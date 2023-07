Gloria Hutt: “Una condición esencial en Chile Vamos es que cada uno tenga independencia para evaluar sus decisiones. Aquí no hay orden de pacto”

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, respalda a sus dos diputados que no se sumaron a Chile Vamos y votaron en contra de la acusación constitucional que pretendía destituir al ministro de Educación Marco Antonio Ávila (RD).

En conversación con La Tercera PM explica las razones que tuvo la bancada para separarse de sus socios de coalición. Además reafirma su postura respecto de la reforma previsional del gobierno y entrega algunas pistas del trabajo que está haciendo como consejera al interior del Consejo Constitucional en los días previos a la presentación de enmiendas al anteproyecto de nueva Constitución.

Los dos votos de los diputados Evópoli fueron pieza clave para el rechazo de la acusación contra el ministro Ávila. ¿Comparte la decisión que tomaron de votar en contra?

Sí, fueron dos votos de los nueve de diferencia. Por supuesto que comparto la decisión porque ellos hicieron un análisis riguroso de los méritos de la acusación. En ese análisis no encontraron antecedentes que la justificaran, independientemente de la evaluación negativa que podamos tener sobre las competencias y la gestión del ministro.

¿El capítulo que trataba sobre las eventuales irregularidades con la Junaeb no le parecía suficiente?

No. Esos antecedentes por supuesto que hay que seguir investigándolos y todos los temas de gestión también. Esto no se trata de cerrar cerrar un capítulo con el ministro Ávila, se trata de que esta acusación, tal como estaba presentada, no tenía méritos jurídicos, pero eso no quita que se usen todas las herramientas que tienen los parlamentarios para fiscalizar.

¿Cómo recibe las críticas de sus socios de coalición? Schalper los acusó de dar “una puñalada al corazón de Chile Vamos”. La diputada Flores tuiteó que no se puede seguir compartiendo una coalición con socios como su partido.

Somos parte de los fundadores de Chile Vamos y tenemos un compromiso con una visión de país. No es primera vez que votamos diferente. Las declaraciones de ayer son más bien producto de la frustración de no haber aprobado una acusación en la que tenían puestas esperanzas. Que Evópoli haya votado en contra de la acusación no desmantela a Chile Vamos ni le quita importancia como fuerza de derecha.

¿Significa un quiebre en las relaciones?

No, significa que por supuesto hay que conversar y evaluar qué cosas pudieron hacerse mejor. No veo un escenario de quiebre. Es un episodio, pero también es importante que nuestros socios respeten la independencia de nuestros parlamentarios. En otros casos, como por ejemplo el matrimonio igualitario, también hemos votado distinto y hemos tenido profundo respeto por la opción de cada uno.

¿Se trató de una acusación constitucional injusta?

Se trató de una acusación constitucional que no tuvo el sustento jurídico suficiente.

¿Chile Vamos está haciendo un mal uso de esta herramienta? Cuando ustedes fueron gobierno pasaron por lo mismo y criticaron a la entonces oposición.

Yo creo que hay un riesgo de hacer mal uso de la herramienta y es una de las razones por las que nosotros, a pesar de todo el costo, optamos por ser consistentes. En nuestro periodo se banalizaron las acusaciones constitucionales y se recurría a ellas reiteradamente y sin fundamento. Eso le hace muy mal a la estabilidad democrática, le hace mal a la calidad de la política y por eso nuestros parlamentarios consideraron esos elementos en su decisión.

¿No cree entonces que los promotores de esta acusación cayeron en esa misma banalización?

Creo que se distorsiona en algunos casos la naturaleza de la acusación constitucional y se usa como una herramienta política, como un elemento que permite poner en evidencia de manera muy contundente las debilidades de la persona que está siendo acusada, pero pasando por alto el rigor jurídico. Eso es una inconsistencia. Si nosotros queremos recuperar la credibilidad en la política y hacer política seria, tenemos que ser rigurosos en el uso de los instrumentos que la ley le da a los parlamentarios.

¿Le hace daño a la democracia insistir en este tipo de acusaciones? El diputado Undurraga calificó todo esto como un circo.

Se empieza a perder rigor institucional y eso es dañino. Todos estos pequeños hechos pueden ser anecdóticos, pero tienen consecuencias graves. Cuando la doctora Cordero insulta en la forma en que lo hizo al ministro, está insultando a una autoridad y eso debilita la institucionalidad.

Chile Vamos está analizando posibles represalias en contra de Evópoli, como quitarles respaldos para que puedan formar su comité. ¿Le parece razonable?

Es un comité independiente. Ellos son libres de tomar la decisión que consideren adecuada. Lo que sí creo es que es importante que si somos socios de coalición se respeten las decisiones autónomas e independientes de los socios.

¿Hubo alguna negociación de Evópoli con La Moneda?

Que yo sepa no y tampoco tengo información que nuestros parlamentarios sean parte de alguna conversación de ese tipo. Si nosotros de verdad estamos comprometidos con un análisis serio y riguroso de la acusación misma, mal vamos a estar prestándonos para negociar un resultado.

En RN reclaman que Evópoli se ha desmarcado en tres votaciones: defensora de la niñez, TC y la acusación. ¿No tienen un punto cuando los critican de poca lealtad?

Es que una condición esencial en Chile Vamos es que cada uno tenga independencia para evaluar sus decisiones y actuar en consecuencia. Aquí no hay orden de pacto. Yo esperaría que las cosas decanten un poco.

¿Cuál es la postura de Evópoli respecto de la cotización individual?

Hace varios meses el diputado Undurraga presentó un documento respaldado por todo el bloque de derecha con nuestra visión del sistema de pensiones y eso incluye un aumento del 6% que va a las cuentas individuales. También se incluye la propiedad de los fondos, la heredabilidad de los fondos, un sistema mixto, y la libertad de elegir. Además fijamos que el aumento de recursos tiene que venir de fondos centrales del Estado para el caso de la pensión garantizada y de fondos especiales que puedan generarse. Eso no ha variado.

Pero usted dijo en El Mostrador que está disponible para que ese 6% adicional vaya a un componente de solidaridad. ¿Esa es una nueva postura del partido?

No, y quiero precisar el alcance de eso. Cuando uno está discutiendo temas tiene que estar siempre abierto a las propuestas de otros, tiene que buscar la forma de converger. Si se plantean distintas alternativas, nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar. Lamento que se instalara que estábamos cambiando nuestra postura porque no es así.

¿Quedaría conforme si de ese porcentaje adicional un 3% va a cuentas individuales y el otro 3% a solidaridad?

Es que la discusión va mucho más allá. Yo creo que está recién empezando y hay una distancia muy grande entre el planteamiento del gobierno y nuestra propuesta. Yo esperaría que eso avance por su curso en el Parlamento.

En el Consejo Constitucional le tocará votar las normas sobre seguridad social. ¿Qué posición tiene en esa discusión?

La posición es la misma: propiedad de los fondos, heredabilidad de los fondos y libertad de elegir. La forma en que se resuelva en específico va a ser materia de ley. Respecto del componente solidario siempre hemos planteado que debe financiarse con fondos generales.

¿Qué señales debería dar Chile Vamos al momento de presentar sus enmiendas en el Consejo Constitucional?

Las señales apuntan a proteger las libertades individuales, a asegurar la estabilidad democrática del sistema político, a la descentralización, a regular bien los derechos sociales. Nuestras enmiendas tienen marcas de énfasis respecto al texto anterior, algunas precisiones e indicaciones aditivas.

¿Parte de Chile Vamos van a hace cambios sustantivos en elementos estructurales del anteproyecto?

Vamos a seguir la misma estructura del anteproyecto desde los contenidos generales.

¿Hay posibilidad de ingresar indicaciones de toda la derecha junta?

Sí, eso es algo que estamos definiendo recién ahora.

¿No cree que es una señal peligrosa? El oficialismo ve con preocupación que hayan enmiendas que cuentan con apoyo de 2/3 del Consejo, dicen que ante eso no hay mucho que negociar.

Es que eso sería efectivo si es que las enmiendas se presentan y se votan inmediatamente. El ánimo general es que las enmiendas se discutan y por eso yo descartaría que haya un un ánimo como el que me describe. El ánimo está en hacer ver los puntos tal como la izquierda lo va a hacer.

En la derecha ven con preocupación que usted pueda sumarse como un voto bisagra para plegarse en ideas con el oficialismo. ¿Hay opción de que pueda votar en ciertos temas con la izquierda?

Si hay un lugar donde hay que votar en conciencia es en la Constitución.