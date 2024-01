La cita en que los senadores UDI abordaron las críticas de Pérez a la conducción de Macaya

El martes, durante la tradicional reunión de almuerzo de los senadores UDI en el Congreso Nacional, se abordó un tema que inquietó al partido: las declaraciones del exministro Víctor Pérez, quien arremetió en contra del presidente de la colectividad, el senador Javier Macaya.

“La UDI no puede seguir siendo derrotada, primero por la izquierda y después por los republicanos”, dijo el abogado en entrevista con La Tercera Domingo. Ahí, el exministro también planteó adelantar las elecciones internas de este año para reemplazar a Macaya anticipadamente y contar con un nuevo liderazgo antes de las elecciones municipales de octubre de este año.

Aunque la mesa de Macaya ha intentado bajarle el perfil al asunto, en la cita de los senadores se abordó el tema. Ahí, en algunos de los presentes -que defienden la gestión de la directiva- causó molestia que Pérez no haya planteado su críticas en instancias partidarias y lo hiciera por la prensa.

“Que gente con ese grado de experiencia utilicen estos mecanismo resulta absolutamente extraño, llamativo y más condenable desde el punto de vista de la forma”, señaló el senador David Sandoval.

En el encuentro –al que no asistió Macaya- no se dio un debate tenso respecto de divisiones entre un lote y otro. De todas maneras, algunos senadores sí comparten las críticas a Macaya sobre su conducción en el partido. Sin embargo, los parlamentarios también dieron una señal de apoyo al timonel y manifestaron que no están de acuerdo con adelantar los comicios internos.

El malestar también se hizo presente en los grupos de WhatsApp que comparten algunos militantes. “Se necesitan rostros nuevos”, “la soberbia nos ha llevado a la situación en que estamos”, “tenemos que reinventarnos”. Esas frases de 2015 del exsenador Pérez fueron enviadas a esos chats en respuesta a la entrevista.

Esas declaraciones, dicen algunos, sirvieron como un “ayuda memoria” a Pérez, pues entre quienes apoyan a Macaya recuerdan que no es primera vez que el extitular del Interior arremete contra la UDI. Ya lo había hecho el 2015 en medio del Caso Penta y también se enfrentó al actual timonel en elecciones internas por la presidencia del partido en las que fue derrotado.

Sin embargo, la entrevista de Pérez no fue la única señal de la denominada “vieja guardia” de la UDI durante el último tiempo. Adicionalmente, el exministro junto a otros referentes del gremialismo -como el exministro Claudio Alvarado, el extimonel del partido Pablo Longueira y el exparlamentario Carlos Bombal- se juntaron el 20 de diciembre en el hotel Sheraton para hacer un análisis crítico del partido.

Este grupo -de cercanos al sector de los “coroneles”- tienen un duro diagnóstico de la gestión de Macaya respecto de la conducción del partido, especialmente luego de la derrota del “A favor” en el plebiscito de salida y de cómo quedó, a su juicio, opacado el gremialismo frente al Partido Republicano.

El análisis que hacen algunos en la UDI es que la crítica de la “vieja guardia” apunta al objetivo de arremeter para las elecciones internas de la directiva que se realizan a finales de este año.

El senador Macaya está impedido de repostularse, debido a los estatutos de la tienda, por lo que los dirigentes de la vieja guardia buscan tomarse el partido, según afirman los adherentes a la mesa. También hacen el análisis de que los acercamientos se dan en el contexto de que se espera que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, pueda llegar a ser una candidata presidencial con buenas oportunidades de llegar a La Moneda, por lo que les convendría estar en una situación empoderada, en circunstancias que durante el último tiempo han perdido poder.

Esto debido a que los principales detractores de Macaya no pudieron continuar en el Congreso, como la extimonel Jaqueline van Rysselberghe y el diputado Ramón Barros, quienes perdieron su reelección, o Pérez que quedó fuera luego de un corto paso como ministro del Interior, cargo al que renunció luego de que lo acusaran constitucionalmente.

“Toda esta vieja guardia, que vieja está, lo que pretenden es tomarse la UDI. Lo único que les decimos, es que si quieren compitan”, dijo el senador Iván Moreira.

Quienes han visto esta arremetida, dicen que Longueira además se suele juntar con referentes de la UDI en reuniones “secretas” de las cuales solo algunas han aparecido en la prensa. Que en esos encuentros hacen análisis del acontecer político y de cómo debe pararse el partido y que es común que se hagan diagnósticos críticos sobre cómo el partido liderado por Macaya enfrenta a sus rivales en la derecha: el Partido Republicano de José Antonio Kast.

Desde la directiva del partido, en todo caso, señalan que la crítica formulada a Macaya, tuvo “cero fuerza” y “cero repercusión”.

Víctor Pérez, Pablo Longueira, Carlos Bombal y Claudio Alvarado.

Junto con ello, fustigaron que “era bien insólito criticar sin mover un solo dedo ni siquiera en su región” en la última campaña. Fuentes de la UDI, en todo caso, señalan que los intercambios a nivel de WhatsApp fueron “en un muy buen tono”, pero que “nadie lo defendió” y que las críticas de Pérez fueron “irrelevantes”.

Además, defienden el trabajo de Macaya respecto de cómo lideró el proceso constituyente y que, pese a la derrota, en el partido negociaron bien los bordes de la propuesta constitucional y cumplieron con la promesa de ponerle término al proceso constituyente.

En el gremialismo, en todo caso, hay quienes se han plegado a los cuestionamientos del exministro. El diputado Cristián Labbé, por ejemplo, aseguró que los dichos de Pérez “me los tomo como una crítica al partido en general más que algo contra Javier Macaya, crítica que por cierto, comparto con algunos matices”.

Labbé, incluso, blindó a uno de los hombres del ala dura de la tienda, afirmando que Pérez Varela es una de las “voces valiosas” de la UDI y que en la tienda “se necesitan líderes con carácter e ideas claras”.

El próximo 15 de enero la colectividad tiene reunión de la comisión política y se espera que ahí puedan hablar del tema. De todas maneras, en el mismo grupo de WhatsApp de esa instancia se hicieron comentarios al respecto: mientras algunos apoyaron a Pérez, otros le replicaron con críticas.