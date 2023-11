La batalla que la comunidad trans le ganó al Minsal: deberá ajustar sus protocolos sobre transición física y hormonal

Una de las principales características de los protocolos sobre transición física y hormonal de personas trans, es que se debe actuar bajo el criterio de la no patologización. Esto, en base a lo establecido en la ley que reconoce y garantiza el Derecho a la Identidad de Género. Sin embargo, un reciente pronunciamiento de la Contraloría indicó que hay elementos dispuestos por el Ministerio de Salud (Minsal) que no cumplen con dicha determinación.

Así se estableció en la respuesta que le dio el ente contralor a una reclamación interpuesta por la activista trans y consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Constanza Valdés, quien expuso reparos respecto de la “Vía Clínica para la Adecuación Corporal en Personas con Incongruencia entre Sexo Físico e Identidad de Género”, emitida por el Minsal en 2010.

De acuerdo con su exposición, el aludido documento vulnera la ley de identidad de género, ya que a su juicio fija “requisitos adicionales a los legales para acceder a las prestaciones asistenciales relativas a la transición de género, como lo son el tratamiento hormonal y las intervenciones quirúrgicas”. Con ello, como expuso, se “afectaría el principio de la no patologización establecido en esa ley”.

En atención a aquello, Contraloría revisó los articulados referentes a la materia, determinando que los instrumentos contemplan criterios que no son suficientes, como los de “elegibilidad y disponibilidad”.

Si bien la entidad no entra en el análisis referente al quehacer de profesionales de la salud, pues es una materia que no les compete, sí hacen presente que los mencionados criterios, “en particular aquellos relativos a la experiencia de vida real y psicoterapia, no pueden implicar que por su intermedio se impida a una persona acceder a las prestaciones médicas para adecuar su sexo físico a su identidad de género, como tampoco que signifiquen tratarla como enferma”.

25 de JUNIO de 2023 / SANTIAGO Cientos de personas se manifiestan en la Alameda por la Marcha del Orgullo LGBTIQA en su edición 2023. FOTO: LUKAS SOLIS/ AGENCIAUNO

No hay concordancia

Desde Contraloría agregaron que lo anterior es relevante, “por cuanto no guardarían correspondencia con el principio de la no patologización, en orden al derecho de toda persona trans a no ser tratada como enferma y con el concepto de identidad de género, cual es la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, ambos establecidos en la ley N° 21.120 (Identidad de Género).

Por lo mismo, el ente fiscalizador determinó ajustar el ya citado protocolo, y que una vez que sean actualizadas “de conformidad con la ley N° 21.120, sean aprobadas por el correspondiente acto administrativo del Minsal.

Consultada respecto de la determinación, Constanza Valdés indicó a La Tercera que se trata de un pronunciamiento “muy importante en relación a la despatologización de protocolo sobre transición física y hormonal que hasta el día de hoy exige requisitos que no se adecuan a la ley ni tampoco a lo que son estándares internacionales de derechos humanos”.

“Hace un tiempo atrás la Contraloría ya había exigido que el protocolo sobre exámenes ante el Servicio Médico Legal (SML) para personas trans se adecuara a la ley y este pronunciamiento viene a confirmar que todos los protocolos administrativos deben adecuarse a la ley, y especialmente al principio de no patologización”, comentó la profesional.

Y agregó: “Este es una avance importante y espero que el Ministerio de Salud a la brevedad realice los ajustes correspondientes”. No claudicará, confirma, en que todos los protocolos y reglamentos vigentes estén ajustados a la ley de Identidad de Género.