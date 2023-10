La sorpresiva ausencia del ministro Pardow en la gira a China en medio de una crisis interna en su ministerio

Este domingo, un día después de que el Presidente Gabriel Boric aterrice en Chengdú, en medio de su primera gira internacional al país asiático, tendrá una jornada de actividades, entre ellas, una visita al Museo del Litio. Su agenda estará centrada en la reactivación económica e inversiones, por lo que las relaciones con empresarios será fundamental. Por ello lo acompañarán ministerios sectoriales con esos énfasis, como el ministro de Economía, Nicolás Grau; Esteban Valenzuela, de Agricultura; Jessica López, de Obras Públicas, y Juan Carlos Muñoz, de Transportes. Y, por el mismo motivo, también estaba considerada la presencia del ministro de Energía, Diego Pardow, quien se bajó del viaje hace algunos semanas.

La ausencia del ministro llamó la atención entre la delegación de empresarios que acompañarán a Boric en la Chile Week y el Foro de la Franja y la Ruta, porque varias de las agendas del viaje hacen relación con su cartera, como el tema del litio, la electromovilidad y la reactivación económica, que contemplaba otros viajes por el continente asiático.

De hecho, esa inquietud de empresarios llegó a oídos de personeros de La Moneda, desde donde le hicieron las consultas al secretario de Estado. El ministro, según fuentes de gobierno, explicó que no pudo viajar por lo intensa de su agenda legislativa de este mes, donde es apoyado por la exministra Ana Lya Uriarte. Este miércoles, de hecho, firmó un acuerdo transversal con la Comisión de Minería y Energía para crear un mecanismo para estabilizar las tarifas eléctricas.

Pero en el sector público algunos esgrimen otras razones para la ausencia del titular de Energía. Esto, porque este jueves, al mismo momento en que el Mandatario emprenderá rumbo a China, Pardow deberá sortear una de las principales crisis internas desde que asumió en el cargo el 6 de septiembre de 2022, cuando reemplazó a Claudio Huepe. La Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Energía (Anfumen) convocó, a las 13:00, para manifestarse pacíficamente en el frontis de la cartera con el objetivo de “dar a conocer el incumplimiento de pagos de viáticos y reclamar por la deficiente gestión administrativa y política”.

Los funcionarios han hecho reclamos internos por el poco manejo del subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos. “La deuda sigue creciendo desde junio y no han pagado nada, mientras que el ministro es el que más ha gastado en viáticos de los últimos ministros de Energía”, dijo Cristián González, el presidente de la asociación, quien el 7 de septiembre le envió una carta al Presidente con el mismo motivo.

“Solicitamos pueda interceder ante las autoridades de esta cartera para que se respete el rol del y la funcionaria pública, se mejore el trato y se den certezas para avanzar hacia la dignificación de la labor pública y el trabajo decente”, decía el documento que fue entregado al gabinete de Boric. Este jueves la asociación hará entrega de una nueva carta al equipo del Mandatario para insistir en los puntos y en la directiva no descartan que pueda haber una paralización.

“Eso lo tenemos que evaluar como asamblea, pero es una opción que se va a votar”, agregó González.

Por lo mismo, entre los funcionarios algunos tienen la percepción de que el ministro no viajó a China para no crispar más el ambiente interno. “Podría ser una posibilidad, porque justo estamos hablando de viáticos, pero no tenemos certeza de aquello”, sostuvo el presidente de la asociación.

En uno de los comunicados que ha publicado Anfumen se expuso una tabla comparativa de todos los viáticos de los exministros de Energía, en la que Pardow lideraba con diferencia ($66.000.000). El segundo en la lista es Andrés Rebolledo ($28.000.000).

Tanto en el partido de Pardow, Convergencia Social, como en el gabinete del Presidente están conscientes del ruido interno y han pedido solucionar el problema, mientras que en el ministerio solicitaron acelerar el trámite para pagar las deudas con la Dirección de Presupuestos.

De hecho, en el ministerio dicen que se tomaron medidas administrativas: se removió al director de administración y finanzas, Mauricio Jimenez, y se hizo un sumario para indagar el problema ocasionado. Además, recalcan que, a partir de mañana, se pagarán los viáticos adeudados.

Durante esta jornada, además, la cartera envió un correo electrónico a los funcionarios confirmando que desde este viernes se pagarán los viáticos. “Hoy jueves 12 de octubre, y gracias al trabajo administrativo previo, se comunica que se procederá a cargar la primera nómina en el banco, para que la liberación de los recursos en las cuentas corrientes de los 20 funcionarios/as que tengan como criterio la deuda más antigua y/o montos más altos se refleje el día viernes 13 de octubre 2023″, dice la comunicación.

Además, se agrega: “Tener en consideración que el pago reflejado en el día de mañana puede corresponder a una parcialidad del total adeudado (para aquellos funcionarios/as que tengan más de un viático pendiente), cuyo pago se irá completando en los siguientes días”.

“Que se le adeude un viático a un funcionario es algo inaceptable, y entiendo la molestia que ello genera. En cuanto tomé conocimiento de esta situación, instruí a la Subsecretaría que se preparase un plan de acción para regularizar la situación, y este plan se está implementando. Contraloría informó que se tomó razón hoy de los instrumentos para liberar los recursos correspondientes, por lo tanto se procederá con prontitud al pago de los viáticos adeudados”, indicó a este medio el ministro Pardow.

En todo caso, en La Moneda hay una visión negativa de la gestión del subsecretario Ramos, el encargado de los trámites administrativos de la cartera, ya que no ha logrado llegar a buen puerto en sus conversaciones con los gremios, y, dicen, esos no son temas que deberían llegar hasta tan arriba.

En la asociación, en tanto, aseguran que el conflicto no se soluciona solo con el pago de los viáticos. “Esto viene de antes y el petitorio es más grande que eso. Hay temas de infraestructura, de situaciones de maltrato y acoso, entre otros temas relevantes“, reclamó González