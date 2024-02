La tibia reacción del oficialismo por secuestro de teniente venezolano en retiro

La denuncia por secuestro que hizo ante el Ministerio Público la familia del teniente (r) del Ejército de Venezuela, Ronald Ojeda Moreno, remeció a la esfera política chilena. Rápidamente la oposición manifestó su preocupación y aprovechó el hecho para criticar al gobierno del Presidente Gabriel Boric por la crisis de seguridad. El Partido Republicano incluso exigió convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

Sin embargo, la respuesta del oficialismo fue distinta. En el sector no hubo declaraciones institucionales de los partidos. Y si bien hubo algunas vocerías, estas fueron escasas.

Uno de los pocos representantes de la alianza de gobierno que se refirió en extenso al tema fue el diputado socialista Tomás de Rementería, quien preside la comisión de Relaciones Exteriores. En conversación con Radio Cooperativa, el parlamentario aseguró que “estamos en una situación bastante seria, porque estamos a ciegas de lo que está pasando”.

Pese a lo preocupante de la situación, remarcó que “hay que llamar un poco a la cautela (...). No tenemos la certeza todavía de que efectivamente haya habido la entrada de agentes extranjeros a Chile y que ejecutaron una operación de corte militar o de inteligencia en el territorio nacional. Eso sería gravísimo y por eso mismo hay que tener la mayor cautela posible”.

23 de Noviembre del 2022 Retrato al diputado Tomás de Rementería en el Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene

Más allá de la vocería de de Rementería, el PS no ha emitido declaraciones institucionales. Tampoco ha entregado declaraciones su presidenta, la senadora Paulina Vodanovic, quien por estos días está en España, puesto que asumió una de las vicepresidencias de la Internacional Socialista.

En todo caso, en el chat de la mesa directiva del PS, que encabeza Vodanovic, sí se hizo un llamado a no especular y a respaldar la posición del gobierno. Esta línea ha sido común en el resto de la alianza. Desde distintos partidos sugieren que, al tratarse de un conflicto con otro país, el tema se torna más sensible y hay que ser especialmente cautelosos en las declaraciones.

Ayer, desde La Moneda, el subsecretario Manuel Monsalve (Interior) aseveró que “como se han levantado muchas hipótesis, quiero reiterar que el gobierno también se hace cargo de todas las hipótesis posibles. En ese contexto, durante el transcurso de la mañana el gobierno le ha pedido a las policías que refuerce los controles fronterizos, tanto a Carabineros de Chile -que tiene a cargo el control de las fronteras- como a la PDI, que tiene a cargo el control migratorio”. Asimismo, informó que se levantó una alerta internacional a la Interpol.

Minuta Secom

Sumado a eso, la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda (Secom) envió ayer en la tarde una minuta a los partidos en que se solicitó “colaboración y responsabilidad en la información que se entrega”. También se mencionó que “en estos casos lo que importa es el resguardo de la integridad física de la eventual víctima y de su familia”.

Como esta semana es la última de vacaciones en el Congreso, algunas de las bancadas del oficialismo reconocen que no han abordado el tema, ni mucho menos han tenido instancias para reunirse.

Ese es el caso del Partido Comunista, colectividad que ha sido hermética en lo que respecta al secuestro. Como gran parte de la tienda sigue con días de descanso -incluido el timonel, Lautaro Carmona-, no ha sesionado la comisión política. Tanto este último como la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, no se han referido a la situación.

La diputada Nathalie Castillo (PC), consultada por este medio, se limitó a decir que “hay que ser cautelosos y esperar que se refiera el gobierno y las instituciones pertinentes”.

Para el PC, particularmente, el tema es sensible, ya que una de las hipótesis de investigación es que el secuestro fue cometido por contrainteligencia del régimen de Nicolás Maduro. La colectividad que lidera Lautaro Carmona siempre ha tenido vínculos con ese país.

De hecho, en agosto del año pasado, cuando falleció el otrora timonel comunista, Guillermo Teillier, Maduro lamentó su muerte. “Lamento profundamente la partida física del presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier, un gran amigo mío, del comandante (el fallecido mandatario Hugo) Chávez y de la revolución bolivariana”, escribió el líder venezolano en X (antes Twitter).

El senador Jaime Quintana, quien integra la comisión de Relaciones Exteriores del Senado y preside el PPD, tampoco ha emitido declaraciones. De hecho, de acuerdo a fuentes de su directiva, el secuestro tampoco ha sido abordado en la interna de la colectividad.

El senador, en todo caso, según transmiten en la tienda, estaba preocupado por el tema e iba solicitarse a la instancia del Senado que se pronunciara al respecto.

En el caso del Frente Amplio, su respuesta al el conflicto también ha sido el silencio. Hasta el cierre de esta edición, ninguno de los tres timoneles de la coalición se había pronunciado al respecto.

El diputado Diego Ibáñez, quien preside Convergencia Social, ha estado enfocado en trabajar como voluntario desde la emergencia de los incendios que afecta a Valparaíso.

El único representante del Frente Amplio que se atrevió a hablar sobre este tema es el diputado Jaime Sáez (Revolución Democrática). Consultado por este medio, él señaló que “lo que corresponde es realizar una investigación con la mayor premura (...). Es de esperar que se puedan lograr resultados en las próximas horas y que se halle ojalá con vida a este ciudadano de origen venezolano”.

Además, sobre la posibilidad de convocar al Cosena, el parlamentario afirmó que “me parece muy apresurado establecer conjeturas que no corresponden cuando no está del todo claro ni dilucidadas las circunstancias y si es que efectivamente corresponde a un secuestro y quiénes serían los hechores de este ilícito. Además, el Cosena es una institución donde están los presidentes de las Cámaras, creo que no corresponde. Es una situación que tiene que ser revisada por los organismos de seguridad y por las personas del Ejecutivo que corresponda”.

20 Diciembre 2023 Retrato al diputado Jaime Saez. Foto: Dedvi Missene

Desde la bancada del Partido Liberal, el diputado Luis Malla -quien también es parte de la comisión de Relaciones Exteriores- expresó que el secuestro “es una de las situaciones más graves y complejas que hemos vivido en último tiempo, tanto si es intervención militar como si fuera una banda criminal venezolana. Si llegáramos a conocer que es intervención militar de la dictadura venezolana, Chile debe demandar en organismos internacionales esta situación y endurecer de una vez por todas las acciones contra ella”.

El parlamentario agregó que “todos los de sectores políticos de nuestro país debemos ser críticos y enfrentarnos a todas las dictaduras, sean de izquierda o de derecha”.