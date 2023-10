Pactos de omisión con la oposición y candidatos en ciudades portuarias: la apuesta municipal de Parisi y el PDG

Un mensaje de WhatsApp le envió el excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, para invitarlo a realizar una actividad en regiones como Antofagasta o el Maule. “Quizás podríamos hacer un poquito de ruido en regiones”, le dijo Parisi al jefe comunal en un audio por la aplicación de mensajería.

Así ha sido parte de la arremetida que el economista ha desplegado durante los últimos días, preparándose para los desafíos electorales que vienen. Su colectividad, el PDG, está en un momento debilitado pues perdieron a la mitad de los diputados con que asumieron, tras una serie de quiebres y tensiones internas, mientras que en las elecciones del Consejo Constitucional del año pasado no lograron elegir a ningún consejero.

Pese a ello, la apuesta de Parisi apunta particularmente a las regiones, con miras a lo que serán las elecciones municipales de 2024 y las parlamentarias de 2025. Para la elección de alcaldes y concejales, el excandidato presidencial ya tiene definido uno de los primeros lineamientos: buscará hacer pactos por omisión con el resto de las colectividades de oposición, lo que incluye a Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) y también al Partido Republicano de José Antonio Kast.

Según cuentan en el PDG, el propio Parisi ha hecho gestiones personales con algunos personeros del sector para iniciar conversaciones al respecto. Pero en los partidos de derecha, en todo caso, descartan haber sido contactados. Lo cierto es que en la oposición hasta el momento existe consenso de que se deben hacer pactos por omisión en comunas que quieren recuperar de manos de la izquierda, como Santiago, Ñuñoa, Viña del Mar y Valparaíso, entre otras.

De ahí que Parisi espera apelar a un entendimiento con todas las colectividades. Así, de hecho, lo transmitió en entrevista con La Tercera. “Para que tengamos un pacto por omisión en gobernaciones y en alcaldías y competencia completa en todo lo que es cores y concejales. Con todo el sector que no es gobierno. Nosotros no queremos que siga el Frente Amplio en las municipalidades, le han hecho tan mal a Chile”, dijo.

En esa línea, el diseño de Parisi contempla llevar candidatos en ciudades portuarias. Por ejemplo, Valparaíso, dicen en el partido, es clave. De hecho, su línea discursiva durante el último tiempo ha apuntado a esa ciudad. El exabanderado suele criticar públicamente al alcalde Jorge Sharp y ha abordado problemas de maltrato infantil en la ciudad. Además, ha visitado la zona junto a uno de los que espera que sea su candidato a alcalde, el dirigente Juan Marcelo Valenzuela, quien es panelista del streaming de Parisi llamado “Bad Boys”, que se transmite por YouTube.

De la misma manera, espera sacar alcaldes en otras ciudades portuarias como San Antonio y Arica. Esa región también la ha visitado.

El dirigente Juan Marcelo Valenzuela es uno de los candidatos que apoya Parisi para las municipales. Foto: Juan Farias / La Tercera

¿Plan B?

En el PDG se comenta que Parisi también tiene particular interés en la Región del Maule. A esa zona ha acudido varias veces durante sus visitas a Chile. En ese lugar ha dicho que tiene particular interés en las comunas de Talca y Curicó, pero para nadie es un misterio que está atento a lo que son las elecciones senatoriales que tendrán lugar en 2025.

El Maule es una de las zonas que más se encuentran abiertas en las senatoriales. Esto, debido a que el UDI Juan Antonio Coloma no puede reelegirse por el límite a la reelección, y porque hay parlamentarios, como el independiente cercano a RN Juan Castro, que han dicho que no volverán a postular. El oficialismo, por su lado, tiene a Paulina Vodanovic (PS), quien lleva poco tiempo en la región, pues llegó en reemplazo del ministro Álvaro Elizalde. Mientras que de otro incumbente, el senador Rodrigo Galilea (RN), no hay claridad si repostulará o no.

El apetito de Parisi por la zona, según comentan en el partido, se podría deber a que una de las alternativas que baraja es competir como candidato a senador por esa región. Esto es considerado como una especie de “plan B” para no tener que competir por la presidencial una tercera vez.

Adicionalmente, otras fuentes dicen que Parisi quiere que Carter -con quien ha generado varios acercamientos durante el último tiempo- puede ser una alternativa para competir en la senatorial por la Región de Valparaíso, a la cual también le corresponden elecciones durante este 2025.

De todas maneras, en los otros partidos de derecha tienen una mala evaluación del desempeño del PDG en el Congreso. Al principio era, dicen las mismas fuentes, una colectividad atractiva pues irrumpió con una bancada numerosa, por lo que era visto como una especie de bisagra para conseguir acuerdos. Sin embargo, con el tiempo y la serie de conflictos que se desataron, desde las colectividades tradicionales se alejaron de ellos.

Además, el flanco judicial que afectó a Parisi -quien recibió una demanda de su exesposa por deuda de la pensión alimenticia- tuvo al economista dando explicaciones. Pero él ha dicho que todos sus problemas judiciales quedaron resueltos.