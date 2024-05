El “estallido” de Vitacura: vecinos organizan protestas y recursos judiciales para impedir exposición “octubrista”

Apenas seis días han pasado desde que se inauguró la exposición “Una vida” en el Centro Cultural Casas de Lo Matta de la comuna de Vitacura, y la obra de Arturo Duclos, en la que retrata su visión de los últimos 50 años de la historia de Chile, ha levantado una serie de reclamos. Lo anterior, precisamente, por retratar también la crisis social del 2019.

La exposición de barricadas, imágenes y objetos del estallido social ha gatillado que concejales, e incluso diputados, hayan cuestionado la obra que se expone en el centro cultural de la Avenida Presidente Kennedy. El revuelo por la obra, catalogada por sus críticos como “octubrista”, incluso podría llegar a la justicia, luego de que un grupo de vecinos evalúe presentar recursos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, así como también recurrir a la Contraloría y organizar protestas.

La realización artística de Duclos, la cual incorpora 17 obras que además abordan problemáticas de discriminación social, género e ideológicas, ha sido cuestionada por los personeros políticos cercanos al Partido Republicano, principalmente por una barricada en la que dice “esto no prendió”. El diputado Cristián Araya (republicanos), a través de X calificó la obra como una “apología octubrista” e incluso señaló que oficiaría a la administración de la alcaldesa Camila Merino.

La cuestionada exposición, la cual está disponible hasta el 30 de junio, también ha significado problemas para la propia administración de Merino, toda vez que los concejales también han levantado sus reparos a la obra. Pese a eso, otros miembros del Concejo Municipal de Vitacura abogan por la libertad de expresión, argumentando que Duclos ganó un concurso para llegar a exponer en el Centro Cultural Casas de Lo Matta.

Fiscalizar los recursos

Pese a que la propia alcaldesa Merino durante el Concejo Municipal de Vitacura de este miércoles intentó explicar en más de una ocasión cómo se había elegido la obra de Duclos, su posición no dejó satisfechos a los concejales, quienes sostuvieron que no se trataba de un hecho de censura -como el del edil Felipe Ross- sino que de la promoción de esta exposición.

Pero no solo el mundo político ha cuestionado la obra autorizada por la Corporación Cultural de Vitacura, sino que también vecinos de la comuna, agrupados en el “Movimiento Vecinos por Vitacura”, aspiran a escalar sus cuestionamientos incluso a la justicia, ya que no solo no están de acuerdo con la obra, sino que también con el hecho de que se utilicen recursos públicos para financiar la exposición en un recinto ligado al municipio.

En ese sentido, una de las acciones iniciales que tomaría un grupo de vecinos es recurrir a la Contraloría General de la República, para que se investigue la utilización de recursos públicos en el financiamiento de la obra. Organismo fiscalizador al que recurrirán este viernes en compañía del abogado Raúl Meza, quien explica a La Tercera que se realizará esta presentación para que “se evalúe la legalidad de esta asignación de fondos a esta exposición de arte por parte de la Corporación Cultural de Vitacura. Queremos que se investigue respecto al comité externo que se contrató para estos efectos, cuáles son los requisitos que se pidieron, quiénes fueron los postulantes y cuáles fueron los fondos que se asignaron para este efecto”.

Sin embargo, las acciones que tomen los vecinos del sector oriente de la capital no solo quedarían en la investigación administrativa que realice la Contraloría, sino que también se evaluaría escalar a la justicia. El abogado sostiene que están reuniendo las firmas para presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago “porque estimamos que aquí se está vulnerando y se está transgrediendo la integridad psíquica de los vecinos de Vitacura al no ser consultados sobre la exposición cultural que se está haciendo en el Centro Cultural, ya que no existe ni un representante de los vecinos en la corporación, ni en este comité externo que se contrató para estos efectos, donde se haya pedido la opinión de los vecinos para llevar a cabo esta exposición”.

El concejal Felipe Ross sostiene a La Tercera que esto no se trata de un tema de legalidad, ya que la municipalidad tiene las atribuciones. Sin embargo, asegura que “la llegada de la estética violentista al Centro Cultural Lo Matta es la coronación de un largo proceso de abandono de la cultura por parte de nuestra elite, que sigue abrazando la tecnocracia y después lamenta los estallidos que orquesta la extrema izquierda”.

¿Protestas?

Pero no es lo único, y es que los vecinos de Vitacura también están organizando una manifestación para el próximo sábado en el frontis del edificio ubicado en la Avenida Kennedy. Esto, para protestar no solo por la instalación de la cuestionada obra, sino que también por la posición que ha tomado la alcaldesa Merino.

Y es que las explicaciones de la alcaldesa Merino, dadas a conocer este miércoles en el Concejo Municipal, no dejaron contentos a los vecinos. La máxima autoridad comunal aseguró que “esta es una muestra que ganó un concurso abierto y fue elegida por un jurado experto. La muestra es sobre la vida de este artista, sus experiencias personales y cómo ve Chile desde su óptica, de su propia biografía. Arturo Duclos es un artista chileno de gran trayectoria, tanto en Chile como en el extranjero. Yo creo que es importante que como corporación cultural no podemos censurar el arte”.

A raíz de esta posición, la cual no contempla cerrar la exposición sino revisar las asignaciones al futuro, los vecinos a través del “Movimiento Vecinos por Vitacura” convocaron a una manifestación para el sábado a las 11:30 horas. Todo bajo el lema “repudiemos la apología del ‘octubrismo progresista’”.

¿Qué buscan? Según explica el abogado Meza, que “se suspenda esta exposición mientras la Corporación Cultural no rinda cuenta del procedimiento y los requisitos que estableció o que determinó para los efectos de asignar estos fondos a esta exposición cultural”

Un encendido debate

Todo lo ocurrido con la obra “Una vida” también es algo que se revisó en el propio Concejo Municipal de Vitacura. Este miércoles, junto con la explicación dada por la alcaldesa Merino, los ediles también presentaron sus posiciones respecto al tema. La primera de ellas fue la presidenta de la Comisión de Cultura del Concejo Municipal de Vitacura, Macarena Bezanilla (RN), quien además de denunciar amenazas explicó la forma en la que se eligió a Duclos para exponer, quien ganó un concurso público.

Luego fue el turno del concejal Felipe Ross, quien aseguró que “esta no es una discusión sobre censura, es una discusión sobre promoción cultural”. Pese a eso, el concejal sostuvo que “no me parece, en lo más mínimo, la cultura violenta que usted está promocionando en nuestro municipio (...) Mi pregunta, alcaldesa, es cómo esa basura logra la calificación máxima”. Ante lo que agregó: “Rechazamos esa forma de cultura egocéntrica, nihilista y de extrema izquierda en nuestra comuna, sáquela de aquí, alcaldesa”.

Pero la discusión fue escalando luego de que el concejal Ross afirmara que “estamos invitando a los vecinos a consumir esta versión de la cultura. ¿Vamos a avalar esa exposición? ¿Vamos a promocionar esa exposición?”. Elevando el tono de su voz, el edil también emplazó a la concejala Bezanilla: “No sé por qué se siente la víctima de todo este asunto”. Ante lo que su colega respondió “porque me atacaron personalmente”.

Mientras continuaba reiterando su pregunta a la alcaldesa Merino sobre la promoción de la obra, el concejal fue interrumpido por la edil Bezanilla, quien le dijo: “Tu tono amenazante, qué fome, te fijái que Max (del Real) habló supertranquilo y de corazón. Tu tono es superamenazante y violento, bajemos un poco. Tu actitud es violenta, estás atacando a la alcaldesa”.

Revisa el momento de la discusión:

Pese a la tensión del momento, la cual se disipó ya al final del concejo, la obra “Una vida” sigue siendo tema entre los vecinos de Vitacura, los cuales decididamente incluso escalarían el asunto a la justicia. Todo en contra de la obra que más de una vez han calificado como “octubrista”.