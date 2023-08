El round entre Carlos Maldonado y la directiva del Partido Radical por millonario préstamo

2021 fue un año difícil para el Partido Radical. En medio de un complejo intento por ser candidato presidencial, su entonces presidente, el exministro de Justicia Carlos Maldonado, debió hacer frente a varios problemas. Según cuentan quienes lo acompañaron en ese período, ese año el Servicio Electoral (Servel) rechazó su balance de años anteriores, por lo que no tenían plata. El problema de liquidez era tal, que incluso tuvieron dificultades para pagar los sueldos de los funcionarios.

En ese momento crítico, Maldonado y el tesorero de su directiva, Mario Pérez, hicieron distintos préstamos al partido. En el caso del expresidente, se trató de un monto de alrededor de $ 14 millones de pesos que depositó a través de dos transacciones: una en febrero y otra en agosto de ese año. En el caso de Pérez, en tanto, se trató de alrededor de $ 12 millones. Con ese dinero, se pagaron remuneraciones, estacionamientos, patentes, entre otros elementos.

Sede del Partido Radical. FOTOS: PATRICIO FUENTES Y./ LA TERCERA VISTA PARCIAL - FRONTIS - CALLE - LONDRES

En noviembre de 2021, cuando ya habían concluido las primarias presidenciales que dejaron a Maldonado fuera de carrera, él decidió renunciar a la presidencia de la colectividad debido a que ya había excedido el periodo para el que había sido electo. Pero antes intentó dejar claro el balance que dejó su administración. Así, desde las arcas del partido, devolvió a su cuenta personal el monto que él había prestado.

Sin embargo, el Servel presentó distintas objeciones al balance 2021 de la colectividad que hoy dirige Leonardo Cubillos e hizo observaciones administrativas con respecto a los préstamos que hicieron Maldonado y Pérez. Y es que, según confirman distintas fuentes consultadas, no se siguió ningún tipo de protocolo para las transacciones, sino que más bien se trató de gestiones informales en los que se hizo ingreso y se produjo la salida de los dineros. Por ejemplo, no hubo un contrato mutuo o una tasa de interés aprobada por el Servel. La devolución del dinero tampoco pasó por la directiva, sino que quedó en manos únicamente de exsecretario de Estado.

03/07/2023 LEONARDO CUBILLOS, PARTIDO RADICAL FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Consultado por La Tercera, Cubillos señaló que “el Servel, entre otras observaciones, determinó una serie de aportes en la cuenta de ingresos propios y retiros reiterados sin documento tributario ni respaldo jurídico de la cuenta de ingresos fiscales del partido, y que fueron efectuadas por quienes tenían los poderes bancarios en ese momento, pidiendo el reintegro de los recursos correspondientes. Una de esas personas solucionó la situación y Servel lo dio por superado. Solo queda pendiente un caso, en el que el investigado intenta hacer valer que los reiterados aportes que hizo. Según él, correspondían a un préstamo, y que, en función de esa categoría, tomó la decisión de autopagárselo, antes de renunciar al cargo y poderes bancarios que tenía”.

Debido a la ofensiva del Servel, desde la actual directiva se solicitó a Maldonado -quien hoy milita en Demócratas- y a Pérez la restitución del dinero. Según cuentan fuentes del partido, el extesorero -quien es padre del tesorero actual, Francisco Pérez- ya regularizó su situación ante el Servel. Sin embargo, en el caso de Maldonado, el caso sigue en pie. Por lo tanto, se mantienen existentes egresos de la cuenta fiscal del partido a la propia, sin los documentos tributarios correspondientes.

Desde el círculo del extimonel justifican que existe “mala fe” dentro de la actual directiva, puesto que enfatizan que se trató de un préstamo que se devolvió íntegramente y que, hasta el momento, eso no se ha reconocido ante el Servel.

En consideración de esos antecedentes, el extimonel solicitó al estudio Osorio Vargas & abogados, de Cristóbal y Gabriel Osorio, que lo represente de manera preventiva ante el organismo electoral.

Sin embargo, desde la actual directiva argumentan que no es tan simple. Ellos temen que, de aceptar que hubo un procedimiento que no se ajustó a la normativa, se arriesguen a sanciones o multas por no cumplir con los requisitos legales.