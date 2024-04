Edmundo González, abanderado de la oposición venezolana: “Mi candidatura fue una decisión unánime”

En Venezuela, las elecciones presidenciales tendrán lugar dentro de tres meses en un clima de tensión política en el que la oposición ha tenido que superar muchos obstáculos para presentar a un candidato. Edmundo González Urrutia fue designado como el candidato de la unidad para enfrentarse en las urnas a Nicolás Maduro.

¿Cómo se dio el proceso de su designación?

Fue un proceso que sorprendió a muchos de nosotros, fundamentalmente a mí y a mi grupo. Los partidos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática, que son 10 organizaciones políticas, estuvieron discutiendo, analizando quién podía servir como el candidato unitario de la oposición. Esa discusión la dieron al interior, había varios candidatos. Algunos no se presentaron, renunciaron a participar. Y por alguna circunstancia salió mi nombre y aceptaron ellos. Lo que yo pedí como condición para aceptar la propuesta era que fuera una decisión unánime de todos los partidos que integran la plataforma, y así fue, una decisión unánime. Otro de los candidatos, el gobernador Manuel Rosales declinó participar y fue él quien propuso que la designación del candidato de la unidad se hiciera por unanimidad.

Edmundo González, el nuevo candidato opositor que competirá contra Maduro.

Varios partidos lo han respaldado a pesar de que inicialmente denunciaron problemas técnicos en el Consejo Nacional Electoral. Cuéntenos cuáles son las trabas que ustedes denuncian.

Algunos partidos tenían dificultades en inscribirse para adherirse al respaldo de mi candidatura y eso fue lo que motivó que la decisión se tardara para ellos un par de días más. Pero al fin de cuenta se tomó esa decisión por unanimidad. Se pudo inscribir mi candidatura y estamos aquí ya prestos a iniciar toda la campaña electoral. Una campaña que es inédita porque es una campaña de apenas tres meses y que termina en julio. El 28 es la fecha de las elecciones y tendremos hasta ese día para hacer nuestro movimiento y nuestra campaña electoral.

Sus críticos lo tildan de ser un candidato testimonial por la poca trayectoria política que tiene en el país. Es la primera vez que usted se lanza a un cargo de elección popular y esto después de que María Corina Machado y Corina Yoris no pudieran ser las candidatas. ¿Qué responde usted al respecto?

Yo fui propuesto a candidato por alguna de las fuerzas políticas y después tuve el respaldo de todas ellas. Así que desafortunadamente para María Corina Machado, el gobierno no la dejó inscribir su candidatura y desafortunadamente a la profesora Yoris tampoco la dejaron. Eso es parte del desbalance que tenemos en el país, con un gobierno que tiene el control de todos los poderes.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado abraza a Corina Yoris Villasana, a quien nominó para reemplazarla como candidata presidencial, durante una conferencia de prensa, en Caracas, el 22 de marzo de 2024. Foto: Reuters

Hablemos un poco más de la región: en el espectro latinoamericano, ¿dónde se ubica usted? Suponemos que no tanto a la izquierda pero, ¿se alinea más con la extrema derecha de Nayib Bukele y Javier Milei, o con una derecha quizás más moderada como la de Uruguay con Luis Lacalle Pou?

Hoy hablar de extrema derecha y de estos radicalismos de centro y de izquierda, somos un poco desacostumbrados. Yo me ubico y respeto mucho a dirigentes como al que acaba de mencionar, el presidente Lacalle Pou. No tengo nada en contra de otros candidatos como los mencionados, pero no estoy dentro de lo que piensa el pensamiento radical.

Usted tiene tres meses para hacer campaña y es uno de los 13 candidatos. ¿Qué tanto cree que puede hacer en este tiempo?

Bueno, dar a conocer el mensaje de la unidad democrática. Dar a conocer nuestra propuesta de gobierno. Dar a conocer nuestro mensaje de unidad, nuestra propuesta de reconstrucción del país. Una propuesta de reconstrucción abierta a todos para recuperar y reinstitucionalizar la democracia en Venezuela.