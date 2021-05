Ir a primera vuelta o al Senado y las otras opciones que le quedan a Boric ante la casi imposible misión de juntar las firmas

Las alertas se habían encendido hace varios días en el Frente Amplio. La posibilidad de que de aquí a la fecha de inscripción de las primarias legales -el plazo vence el próximo 19 de mayo- el abanderado presidencial, Gabriel Boric (CS), no logre reunir las más de 25 mil firmas que requiere para formalizar su opción, era cada vez más probable.

Y fue el propio diputado por Magallanes quien confirmó públicamente ese temor. “Hoy soy candidato presidencial, sin embargo, para poder estar en la papeleta de las primarias tenemos que juntar casi 20 mil firmas. Al ritmo que estamos hoy día, debido a la pandemia, la situación sanitaria y la clave única y un montón de otros problemas, no llegamos”, dijo anoche en Radio Sonar.

Asimismo, esta mañana, en el marco de una actividad de apoyo a la candidata por la Gobernación Metropolitana Karina Oliva (Comunes) -en la que estuvo acompañado por sus contendores del PC, Daniel Jadue, y de Unir, Marcelo Díaz-, el diputado reiteró que “todavía nos faltan firmas para poder llegar a la primaria”, aunque agregó que “lo vamos a dejar todo en la calle para estar en la papeleta”.

En el bloque ven con preocupación que la proyección del propio Boric se cumpla y aseguran que ya están evaluando distintos escenarios y hay varias opciones sobre la mesa en caso de que la recolección de firmas se transforme en un fracaso. Pero el tiempo los apremia, dicen en el comando del parlamentario, y estiman que una decisión sobre el futuro de la candidatura no debería pasar más allá de la próxima semana.

A primera vuelta

Una de las alternativas que se barajan es la opción de que Boric llegue directo a primera vuelta. Eso podría darle un mayor margen a su candidatura para lograr las afiliaciones pendientes en el entendido de que su inscripción está fijada para el 23 de agosto. Sin embargo, ese camino no convence a todos en el bloque y algunas voces sostienen que Boric no estaría disponible para eso.

“Es un muy buen candidato para nosotros, pero no tiene mucho sentido llegar solos a primera vuelta. Es cosa de mirar lo que pasó en Madrid con la dispersión de las izquierdas”, dice un dirigente de Revolución Democrática, en alusión a la caída de Pablo Iglesias y Podemos en España. Mientras que en Comunes califican esa opción como “el plan Z”.

Más allá de los costos colectivos, esa idea también traería un sacrificio personal para el parlamentario. De ir como candidato en noviembre, el legislador no podría competir por el cupo senatorial en Magallanes, una idea que él mismo había reconocido como una opción para su futuro antes de asumir una carrera por La Moneda.

Y pese a que su colectividad tendría más tiempo para recolectar las firmas restantes, en el Frente Amplio reconocen que nada asegura que logren alcanzar la meta de aquí a agosto, periodo en que se terminaría el plazo para inscribir la primera vuelta. A esto se sumaría la incertidumbre por el avance de la pandemia y las cuarentenas durante el invierno, situación que ya ha complejizado el proceso de afiliaciones.

Si el bloque se inclina por ese camino, en los partidos afirman que se podría reinstalar el debate sobre una medición interna -no legal- entre Boric y el abanderado de Unir, Marcelo Díaz. Primaria a la que, además, no se descarta que puedan sumarse otras figuras que tengan un buen desempeño, pero que no logren imponerse en los comicios municipales o de gobernadores regionales.

Desde Unir, en todo caso, han transmitido que en caso de que Boric no logre cumplir con los requisitos legales, esperan que todo el Frente Amplio respalde la opción de Díaz. El legislador por Valparaíso no tendría el mismo problema para inscribirse ni en las primarias ni en primera vuelta, dado que renunció al PS en enero de 2020 y podría ser inscrito en calidad de independiente por cualquier partido del pacto que tenga más de 34 mil militantes. Esa alternativa tampoco la descartan en Convergencia Social y RD, en tanto, la idea genera más resistencia.

“Nuestra disposición siempre ha sido impulsar una primaria amplia de oposición. Si eso no se concreta, buscaremos entendimientos con las fuerzas de oposición con las que compartamos un programa”, afirma Díaz.

Inscripción como independiente

Menos viable ven en el Frente Amplio las opciones de que el parlamentario renuncie a su militancia y sea inscrito como independiente por el pacto o que su candidatura sea formalizada por otro partido del bloque, como RD, a quienes les faltarían cerca de 3.000 firmas. Pese a esto, en Convergencia Social sostienen que esto sería riesgoso, debido a que existen diferentes interpretaciones de la ley.

Aunque el propio Boric planteó hoy al ser consultado por esa opción que “no se puede (ir por otro partido)..., hay interpretaciones diferentes, pero lo que nos ha dicho del Servel, con interpretaciones restrictivas, es que como soy militante de Convergencia Social es CS la que tiene que tener las firmas suficientes”.

El abogado experto en derecho electoral Gabriel Osorio explica que tanto la opción de que Boric pueda competir como independiente invitado por el pacto como la de que sea inscrito como militante de Convergencia Social, pero por otro partido del Frente Amplio, “son bastante cuestionables desde el punto de vista legal”.

“La ley antidíscolos es aplicable a la inscripción de candidaturas presidenciales por expresa disposición de la Ley 18.700. De ahí a que renuncie ahora para ser candidato independiente invitado por el pacto, creo que contraviene esta norma. Mientras que la posibilidad de que sea declarado por otro partido, también vulnera las disposiciones de la Ley 18.700, porque establece específicamente que los partidos políticos sólo pueden declarar afiliados suyos a una elección presidencial, salvo en una primaria donde pueden declarar independientes. Y no es el caso”, agrega Osorio.

El abogado subraya que “sin perjuicio de eso, es una interpretación restrictiva y discutible en el Tricel o incluso también en el TC. Pero esa es una decisión que tiene que tomar el Frente Amplio”.

De cualquier forma, en el FA no desechan la opción de arriesgarse e inscribir a Boric bajo alguna de esas opciones. Pero para eso, dicen, tendrían que jugarse sus últimas fichas en el Tribunal Electoral, opción que podría transformarse en una derrota aún mayor en caso de que sea rechazada.

Apoyo a otro candidato

Ahora, ¿hay margen para que Boric se baje y termine apoyando a otro candidato? En su partido tampoco descartan esa opción, aunque aseguran que habría una fuerte resistencia a esa idea y que sería una de las “últimas alternativas”.

Con todo, en el bloque aseguran que Boric aún no fija postura sobre la conveniencia de estas alternativas. Su jefa de comando, Javiera Cabello, asegura que su foco está en hacer todos los esfuerzos para lograr la meta: “En este contexto de pandemia, con una crisis de salud, social y económica tan grave, ha sido muy difícil reunir las firmas. No hemos podido estar en las calles encontrándonos con las personas, como nos hubiese gustado y como estábamos acostumbrados. Hoy las preocupaciones de las personas están en lograr llegar a fin de mes, pero estamos poniendo nuestros esfuerzos y energía en alcanzar la meta de 34 mil firmas que nos exige la ley al 20 de mayo, para lograr que nuestras ideas tengan candidato y que estén representadas en las primarias amplias a través de Gabriel Boric”.