votar a un peronista. Era ir en contra de lo que, naturalmente, todos podían confesar”, explicó a La Nación.

Javier Milei sostiene una motosierra junto a Carolina Piparo, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, durante un acto de campaña el 25 de septiembre de 2023. Foto: Reuters

“No creo que lo mismo esté pasando ahora. Primero, porque en la Argentina siempre hay un porcentaje alto de gente, alrededor del 8 al 10 por ciento, que decide su voto en el cuarto oscuro. Segundo, creo que no es tanta vergüenza como sí bronca y hartazgo”, agrega.

En la vereda opuesta, Florencia, una diseñadora gráfica de 42 años que pidió a La Nación no compartir su apellido, sincera que su “voto vergonzante va para Massa”. “La principal razón de mi elección es la oposición a Milei, porque si bien coincido con algo de la ideología que puede plantear el peronismo, jamás lo hubiese votado a él. Pero un personaje como Milei genera mucho miedo”, detalló.

Según Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), esta es “la elección de mayor importancia en estos 40 años por las características inéditas que tiene”. Este miércoles presentó los resultados de la Tercera Encuesta de Cultura Constitucional, donde se reveló que un 72% de los argentinos no están satisfechos con la democracia, mientras que la mitad, cerca del 50%, señaló que estaría de acuerdo con la llegada de un gobierno no democrático, si eso resuelve los problemas de la gente.

“Yo lo llamo la bukelización de la política. Sacrifica derechos y concentración de poder por seguridad. Estamos encontrando a nivel global una marcada recesión y declive democrático”, dijo Zovatto, según consignó La Nación.