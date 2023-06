Nuevo trabajo y nueva polémica de Boris Johnson: acusado de “claro incumplimiento” de las reglas tras anunciar que será columnista del Daily Mail

Este viernes el Daily Mail anunció la entrada en su planilla de un nuevo columnista: Boris Johnson, el político conservador que sirvió como primer ministro de Reino Unido desde 2019 hasta el 2022. Para eso, el diario británico imprimió en su portada una silueta con un signo de interrogación.

“Empieza mañana: nuestro nuevo columnista erudito, que será lectura obligada en Westminster, ¡y el mundo entero!”, indicaba en grandes letras el Daily Mail. Con el paso de la mañana, se anunció que Boris Johnson sería el columnista tan anunciado.

El político conservador, que también trabajó como periodista durante años, habría olvidado, sin embargo, un paso importante antes de hacerse contratar por un medio de comunicación: en tanto ex primer ministro, debía avisarle a un comité de la Corona.

El ex primer ministro Boris Johnson, llegando a su casa después de correr. Foto: Reuters

Esta mañana, el Daily Mail terminó rápidamente con el misterio de su nuevo columnista especial y publicó: “Estamos encantados de confirmar su identidad: el ex primer ministro Boris Johnson, conocido como uno de los escritores más originales e ingeniosos en el medio”.

Asimismo, el diario dejó claro que las columnas de página entera de Johnson saldrán todos los sábados, junto con otros nombres conocidos del periódico como Amanda Platell y Andrew Neil, además de que los viernes aparecerán adelantos de las columnas del ex premier en MailOnline y TheMail+.

“Seas o no un fan de Boris, será una lectura requerida, tanto en Westminster como para millones alrededor del mundo”, anunciaba el diario, adelantando para hoy el primer anticipo a las 5 p.m.: “Es totalmente imperdible, y lleno de sorpresas…”.

De la misma cadena, pero en el medio audiovisual Mail+, se publicó un video con Boris Johnson explicando su entrada al diario, afirmando que estaría escribiendo “sobre lo que quisiera”, y “lo menos posible” sobre política.

El entonces primer ministro Boris Johnson, dando un discurso en su último día en el cargo. Foto: Reuters

A pesar del entusiasmo en el medio, Boris Johnson olvidó un detalle importante: escribirle a la “Acoba” (Comité Asesor de Designaciones Comerciales), una institución del gobierno que regula lo que pueden o no hacer los altos sirvientes de la Corona y ministros fuera de la función pública.

Un portavoz de la institución aseguró que le escribirían a Johnson, luego de que el ex primer ministro no les mandara su postulación para poder trabajar fuera del gobierno. Para evitar conflictos de interés, los exministros que han dejado el gobierno en los últimos dos años tienen que mandar una postulación a Acoba antes de tomar cualquier cargo “particular”.

Un portavoz de Acoba citado por The Guardian dijo: “El código ministerial establece que los ministros deben asegurarse de que no se anuncien o acepten nuevos nombramientos antes de que el comité haya podido brindar su asesoramiento. Una solicitud recibida 30 minutos antes de que se anuncie una designación es un claro incumplimiento”.

“Le hemos escrito al Sr. Johnson para pedirle una explicación y publicaremos la correspondencia a su debido tiempo, de acuerdo con nuestra política de transparencia”, agregó.

En tanto, en la oficina del actual primer ministro británico, Rishi Sunak, se decidió no comentar el trabajo de Johnson. Cuando se le preguntó a un portavoz de Downing Street si Sunak esperaba con ansias leer las columnas del periodista, contestaron: “Eso no es tema del gobierno, y no es una pregunta que le haya hecho específicamente”.

Esta noticia llega en un momento complicado para Johnson, que fue acusado de mentir reiteradas veces al Parlamento durante la pandemia, en todo lo que tuvo que ver con las fiestas realizadas en Downing Street cuando el país entero estaba en confinamiento.

Boris Johnson dando un discurso en honor a la reina Isabel II en 2022. Foto: Reuters

Un informe parlamentario incluso llegó a recomendar la suspensión del ex primer ministro como diputado durante tres meses, aunque habría sido una sanción innecesaria, pues el mismo Johnson ya había dimitido a su escaño. También se proponía “negarle el acceso de por vida al Parlamento”, en lo que Johnson calificó como un intento de “asesinato político”.

“No existe ningún precedente de un primer ministro que haya engañado deliberadamente a la Cámara. Engañó a la Cámara en un asunto de la mayor importancia para la Cámara y para el público, y lo hizo reiteradamente”, señaló el informe sobre la investigación del caso del “partygate”.

De todos modos, este no es el primer encargo periodístico en la vida de Boris Johnson, que a sus 24 años cruzó el canal de la Mancha para instalarse en Bruselas, como corresponsal de The Daily Telegraph, un diario conservador, en la Comisión Europea. Ahí trabajó durante cerca de cinco años, entre 1989 y 1994.

Hasta 2016, antes de ser primer ministro, Johnson siguió publicando columnas regularmente en el Daily Telegraph.