“Me equivoqué”: el duro mea culpa del Socialismo Democrático por votar Apruebo en 4S

Cuando el país está a un mes de volver a las urnas para plebiscitar otra vez una propuesta de nueva Constitución, con la campaña en marcha y con ambos comandos -por el “A favor” y por el “En contra”- en pleno despliegue comunicacional y territorial, desde el oficialismo marcaron un punto importante en medio del debate cruzado que tienen con la derecha para argumentar por qué el texto redactado por el Consejo debe ser rechazado.

El primero en abrir el camino fue el excomisionado socialista y vocero del “En contra”, Gabriel Osorio. “Me equivoqué (al votar Apruebo). Nosotros aprendimos de ese error. Ambas propuestas tienen las mismas características desde el punto de vista programático”, comentó en entrevista con Radio Duna.

El abogado siempre fue una voz crítica del trabajo de la Convención. Mientras los convencionales escribían ese texto, en más de una ocasión criticó por Twitter lo que ahí estaba pasando. Pese a eso, al momento de votar en la urna, Osorio optó por el “Apruebo”.

“Sin embargo, yo también tenía un compromiso político por tener una nueva Constitución y, desde el punto de vista de mi conciencia, uno puede aprender también de las experiencias, rectificar los errores que se cometieron y no es un asunto solamente de realismo político”, agregó Osorio.

Sus palabras sobre la postura adoptada en el proceso de 2022 son reflejo de un sentir extendido en el Socialismo Democrático. De hecho, varios dirigentes de esa coalición suelen comentarlo en privado, pero son pocos los que se han atrevido a reconocerlo públicamente. Tanto así que el año pasado el silencio respecto de cuál fue la decisión que tomaron en la privacidad de la urna fue la tónica en gran parte de los personeros del sector.

Lo ocurrido el año pasado ha sido un fantasma difícil de espantar. Más aún durante la campaña, ya que la derecha suele interpelar a la izquierda diciendo que resulta poco creíble que quienes aprobaron el texto de la Convención ahora quieran argumentar que el texto del Consejo también debe ser rechazado.

Más voces se suman al mea culpa

Osorio no es el único que reconoce haberse equivocado. En el PS hay varios que opinan lo mismo. “Tengo la sensación de que, revisados cómo se dieron los antecedentes hoy y cuál fue el resultado del plebiscito, deberíamos haber sido más insistentes en la etapa previa de la elaboración de la Constitución en intervenir en lo que estaban haciendo los convencionales y adicionalmente haber insistido de mayor forma con el ‘Apruebo para reformar’ y no haber sido tan contumaces con el texto que evidentemente tenía falencias profundas y elementos que eran contraculturales con la sociedad”, admite el diputado socialista Tomás de Rementería.

El diputado va un paso más allá: “Mirando las cosas cómo se dieron y la presión, yo debería haberme puesto más firme de que si no había un acuerdo transversal en torno a reformar la Constitución en caso de ser aprobada, debería haber estado por el ‘Rechazo’”.

23 de Noviembre del 2022 Retrato al diputado Tomás de Rementería en el Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene

Una opinión similar comparte el diputado PS Raúl Leiva: “La autocrítica planteada por Gabriel es compartida por muchos, dentro de los cuales me incluyo. El ‘Aprobar para Reformar’ se enmarcaba dentro de un contexto político específico y complejo, que se hacía cargo de las deficiencias del texto y su posterior perfeccionamiento en el Congreso tal como se planteó en su oportunidad”.

El “mayor error político cometido por la centroizquierda”

En el PPD también hacen una autocrítica. “El respaldo al ‘Apruebo’ del texto anterior fue de los mayores errores políticos cometidos por la centroizquierda en las últimas décadas. Nos transformó en minoría electoral indiferenciada del FA-PC y nos desconectó de las aspiraciones de los sectores populares y la clase media”, afirma el integrante de la comisión política de ese partido, Marco Antonio Núñez.

El diputado PPD Raúl Soto también se suma a las voces que reconocen haber equivocado su postura respecto de lo que fue el proceso del año pasado. “Nosotros tuvimos una opción más moderada y razonable que era el aprobar para mejorar, porque entendíamos que la propuesta no era lo suficientemente transversal, inclusiva y consensuada. Lo mismo pasa con la propuesta actual, pero ahora desde la otra vereda y por las mismas razones para ambos procesos la mejor opción para Chile es el rechazo, hay que reconocerlo”, afirma Soto.

La expresidenta del PPD, Natalia Piergentili, pese a que no quiso responder directamente si se arrepentía de su voto, sí quiso sumarse al mea culpa. “El error mayor fue pensar que solo generando una propuesta democrática bastaba y lamentablemente eso no fue así. Me arrepiento de la incapacidad de nuestro sector de haberse sometido a las posturas maximalistas, de haber sucumbido a la funa. Más bien me duele y me pena la incapacidad que señalo”, dice la actual vicepresidenta.

13/03/2023 COMITE POLITICO 13 MARZO EN LA FOTO, NATALIA PIERGENTILI FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“Aprendimos la lección”

En el Frente Amplio la sensación es parecida, pero no igual. Pese a que hasta el momento no han habido reconocimientos públicos de haberse equivocado al votar “Apruebo”, el sector sí ha sido enfático en admitir los errores cometidos.

“Lo que hemos dicho quienes estuvimos involucrados como asesores del proceso anterior con propuestas técnicas es que aprendimos la lección. Somos gente que aprendió una lección, pero yo pensé que era una lección que se había aprendido a nivel país”, afirma el excomisionado de RD Domingo Lovera.

“Nos dimos cuenta de que hay quienes han querido perseverar en el camino de proponer una constitución que es maximalista, de detalle, programática y que tiene los mismos vicios que se le achacaban a la propuesta anterior, y por esa razón nos parece que debiese rechazarse”, agregó el académico.

Semanas atrás, la excomisionada de CS Antonia Rivas también comentó algo similar en sus palabras de cierre en el último pleno del Consejo: “Fracasamos y no porque no lo intentamos. Fracasamos por la misma razón que el proceso anterior: los que sacaron más votos creyeron que la respuesta correcta era escribir una Constitución por si mismos, con exclusión del resto”.