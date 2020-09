“Estamos preocupados, ojalá su juventud le ayude”: Las reacciones al primer contagio en el retorno del fútbol en Chile

Miguel Ángel Orellana (30 años) responde en pocas palabras. El escenario no es el mejor para sostener una conversación fluida. Y menos por WhatsApp. El delantero de Santiago Morning responde a La Tercera desde la clínica Indisa. En ese centro asistencial está internado desde comienzos de esta semana. Los síntomas derivados del COVID-19 obligaron a hospitalizarlo. “Los tenía todos”, grafica, para dar cuenta de los malestares que sintió y que obligaron a pedir auxilio médico.

Está asustado el futbolista. Y no es para menos. Los primeros diagnósticos menos revelan los efectos que le ha generado el avance de la enfermedad en el aparato respiratorio. “Esto reacciona en todos los casos distinto. A mí me agarró no tan grave, pero tengo los pulmones comprometidos. Espero mejorar de a poco”, relata. Luego comenta que los tratamientos apuntan, en primera instancia, a estabilizarlo. “Estoy mejor, pero lo tomo con mesura porque en esto no se sabe si mejoras o empeoras”, explica.

Los malestares habían comenzado hace 13 días. La prueba de PCR que arrojó positivo se la practicaron hace diez. El Chago testea a los jugadores con frecuencia. De hecho, hoy se les practicó un examen a los pupilos de Luis Landeros. También se les realiza una antes de cada encuentro, según el protocolo establecido por la ANFP. Previo al choque frente a Puerto Montt, el último que disputaron por el torneo de Primera B, todos arrojaron negativo.

Orellana afirma que no incurrió en ninguna conducta que pueda ser calificada como riesgosa. “Traté de cumplir todos los protocolos. No salí a ninguna parte. No sé donde me pude contagiar”, dice el renquino avecindado en Maipú.

Los protocolos se cumplieron

En la Comisión Médica de la ANFP están preocupados por la salud del jugador. “Ojalá que su juventud y nivel deportivo le ayuden y sean un protector para que no se agrave. Los pulmones son los que ataca el COVID. En general se da una neumonía por COVID y eso hace que se complique el tema respiratorio. Cuando los pacientes hacen una neumonía grave es complicado, porque tienen problemas más sistémicos. Empiezan a fallar otros órganos y ahí se complica”, explica César Kalazich, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte y miembro de la comisión.

“Los protocolos se cumplieron. Él salió positivo y fue separado inmediatamente. Antes de cualquier partido deben estar esos resultados. Y acá así ocurrió. No debiese alterar en nada el torneo porque todo los protocolos se cumplieron. Los otros dos infectados tampoco viajaron con él plantel, lo quiero aclarar”, sostiene el médico de las inferiores de la UC.

Kalazich añade que las precauciones incluyen exámenes. Que se sigue al pie de la letra el protocolo: “Todos los PCR llegan 24 horas antes de cualquier partido o viaje. Ninguna delegación viaja sin sus PCR. Si no se hacen, puede implicar que no se juegue el partido”, detalla.

En ese sentido, exculpa al club. “Hubo varios casos en Morning. En general asumimos que los contagios no son en el club, son en la comunidad. Nunca se aseguró que no habría contagiados. Lo importante es que no se vayan desde el club contagiados”, afirma.

Por su parte, Cecilia Pérez, Ministra del Deporte, también rescató el esfuerzo que ha hecho la actividad para mantener en línea los contagios: “Justamente porque los protocolos han funcionado es que hoy no tenemos ningún plantel, como ha pasado recientemente en Argentina, con casi todos en cuarentena por caso positivo o por contacto estrecho. Desde el mes de abril que comenzamos con la comisión médica en conjunto a aplicar el test PCR semanales, tanto a los clubes de Primera como Primera B, y ya se han desarrollado casi cuatro mil PCR siendo el porcentaje de positividad es 1.8%. Eso significa que se logran detectar los casos, se toman las medidas de acuerdo lo que determina el ministerio de salud y se puede continuar los entrenamientos. En el caso de Santiago Morning se detectaron los casos de positividad antes de un partido, y eso significa que los protocolos están funcionando. Si no hubiese protocolo, estarían todos los clubes contagiados”, señaló.

Compromiso

Entre sus compañeros tampoco hubo sospechas. El delantero no les habló de síntomas. “Nunca nos comentó nada. Esto es súper complejo, porque nadie lo nota”, dice el arquero Franco Cabrera. “El club se portado bien”, dice el golero mientras abandona la clínica Meds de La Dehesa, donde acaba de someterse a una nueva prueba. “Es la número 12″, grafica. “No podemos decir nada. Hacemos los PCR que correspondan. Hay guantes, mascarillas, alcohol gel. Llegas al borde de la cancha con mascarilla. Si alguien se contagia es porque les puede pasar a todos. No se puede estar debajo de la cama todo el día. Es mala suerte”, dice.

“Uno no sale, pero quizás los familiares sí. No es por culpar. Yo no estoy en psicosis. Lo único que hago es tener alcohol gel en todos lados. Evito juntas. Pero más allá es poco lo que se puede hacer. La gente que tiene COVID no tiene una mancha en la cara para saber quién lo tiene o no. Lo otro es encapsular y es imposible. Hay contagiados en Curicó y Puerto Montt. A Miguel lo agarró fuerte, porque tuvo una enfermedad cuando chico, neumonía o meningitis”, insiste Cabrera. “Concentramos solos, ni siquiera comemos juntos. Terminas de practicar y te vas sin bañarte. Estamos sosteniendo el fútbol”, especifica.

“Es díficil cuando aparece información que no corresponda. Hemos cumplido los protocolos súper bien. Los testeos han sido permanentes. Hay que informarle a la ANFP los resultados antes de cada partido o viaje. En los períodos de entrenamientos también se hacían pruebas de PCR permanentemente. Uno informa a la ANFP, envía las planillas actualizadas con los resultados antes de cada partido. El que juega es porque está habilitado para hacerlo”, dice Javier Rojas, gerente de Desarrollo del club.