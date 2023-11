“Era infinitamente mejor que el texto que se está presentando”: la defensa del FA y PC a la propuesta de la Convención ante el arrepentimiento socialista

“Yo no”.

Así, de forma breve, respondió a través de redes sociales el diputado Gonzalo Winter a una nota de La Tercera que señalaba que el Socialismo Democrático hacía un mea culpa por su respaldo al Apruebo en el plebiscito constitucional del año pasado.

Foto: Juan Farías, La Cuarta.

Las declaraciones de personeros como el excomisionado Gabriel Osorio (PS), los diputados Raúl Soto (PPD), Tomás de Rementería (PS) o Raúl Leiva (PS) cayeron como un balde de agua fría al interior la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric. Y es que, hasta ayer, dentro de las colectividades que se agrupan en ella no se había hecho pública esta reflexión.

“Me equivoqué (al votar Apruebo). Nosotros aprendimos de ese error”, dijo Osorio. “El respaldo al Apruebo fue de los mayores errores políticos cometidos por la centroizquierda en las últimas décadas”, lamentó el exvicepresidente PPD Marco Antonio Núñez. “Si no había un acuerdo transversal en torno a reformar la Constitución en caso de ser aprobada, debería haber estado por el Rechazo”, sostuvo de Rementería.

Así como Winter, son varios los dirigentes del Frente Amplio y del Partido Comunista que discrepan con el diagnóstico del Socialismo Democrático.

Consultada sobre este debate, la diputada Lorena Fríes (Convergencia Social) señaló que coincide con la evaluación sobre que el actual proceso constituyente repitió los errores del anterior. En esa línea, también hace una autocrítica: “Tuvimos una incapacidad los distintos actores progresistas de darle conducción a ese proceso, de manera que un sector no se sintiera excluido. Yo creo que lo que faltó fue un sentido de responsabilidad histórica”.

Sin embargo, Fríes hace una distinción: “El contenido de la propuesta anterior me parecía un buen contenido”. Según ella, el problema estuvo en “no haber pensado, como ahora, que se trata de una Constitución que tiene que poder incluir a todos los sectores. En la medida que no lo haga, no es una Constitución para el país, no es el marco dentro del cual podemos vivir todos los chilenos y chilenas”.

Foto: Luis Sevilla

Fríes fue la única diputada de Convergencia Social consultada por este medio que accedió a referirse a este tema.

Desde la bancada de Revolución Democrática, el diputado Jaime Sáez manifestó que “no creo que haya sido un error votar Apruebo en septiembre del año pasado (...). Al menos en mi caso, yo no me arrepiento de haber votado como voté, me parece que era un texto infinitamente mejor que el que se está presentando hoy día. Las consideraciones para votar ‘En contra’ en base a cómo se ha desarrollado el proceso pueden ser similares a las que se esgrimieron por quienes votaron Rechazo en el proceso anterior”.

En todo caso, Sáez también hace una autocrítica: “Me parece que durante el proceso de trabajo de la anterior Convención se produjeron errores de gestión política, no solo de los convencionales, sino también de los partidos políticos involucrados, sobre todo también de esa gran masa de gente que no respondía a nadie, que eran, muy entre comillas, los independientes, que tenían agenda propia: Lista del Pueblo y ese mundo. Ellos llevaron el proceso a un nivel de maximalismo inadecuado, que se tradujo posteriormente en una grave derrota en el plebiscito”.

Por su parte, y consultado sobre las reflexiones del Socialismo Democrático, el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, se limitó a decir que “este (el comando del ‘En contra’) es amplio y diverso, cuya centralidad es el 17 de diciembre, porque estamos convencidos de los perjudicial del texto (redactado por el Consejo)”.

Las palabras de Vela no son casuales. Y es que las declaraciones de Osorio -uno de los voceros del ‘En contra’- emitidas ayer en Radio Duna, fueron analizadas detalladamente al interior del comando. En él diagnosticaron que, en general, su entrevista se ajustó al relato que pretenden instalar durante la campaña. La excepción fue la mención al “error”, en consideración de que a los voceros se les ha instruido no hacer referencia a la experiencia de la Convención.

En tanto, la diputada Consuelo Veloso (exmilitante RD) aseveró que “era mejor una Constitución imperfecta y reformable surgida en democracia a una mala escrita por un pequeño grupo elegido por un dictador. Lo cierto es que ya no sirve arrepentirse. Espero, como mínimo, que quienes consintieron el mal manejo político del primer proceso y luego promovieron el segundo proceso que nadie quería aprendan las lecciones. Por ahora se sepulta el anhelo de una nueva Constitución”.

Quien también hace una defensa de la propuesta de la Convención es el diputado comunista Matías Ramírez. Él dijo a La Tercera que ese texto “ponía énfasis importantes en la consagración de derechos sociales y el rol del Estado para el cumplimiento de los mismos”. Y agregó: “No veo lugar a arrepentimientos en superar un modelo que solo ha acrecentado las desigualdades en Chile. Ahora bien, si alguien piensa aquello, quizás se siente cómodo con ese modelo y sería bueno que transparentaran esa postura”.

“La demanda por una nueva Constitución legítima va a seguir vigente, pues tengo convicción que el ‘En contra’ será mayoritario en la actual propuesta. Será la gente la que determine en qué momento se retoma la discusión por una nueva Carta Fundamental”, agregó el parlamentario.

Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC) afirmó que “considero que es muy inoportuno traer a colación un proceso ya terminado. Distrae y no contribuye en nada. Lo central hoy es informar a la ciudadanía sobre los peligros de un texto que desmantela el Estado en favor de unos pocos. Eso es lo que se vota en diciembre, no otra cosa”.

Con todo, también hay voces disonantes al interior del Socialismo Democrático. Por ejemplo, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, manifestó que “más que arrepentirse, hay que asumir las responsabilidades. En este caso, yo no me arrepiento porque mi partido apoyó orgánicamente tal postura y me correspondía defender esa opción”.

En tanto, el timonel de los liberales, Juan Carlos Urzúa, comentó “no me arrepiente de haber votado Apruebo el año pasado (...). La Constitución anterior, bien o mal, se hacía cargo de los problemas, trataba de resolverlos. Esta no: o los deja igual o los empeora”.