Cuenta que le ofreció su ayuda a dirigentes regionales de la UDI -encabezada por el senador Javier Macaya- para colaborar en la campaña del “A favor”, sin embargo, acusa que nadie lo llamó. Sí lo hizo el republicano Martín Arrau, quien organizó en la contienda electoral para el referéndum constitucional una gira por el sur del país. Víctor Pérez, con más de 30 años de militancia en el cuerpo, no esconde su malestar con la conducción de Macaya y el rumbo que ha tomado la tienda que fundó Jaime Guzmán. “Hay que tener talento para transformar un triunfo del 62% en una derrota al 44%”, dice con ironía sobre el fracaso en el último plebiscito.

El exministro defiende la idea de una gran coalición de centroderecha que incluya desde republicanos a Amarillos y Demócratas. Así, se distancia de la fórmula de romper con el Partido Republicano -impulsada por algunos dirigentes de Chile Vamos-, pero asegura que la UDI debe cumplir un rol opositor claro frente a lo que, a su juicio, ha sido un mal gobierno. De lo contrario, advierte, seguirán perdiendo elecciones ante la colectividad fundada por José Antonio Kast.

En julio dijo que el déficit más importante de la UDI es no generar un relato que interprete a la ciudadanía. A meses de esas declaraciones y tras la derrota del plebiscito, ¿mantiene ese diagnóstico?

Se reafirmó. El resultado del 17 de diciembre lo que muestra es un vacío de liderazgo en el país. Vemos, por un lado, lo que es la izquierda. Hace cuatro años dijeron que había que cambiar la Constitución de Pinochet, que era ilegítima, y que había que echar al tarro de la basura los 30 años. Después de cuatro años, están con la Constitución de Pinochet y con Bachelet como candidata presidencial. Eso es una derrota estrepitosa que demuestra la falta de liderazgo. Y si uno mira a nuestro lado, perdimos el plebiscito inicial por 80-20, pero luego tuvimos, en septiembre pasado, la posibilidad de un triunfo con un 62%. Y en casi un año lo transformamos en una derrota de un 44%. Y eso es por falta de liderazgo.

¿Esta carencia de liderazgo ha sido más notoria en la izquierda o en la derecha?

Es un problema del país. Pero, sin duda, si quiero contribuir al desarrollo del país, tengo que mirar a mi sector. Y yo diría que hay carencia de ideas, de proyectos.

¿Qué debería plantear la UDI?

No hay duda de que este es un país que en los últimos cuatro años sufrió un embate significativo. Estamos en una situación de decadencia, donde los problemas de los más pobres se agravan, a pesar de que tenemos un gobierno que habla de los pobres. Pero a los pobres les importa la educación, y la educación está cada día peor. A los pobres les preocupa dónde vivir, y el fracaso de la política habitacional es evidente (...). Y, por lo tanto, lo que debemos plantear es cómo poner al país de pie nuevamente con ideas y políticas públicas. Hay que recuperar el dinamismo de los 30 años tan criticados por el Frente Amplio.

Tras la derrota del plebiscito, la derecha está en una disyuntiva ante cómo comportarse como oposición. ¿Usted cree que hay que buscar acuerdos con el gobierno?

No, eso es una falsa dicotomía. Uno tiene que presentarle al país sus ideas, lo que es bueno y contrastarlo con lo que está planteando el gobierno. Al gobierno lo veo planteando ideas desgastadas y que la gente ha rechazado en materia previsional, en materia de salud y educacional. Por ende, hay que participar en el debate y hacer valer políticamente las ideas que uno tiene, que son las que verdaderamente pueden impulsar al país. Nosotros a partir de 2011 en adelante perdimos el debate educacional. Y la ideología de la izquierda ha sido un desastre. Hoy día la educación pública es un desastre. No hay duda de que esas ideas fueron equivocadas. Por lo tanto, deberíamos colocar la educación como una prioridad.

¿Y cuánta responsabilidad le atribuye al presidente de su partido, Javier Macaya, por el escenario que enfrenta la derecha?

Indudablemente, las directivas son responsables de las acciones que llevan adelante los partidos. El tema es promover nuestras ideas, discutir nuestros proyectos y proponer políticas públicas. Esto del tono, dialogar por dialogar, o llegar a acuerdos por llegar a acuerdos... Nosotros tenemos una experiencia muy nefasta con llegar a acuerdos. Concordamos en Bachelet I la reforma tributaria que logró paralizar este país, y muchos dirigentes gremiales, me acuerdo, nos aplaudieron porque habíamos tenido capacidad de llegar a acuerdos, pero eso fue malo para la gente.

¿O sea cree que no se debería dialogar para cualquier reforma?

Hay que elegir bien las ideas. No hay duda que en materia previsional Chile tiene que mejorar su sistema y nosotros tenemos ideas que hay que defender.

¿Y cómo deberían plantearse ante el gobierno? RN mostró más apertura que la UDI.

La UDI debe dar el ejemplo, debe dar al país la absoluta convicción de que va a defender sus ideas con valor y que va a buscar imponerlas para el beneficio de las personas. Darles viabilidad a las reformas del gobierno es perjudicar a la gente.

Pero, entonces, ¿le van a negar, como dicen algunos, la sal y el agua al gobierno?

Lo que la UDI tiene que hacer es no dejar pasar ninguna política que perjudique a las personas, como fue lo de la educación desde 2011 en adelante.

Pero Macaya no ha cedido a las reformas del gobierno...

No, pero junto con no dejar pasar (cualquier reforma), también hay que hacer un esfuerzo muy importante en difundir nuestras ideas y que la gente las haga carne.

Macaya se jugó por el segundo proceso constitucional y usted dijo que hay que tener talento para pasar del triunfo del Rechazo al fracaso del “A favor”. ¿Le atribuye responsabilidad a él?

Si miramos con perspectiva el proceso, la izquierda trató de convencer al país, y lo logró, de que la Constitución era el problema. Después de cuatro años queda claro que la Constitución no era el problema. Ahí hubo un error de juicio.

¿Qué hubiese hecho distinto?

Hubo un segundo error de juicio tras el triunfo del 62% del Rechazo a la propuesta de izquierda extrema. No fue aprovechado el triunfo por varias razones. Primero, por la rapidez de ir a La Moneda. No dejaron ni celebrar a la gente, y con eso el gobierno tampoco se sintió derrotado, porque si tú no celebras, tu adversario siente que no fue tan grave. Por lo tanto, no hubo la capacidad de aprovechar ese impulso del 62%, y eso, sin duda, es un problema político serio. Por eso digo: hay que tener talento para transformar un triunfo del 62% en una derrota al 44%.

Pero en eso se embarcó todo el sector...

Las responsabilidades son evidentes de quienes condujeron esto erradamente. Y, por eso, el resultado del 17 de diciembre es una demostración de carencia de liderazgo, de vacío político.

Usted se reunió hace unos días con Pablo Longueira y Claudio Alvarado. ¿Ellos tienen un diagnóstico similar?

No estoy en la primera línea de la política, pero en lo que he conversado con mis amigos y gente joven, hay una suerte de coincidencia en este análisis: la UDI no puede seguir siendo derrotada, primero por la izquierda y después por los republicanos. En mayo pasado nos ganaron los republicanos, que sacaron 22 consejeros y nosotros seis. Es decir, el electorado UDI votó por los republicanos. Esas continuas derrotas nos deben hacer recapacitar y se debe reconstruir un liderazgo.

El exministro del Interior, Víctor Pérez.

¿Propone que Macaya renuncie?

Lo que yo haría es convocar a varios consejos directivos ampliados, un consejo general en que se debata si es necesario anticipar las elecciones del final de año de la UDI y constituir un nuevo liderazgo.

¿Pero usted quiere que se adelanten?

Eso ayudaría a reconstruir un liderazgo potente, cosa que hoy día no tenemos, ojalá para enfrentar la elección municipal.

¿Y propone algún nombre?

No, esto es un esfuerzo colectivo.

¿Eso se lo han planteado a Macaya?

No, no he conversado con él.

Usted dijo que la UDI no puede seguir acumulando derrotas y apuntó al Partido Republicano. ¿Qué tan responsable son ellos del fracaso del plebiscito?

Indudablemente, los republicanos al igual que nosotros tienen responsabilidades políticas. Pero eso ya no tiene vuelta y el esfuerzo hoy debe ser la unidad de la derecha, eso es fundamental para ganar las presidenciales.

El expresidente Piñera propuso una coalición desde republicanos hasta Amarillos y Demócratas, mientras que Hernán Larraín Matte planteó desligarse del partido fundado por J.A. Kast. ¿Qué piensa usted?

El ideal es un acuerdo político, electoral y que republicanos, Amarillos, Demócratas y Evópoli le presentemos al país un proyecto para poner a Chile de pie. Una especie de coalición, con un proyecto que motive a todos. Y eso significa dirigentes con coraje y con capacidad de movilizar. La pregunta es si en Chile Vamos está esa dirigencia hoy. Mi respuesta es que no.

Pero en la misma UDI hay quienes dicen que no se pueden mimetizar con republicanos, pues van a seguir perdiendo elecciones como las que usted menciona...

La pregunta que uno hace es ¿por qué nos arrasó republicanos en la elección de mayo de este año? Por una simple razón: porque nuestro electorado vio en republicanos un verdadero partido opositor y a la UDI no.

Pero plantea trabajar en unidad y no ser duros con republicanos, ¿cómo se diferencian para no tener una nueva derrota?

No ir a negociar cualquier cosa, tener un discurso que convoque y que la gente sepa que tu discurso lo vas a defender y es mejor para el país.

Y en esta lógica de la unidad que propone, ¿cómo evalúa que José Antonio Kast no quiera ir a primarias en el sector?

Él forma parte de los liderazgos que no están pensando en Chile, está pensando en sus intereses electorales. Todos los liderazgos, incluido Kast, deben cambiar y ofrecer al país un proyecto de centroderecha que convoque. Si no somos capaces de eso vamos a favorecer a la izquierda.

¿Y deben ir todos a primarias?

Lógico, sí o sí primarias, si es el mecanismo más democrático. Tenemos que asegurar que la derecha tenga un solo candidato.

¿Y le gusta Kast o Evelyn Matthei?

Los dos me gustan.

¿O sea podría votar por Kast?

(Se ríe). No, soy militante disciplinado.