Boric dice que el FA no participará de una primaria que excluya al PC y Jadue advierte posibilidad de efectuar comicios con solo un sector de la izquierda

La posibilidad de que la centroizquierda realice una primaria presidencial amplia el 4 de julio en la que formen parte todos los partidos del sector parece desvanecerse.

Esto porque a dos semanas de que venza el plazo para formalizar dichos comicios, ya se comienzan a transparentar públicamente las diferentes posturas que tienen los conglomerados del bloque.

Este jueves el candidato presidencial de Convergencia Social, Gabriel Boric -quien se encuentra a contrarreloj recopilando las más de 20 mil firmas que le faltan para poder estar en la papeleta- aseguró que como Frente Amplio (FA) no participarán de una primaria en la que se excluya al Partido Comunista (PC).

“En el FA tenemos una definición clara. No vamos a participar de una primaria que excluya al PC. Por tanto, nos parece importante que a todos a quienes hagan el llamado a que eso suceda, decirles que no va a pasar”, dijo el también diputado por Magallanes.

Sus dichos se dieron en medio de una actividad de apoyo a la candidata a la gobernación regional de la RM, Karina Oliva, en la que participó también la carta presidencial del PC, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue y de Unir, el diputado Marcelo Díaz.

En ese sentido el exdirigente estudiantil aseguró que “nosotros estamos disponibles a una primaria más amplia que Apruebo Dignidad, por cierto. Hemos invitado en todos los tonos a aquello, para que haya un consenso programático para las transformaciones que requiere Chile y hacernos cargos del grito del 18 de Octubre. Pero eso no se va a lograr excluyendo a un partido, los proyectos colectivos tienen que ser parte de esta transformación”.

Por su parte, el alcalde comunista indicó que “hemos estados siempre dispuestos a la primaria más amplia posible, pero ya hemos visto de distintos sectores de Unidad Constituyente que no hay voluntad, no hay ganas porque, además, perciben que les sería difícil participar de algo que no pueden ganar”.

Es así como Jadue advirtió al sector que en el caso de que no se concrete una consulta amplia de la oposición ellos cuentan con “un plan B” que es “efectivamente hacer una primaria los sectores antineoliberales y esperamos que esa realidad se imponga y se logre porque hay que ofrecerle a este país un proyecto transformador de verdad”.

¿Dicha primaria de los sectores antineoliberales incluye a la carta del Partido Humanista, Pamela Jiles? El también candidato a la reelección por Recoleta fue claro: “Eso hay que conversarlo. Nosotros podemos estar disponibles, pero efectivamente necesitamos compromisos más sólidos, y además acuerdos programáticos”, indicó.

Actualmente todos los partidos de oposición participan de una mesa programática para acordar ejes en común respecto de lo que podría ser una eventual primaria amplia del sector o para enfrentar desafíos presidenciales futuros.