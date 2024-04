Jaime Quintana, presidente PPD: “Seguir hablando de reformas a Carabineros es algo que no tiene viabilidad en este gobierno”

Aunque tiene un buen diagnóstico del manejo del gobierno en la agenda de seguridad que encabeza la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien milita en su partido, el presidente del PPD, Jaime Quintana, afirma que el oficialismo debe cambiar su relato.

Así como se dejó atrás la idea de refundar la institución policial, asegura que -dado el escenario actual con el reciente asesinato de tres carabineros- también se debe abandonar la idea de reformarlos. Así, plantea que los incentivos deben estar puestos en dar señales de respaldo. Por lo mismo, su colectividad propuso ayer aumentar la remuneración para los funcionarios de Carabineros, lo que descarta que sea aprovechamiento político.

¿Cómo ha visto la reacción del gobierno desde el asesinato de los carabineros?

En hechos de tan alta conmoción, como el que hemos vivido como país, el espíritu que el gobierno instauró desde la mañana misma de conocidos los hechos, con el viaje de Estado al sur del país, nos parece que esa es la forma de abordar una situación de este tipo. Eso debe ser lo que prevalezca en los siguientes días: unidad. Cuando hemos logrado dar golpes fuertes ha sido con unidad como país.

¿Qué le parece el tono que ha adoptado el Presidente Boric? Muchos hablan de que es muy estridente al decir que va a perseguir a los responsables hasta el final, pero que eso no se traduce en acción.

Cuando se pueda analizar la historia de este gobierno de manera desapasionada y crítica, vamos a constatar que, por lejos, este es el gobierno que más ha hecho por la seguridad y Carabineros. No lo estoy diciendo desde el punto de vista legislativo (...), no, yo estoy hablando de los apoyos concretos, operativos. A muchos probablemente se les olvida que este gobierno fue el que hace exactamente un año, el 28 de abril, propuso y estableció el aumento de la gratificación de riesgo. Algo que no se hacía hacía muchos años en protección personal, en equipamiento, en vehículos blindados, en armas.

¿Es creíble la postura del gobierno respecto a Carabineros? Tuvieron una mirada crítica de su actuar durante el estallido, hablaron de refundar y reformar...

Seamos claros: a Boric se le critica fundamentalmente por su rol frente a las policías en el pasado, cuando el contexto era completamente distinto y cuando la opinión pública también tenía una mirada muy distinta a la que tiene hoy; pero tiene que haber un momento en que salimos de la coyuntura y analizamos seriamente los temas policiales que realmente queremos resolver, los problemas de seguridad. Lo que hace mal en este momento es el aprovechamiento político de cualquier sector. Por el contrario, lo que nos ayuda es este clima que instauró el Presidente la madrugada del sábado de la unidad de todos los poderes del Estado en trabajar activamente en encontrar a los responsables.

La pregunta es si es creíble este discurso ahora, cuando hubo una mirada crítica respecto de la institución...

Lo creíble tiene que ver con las acciones. Yo creo que, reitero, por lejos este es el gobierno que más apoyo concreto le ha dado a la institución y seguramente el que más le va a seguir dando. Hoy día tenemos que pasar a otra etapa, de respaldo a la institución. Se necesita de respaldos concretos, como el que le dio la ministra Tohá hace pocos días al general Yáñez, sobre lo inconveniente que era un cambio en estos momentos.

¿Se tiene que dejar de lado la lógica de exigir reformar la institución?

Yo creo que el haber culminado bien el proceso de reforma iniciado por Piñera era necesario y probablemente sigue siendo necesario, pero claramente hoy, en las actuales circunstancias, hay que priorizar las acciones. Hoy día aún tenemos deficiencias en lo operativo, en lo formativo, hay necesidad de reentrenamiento de las fuerzas en algunas materias concretas. Las prácticas de tiro para nadie es un misterio que son completamente insuficientes. Probablemente no es el momento de seguir hablando de una reforma a Carabineros, pero no hay que descuidar aspectos formativos, porque así como todas las escuelas de oficiales tienen la debida acreditación, no ocurre lo mismo con las escuelas donde se forma la mayor cantidad de carabineros.

¿Lo que plantea es más bien en términos de relato, de cómo se plantea el gobierno frente a esto y las señales que entrega?

Yo creo que hoy día seguir hablando de reformas a Carabineros es algo que no tiene viabilidad en este gobierno. Hay que acotar bien cuáles van a ser las áreas en las cuales vamos a apoyar a esta institución: en lo logístico, en instrumentaría, en equipamiento, la seguridad, protección del personal, todo eso. Pero también en aspectos formativos que todos sabemos que la institución adolece. No basta solo con aumentar el número de años cuando finalmente no hemos revisado la malla curricular. Me parece fundamental pensar seriamente, en el marco del pacto fiscal, yo creo que van a estar la voluntades y como PPD quisiéramos proponerlo formalmente, el poder estudiar la mejora de las remuneraciones con cargo al pacto fiscal por la vía del programa de mejoramiento de la gestión que tienen muchas reparticiones públicas en el país.

Usted habla de las señales a Carabineros, pero usted era de la idea de sacar a Yáñez. ¿Sigue creyendo eso o ahora debe quedarse hasta que concluya su periodo?

Yo respaldo la decisión del gobierno y los dichos de la ministra del Interior en el sentido de que pensar en un cambio en la conducción de Carabineros hoy, es un problema dada la situación en la que queda Carabineros tras un atentado, donde se afecta la moral de una institución. Entonces, no es el momento ahora. Eso no significa que él no deba responder ante la justicia como persona.

6 Marzo 2024 Retrato al senador Jaime Quintana en el Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene

Mi pregunta es si ahora cree que debe permanecer hasta que concluya su cargo o hasta octubre cuando lo formalizarán...

Dado que la próxima formalización será en octubre, es mejor que termine su mandato.

A raíz del comunicado que sacó la mesa del PPD, pareciera que existe una carrera en el oficialismo por cuál es el partido de la seguridad. El PS no lo hizo abiertamente, ustedes propusieron elevar las remuneraciones de Carabineros. ¿No hay un aprovechamiento político a raíz de lo que pasó?

Yo publiqué un libro que se llama Perdiendo el control, donde de alguna manera abordamos estos temas de seguridad. Muchos de estos temas ahí están planteados. Respecto al apoyo a las policías somos superenfáticos y sobre las remuneraciones ya hace tres años lo planteábamos. Entonces, es una discusión que la mesa del PPD ha venido haciendo permanentemente. De hecho, hace una semana tuvimos una reunión con el subsecretario de Prevención del Delito donde se está haciendo un extraordinario trabajo, que tal vez se ha visibilizado poco.

Pero en la práctica ahora están intentando posicionar más estas propuestas y justo en un año electoral. ¿Hay temor de que esto pueda tener un impacto en las elecciones de este año?

Aquí no puede haber aprovechamiento político de ningún sector, ni de derecha con alguna estridencia que acostumbran. Estoy diciendo lo que ha hecho el PPD, lo que he venido haciendo yo como miembro de la Comisión de Seguridad desde hace ya un año. Al Socialismo Democrático, y al PPD en particular, la seguridad es una prioridad desde hace mucho tiempo.

“Se buscó dar una señal (con legislar esta semana), pero esa señal es contraproducente”

Usted decía que el gran legado de este gobierno sería “normalizar” el país. En vista de lo que está ocurriendo, eso no será el caso al menos en seguridad. ¿Cuál es su diagnóstico?

Claro, probablemente el diagnóstico que este gobierno tenía al momento de asumir no daba cuenta del fenómeno creciente de una nueva realidad que se ha ido instalando en el país de delitos de alta peligrosidad. Probablemente eso no se tomó en consideración al momento de elaborar el programa, pero creo que al poco andar del gobierno, fundamentalmente con la llegada de la ministra Tohá, es evidente que la seguridad pasa a ser una prioridad muy superior al resto. Y las acciones así lo demuestran. Muchas veces cuesta creer porque se tiende, injustamente creo yo, a responsabilizar al Presidente por sus dichos en el pasado y no por sus acciones en el presente y que probablemente va a seguir impulsando en el futuro.

¿Entonces, ve complejo que se pueda normalizar al país en términos de seguridad?

En términos de seguridad es probable que, así como apenas una semana veníamos no celebrando, pero sí constatando un quiebre en la tendencia de los homicidios consumados en promedio de todo el país, pensar que vamos a terminar con estos delitos de aquí al fin del gobierno se ve muy difícil. Yo creo que con esfuerzo, como el que está haciendo el gobierno, y con menos aprovechamiento político y más colaboración de todos los sectores, es posible que logremos en los próximos meses volver a quebrar esa tendencia y tener una sensación de tranquilidad un tanto mayor.

Esta semana todos dijeron que se iba a legislar con rapidez la agenda de seguridad, pero el oficialismo está poniendo freno de mano en temas como ley antiterrorista, reglas de uso de la fuerza. ¿Qué le parece eso?

Lo que correspondía para esta semana es que todas las miradas y los respaldos se volcaran hacia lo operativo, a que todo el país desplegara su capacidad operativa en la persecución. Estas discusiones del Parlamento, con envíos de proyectos de ley, que poco y nada inciden en lo que a chilenos y chilenas les preocupa en este momento, me parece que esto se hizo solo por dar una señal, pero me parece que hoy día lo que se requiere no son señales, son acciones concretas.

¿Se equivocó la diputada Cariola en convocar al Congreso?

Probablemente ella no tenía mucho margen porque se lo estaban pidiendo distintos comités, en el Senado pasa algo similar. Aquí hay un interés de cada uno de ser protagonista, cuando los únicos protagonistas hoy día que necesitamos son los fiscales, Carabineros y el gobierno en la persecución de estos delitos.

¿Pero no se dejó en una situación compleja al gobierno, llamando a legislar y no legislar nada?

Lo que pasa es que se buscó dar una señal, pero esa señal es contraproducente, porque en el fondo es decir que ahora nos vamos a preocupar. Habría que ver por qué todos estos proyectos que se intentan resolver ahora no se resolvieron antes. Lo que se pueda legislar estos días, con un feriado de por medio, es mínimo. Y todos saben que no va a tener un impacto y menos una aplicación en los hechos que hoy preocupan.

¿El gobierno les pidió prudencia?

No, por lo menos a mí no me han pedido nada al respecto.

¿Usted considera que los partidos del Frente Amplio han estado a la altura de esta crisis?

En la coalición todavía tenemos problemas, hay que sincerar eso. En la coalición todavía tenemos voces disonantes, a ratos no menores, que probablemente al gobierno lo pueden haber retrasado, pero no han alterado la convicción de que este es un problema prioritario en el que se debe avanzar.