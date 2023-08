Fracaso en limar asperezas y refuerzo a blindaje a ministro Montes: la trastienda de la accidentada cita socialista

Renovar el respaldo a la gestión del ministro de Vivienda, Carlos Montes, fue uno de los consensos al que llegaron los parlamentarios en la cumbre de autoridades del Partido Socialista que se realizó este martes en el Congreso, en Valparaíso.

Hasta el encuentro acudieron diputados, senadores y ministros de la colectividad. La ocasión ocurrió dos horas después que el Partido Republicano anunciara una nueva acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en el marco del lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado.

Tanto Jackson como Montes han sido los principales apuntados por la oposición. Contra ambos -aunque con más fuerza contra el titular de Desarrollo Social- han arremetido en busca de sus salidas del gabinete del Presidente Gabriel Boric. Es por esto que cuando el ministro de Vivienda llegó a la cena fue recibido con aplausos de pie por los presentes.

Durante el encuentro -que tuvo como plato de fondo carne con verduras salteadas- se remarcó el respaldo a las gestiones de los secretarios de Estado que estaban en el lugar: Álvaro Elizalde (Segpres), Maya Fernández (Defensa), Jessica López (Obras Públicas, cercana al PS) y, en particular, el propio Montes. Mario Marcel (Hacienda) no pudo estar presente por temas de agenda.

Por otro lado, las ausencias de cinco de los siete senadores PS también marcó el evento. Quienes no concurrieron estuvieron la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, y sus pares Fidel Espinoza, Juan Luis Castro, Gastón Saavedra y Alfonso de Urresti.

El titular del Minvu ha sido un flanco de críticas por el lío de platas, pues a casi dos meses del escándalo -originado en su ministerio- de su cartera ya han salido Tatiana Rojas (RD) de la subsecretaría, así como los seremis de Antofagasta Carlos Contreras (ex RD), y del Maule, Rodrigo Hernández (RD).

En medio de la cena, de hecho, Montes reafirmó que él no está involucrado en ninguno de los casos de corrupción que hoy están bajo la lupa de la justicia y que desde su cartera están haciendo “todo lo posible” por esclarecer los hechos.

Al mismo tiempo, previo a la “cumbre socialista” algunos diputados plantearon que se tendrá procurar un especial cuidado con el respaldo a Carlos Montes durante las próximas semanas, pues se debe evitar que el libelo acusatorio de los republicanos contra Jackson salpique al ministro de Vivienda. Incluso, se plantea que el blindaje del secretario de Estado socialista será la prioridad, por sobre la defensa al titular de Desarrollo Social.

Confraternidad fracasada

“Estoy esperando ir a la cena. Sino tendré que buscar un lugar para comer”. Pasadas las 18:00 horas, algunos diputados socialistas bromeaban con la posibilidad de que se suspendiera el cónclave de autoridades PS. Este fue organizado por el jefe de bancada, Daniel Manouchehri, que tenía por finalidad limar las asperezas con los senadores que han sostenido un tono crítico con la gestión del gobierno del Presidente Boric en el lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado.

Lo cierto es que el encuentro no tuvo la convocatoria esperada y en el mundo parlamentario hablaban de un fracaso de la tesis de la confraternización que se intentó empujar. No fue menor que se ausentaran cinco de los siete senadores que tiene el PS en la Cámara Alta.

Paulina Vodanovic se excusó instantes previos, pues empeoró un resfriado que la había afectado durante el fin de semana. “Compañeros buenas noches valoro que el compañero Manoucheri nos convocara hoy, lamentablemente estoy muy enferma. Incluso me hice el test PCR en el Senado, y no pude quedarme. Me vine temprano”, fue el mensaje que compartió la timonel del PS.

Por agenda se excusaron De Urresti y Saavedra. Ambos habían planteado su malestar contra Manouchehri en la previa, sobre todo por una publicación en donde el diputado hizo una llamado a las autoridades del partido a no ser “tontos útiles de la ultraderecha”. De Urresti, por ejemplo, manifestó la incomodidad de los senadores en privado, tanto en el Congreso como en La Moneda.

Saavedra, en tanto, dijo a La Tercera: “Una cosa es la obsecuencia y la otra es la lealtad. Nosotros somos leales al Presidente Boric y tenemos nuestras diferencias respecto de todo lo que tiene que ver con la escala de valores que se nos propuso. Creo que hay que tener un poquito más de concordancia y coherencia entre nosotros. El adversario de los diputados no son los senadores del PS. Fue un poquito impetuoso (el diputado)”.

La crítica de Manouchehri apunta directamente contra Fidel Espinoza y Juan Luis Castro, quienes simplemente no fueron a la cena de autoridades del PS. Esta fue una de las razones principales por las que no se consiguió el objetivo de limar las asperezas entre los senadores y diputados.

Si bien en el encuentro se habló sobre la situación de los “senadores díscolos” -se planteó que debía ser la directiva de Vodanovic la que resolviera el tema-, también se resaltó que el propio Espinoza saliera a cuestionar la acusación constitucional contra Jackson. “Esto es más amateur que la carta de 23 diputados UDI pidiendo la renuncia. Es premiar a Giorgio Jackson, que todas las fuerzas políticas se unan tras él. No hay mérito para la acusación. Tiene responsabilidades políticas en la crisis, pero no ha transgredido la Constitución”, comentó el senador socialista sobre el libelo republicano.

Pese a esto, Manouchehri volvió a cuestionar a Espinoza este miércoles en Mesa Central. “Ha tomado una posición bastante más cercana a la del Partido Republicano”.

Desde la bancada de diputados también hubo ausencias. Entre ellas las de Raúl Leiva -quien ya ni siquiera almuerza con sus pares luego de descuelgues socialistas en la votación de un nuevo retiro de fondos previsionales-, Jaime Naranjo y Juan Santana. Los dos últimos comparten la tesis de que el encuentro fue “innecesario”, pues no se iba a conseguir limar asperezas y solo “agrandaría” el conflicto interno del PS.