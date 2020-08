Lo más fuerte y lo más débil de Disney+, el nuevo gigante del streaming que llega a Chile

Definido en su momento como la persona más poderosa del entretenimiento, Bob Iger, hoy ex CEO de The Walt Disney Company, anticipaba el último giro de la empresa en septiembre de 2018: el inevitable salto al streaming del ratón Mickey y compañía.

“Estoy impresionado con lo que han logrado en Netflix y Amazon. Pero ninguno de ellos es Disney o Marvel. O Pixar. O Star Wars o National Geographic o FX o Searchlight o Avatar, podría seguir”, ilustraba en entrevista con The Hollywood Reporter. “Ingresamos a un negocio en el que ellos están, en muchos aspectos, con una ventaja desde una perspectiva de contenido que nos permitirá centrarnos en la calidad en lugar de solo en el volumen”, añadía en una época en que la plataforma de streaming aún no recibía nombre.

Dos años después de dicha entrevista, Disney+ alista para noviembre su desembarco en Latinoamérica y festeja 60,5 millones de suscriptores en los países donde está disponible. Un debut por sobre las propias expectativas de la propia compañía, que en noviembre pasado estimaba que llegaría a tener entre 60 y 90 millones de clientes en 2024, un tercio de ellos en Estados Unidos.

Justamente el catálogo histórico de la compañía y las marcas de las que tiene propiedad parece imbatible a la hora de atraer nuevos clientes y entrar a disputarle terreno a plataformas ya consolidadas como Netflix, Amazon Prime Video y otras más nuevas como Apple TV+ y Starzplay. Más que horas y horas de contenido semanal, parte de su fortaleza está en ser la biblioteca en torno a la que la familia se reúne, con algunos añadidos como el musical Hamilton y la serie The Mandalorian, y ofrecer el servicio a un precio inferior a Netflix.

Catálogo histórico

Los títulos de Walt Disney Studios, Pixar, Lucasfilm, Marvel y National Geographic nutren el grueso del catálogo de la plataforma. Desde filmes pertenecientes a los primeros años de la compañía, como Blancanieves y los siete enanitos, Pinocho y Bambi, hasta las 30 temporadas de Los Simpson (hoy no disponibles en ninguna plataforma en Chile) y cintas de Fox como Avatar.

También se incluye lo más reciente en cuanto a estrenos de la firma en cines, Capitana Marvel, Toy Story 4, Avengers: Endgame, Frozen 2, Aladdín, El rey león, Unidos y Star Wars: El ascenso de Skywalker. Todas esas películas están disponibles actualmente en Latinoamérica a través de Amazon Prime Video, pero el acuerdo entre ambas compañías está cerca de terminar: según publicó Variety el año pasado, la licencia para exhibir las producciones de Disney comenzaba el 1 de octubre de 2019 y finaliza en septiembre. Por tanto, a partir de noviembre, para ver cualquiera de esas cintas habrá que ir directamente a Disney+.

Series de sus marcas más populares

The Mandalorian abrió con éxito la línea de producciones hechas para y solo disponibles en Disney+. La serie de Star Wars protagonizada por Pedro Pascal gustó a la crítica, a la audiencia, fue nominada a los Emmy como Mejor drama, y catapultó a Baby Yoda a la categoría de instantáneo icono pop. Hoy tiene octubre como fecha de estreno de su segunda temporada y ya se trabaja en su tercer ciclo. Mientras, habrá series nuevas sobre Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) y Cassian Andor (Diego Luna), además de una producción animada titulada Star Wars: The bad batch, situada después de los eventos de The clone wars.

Marvel es otro gigante que alista sus estrenos en Disney+, aunque sus dos primeras producciones originales se vieron afectadas por la pandemia. The Falcon and the Winter Soldier, centrada en los personajes que interpretaron Anthony Mackie y Sebastian Stan en la saga, iba a debutar en agosto, pero dado que dejó su rodaje inconcluso ahora se planifica para fin de año. En esas mismas fechas debiera llegar WandaVision, enfocada en los superhéroes encarnados por Elizabeth Olsen y Paul Bettany. Ambas son parte de la llamada fase 4 del MCU, por lo que estarán conectadas con lo que ocurra en los títulos pensados para el cine. Dentro de las series que seguirán la misma lógica también están Loki, Hawkeye, Moon Knight, Ms. Marvel, She-Hulk y la animada What if…?.

Pocos títulos nuevos por ahora

Aunque como el antiguo CEO de la compañía afirmó en su momento, Disney+ nunca se pensó como una plataforma que lanzara decenas de títulos nuevos cada semana –como Netflix–, sus planes se han ido ajustando a lo que demanda la pandemia. El registro de Hamilton, el popular musical de Broadway, era un estreno 2021 en cines, pero adelantó su debut y llegó directo a la plataforma. Lo mismo ocurrió con la película Artemis Folw, que inicialmente debutaría en mayo pasado, y el filme The one and only Ivan, protagonizada por Bryan Cranston, que arribará el 21 de agosto. Algo similar vivirá Mulán, que desde el 4 de septiembre en EE.UU. estará disponible como un contenido premium, mediante un pago adicional de US$ 29,99.

Pero en general se ha analizado como un punto débil la escasa oferta de títulos nuevos que ofrece el servicio cada mes. El viernes pasado lanzó Black is king, el álbum visual de Beyoncé, con excelentes críticas, pero para esta semana por ejemplo lo más estelar dentro de una decena de títulos es un nuevo capítulo de la serie Mupets now y El gran showman. El resto del mes llegarán la película con Cranston, además de la secuela de Alicia en el país de las maravillas, La bella y la bestia con Emma Watson y la versión de 2005 de Los cuatro fantásticos.

Capítulos por semana

Netflix ha impuesto la estrategia de estrenar en simultáneo temporadas completas de series, permitiendo que en muchos casos en un solo día un estreno ya sea visto por miles de usuarios en su totalidad. La misma apuesta ha seguido Amazon, mientras que un modelo distinto es el de Apple TV+, consistente en lanzar primero tres capítulos y luego cada viernes liberar uno nuevo. Disney+, en tanto, ha apostado por el estreno semanal de episodios, no muy distinto a la tradición del cable y que aún mantienen HBO y los canales de TV paga.

Interfaz cómoda

Lejos de las críticas que ha recibido Amazon Prime Video por la experiencia poco amable que ofrece al usuario, Disney+ cuenta con un menú principal que permite ir directamente a los títulos de sus principales marcas, además de destacados con algunas categorías, muy familiar a la última actualización de Netflix.

Precio inferior a Netflix

Como agresiva fue calificada la irrupción de Disney+ al entrar el mercado norteamericano con una suscripción de US$ 6,99 mensuales, bastante inferior a los precios de Netflix en ese país (entre US$ 8,99 y US$ 16,99 según el plan). Permite pagar un valor más elevado (US$ 12,99) para contratar adicionalmente ESPN+ y Hulu, aunque es incierto si llegará ofreciendo ese pack a Latinoamérica. También se mantiene en la duda se incorporará en su valor el IVA a plataformas digitales, que en Chile ha elevado los precios de Netflix, Amazon Prime Video y Spotify en los últimos meses.