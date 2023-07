“Pidan perdón”: los viajes, las pasadas de cuentas y la indisciplina en la aprobación de mordaz resolución de la Cámara en contra del Frente Amplio

Sólo 49 votos de rechazo, en defensa del Frente Amplio, se contaron este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados frente a un puntiagudo proyecto de resolución ideado por la bancada de la UDI.

“La Honorable Cámara de Diputados acuerda solicitarle a todos los partidos que componen el Frente Amplio, pero en específico a Revolución Democrática, que le pidan perdón a las miles de familias vulnerables y de escasos recursos de nuestro país, entre ellas los que viven en situación de campamento, por haber sido vergonzosamente despojados de millonarios recursos a manos de distintas fundaciones ideológicamente falsas, que fueron creadas con el único objetivo de defraudar al Estado para fines electorales o beneficio propio, y cuyo monto cuestionado asciende, sólo por ahora, a más de $8.800 millones de pesos”, dice la declaración que finalmente fue aprobada por 69 votos a favor.

El tono de la resolución, que al ser aprobada adquiere el carácter de postura oficial de esta rama del Congreso, era claramente una provocación a las fuerzas oficialistas. Sin embargo, sorpresivamente, incluso para los propios promotores del escrito, contó con una mayoría circunstancial.

Si bien el lunes las bancadas gubernamentales y sus grupos aliados lograron retener el control de la Cámara, al elegir al DC Ricardo Cifuentes como nuevo presidente de la corporación, esta votación se transformó en un llamado de alerta y generó un proceso de autocríticas en el oficialismo.

¿Por qué perdió el oficialismo si tiene en teoría una mayoría? Hay varias explicaciones: desde diputados que salieron del país sin los debidos pareos y ausencias sorpresivas (lo que da cuenta de rencillas o problemas de indisciplina, admiten legisladores de gobierno), hasta señales políticas o “pasadas de cuenta” al Frente Amplio.

De partida, este martes estaban presentes los cuatro diputados del Partido Liberal, entre ellos, el expresidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, sin embargo, al momento de la votación de la polémica resolución, no estuvieron presentes en la sala.

Junto a Mirosevic tampoco votaron Alejandro Bernales (jefe del subcomité liberal), Luis Malla y Sebastián Videla. “No votar también dice algo”, dijo brevemente Bernales a La Tercera PM.

El diputado PPD Raúl Soto, también expresidente de la Cámara, estaba presente el martes, pero tampoco marcó su preferencia. En últimas declaraciones, Soto ha sido particularmente crítico con el Frente Amplio, especialmente RD, a raíz del caso de las fundaciones.

El actual timonel de la corporación, Ricardo Cifuentes, tampoco votó a pesar de que estaba dirigiendo el debate en esos instantes. A diferencia de otros diputados, el presidente -en uso de una atribución reglamentaria- es el único que puede no votar estando en el hemiciclo como gesto de neutralidad. Los demás están obligados. Consultado por La Tercera, Cifuentes descartó una señal política y explicó que dado que recién se está instalando al cargo, aún no se “acomoda” a la forma de votar desde la testera, mientras conduce la sala. De hecho, entre el martes y el miércoles, no ha votado en ningún proyecto de ley o resolución.

Ausentes y sin pareos formales figuraban las diputadas comunistas Karol Cariola y Daniela Serrano (quien viajó fuera del país) y el socialista Leonardo Soto (también por viaje al exterior).

Lo sorpresivo es que en la misma condición de inasistencia, sin pareos (compromiso formal de un diputado rival para no votar y equiparar la ausencia), figuraban representantes del principal partido aludido: los legisladores de RD, Jorge Brito, Ericka Ñanco y Maite Orsini (quien presentó una justificación por impedimento grave).

Ñanco, quien no pudo asistir ayer en la mañana por compromisos fuera del Congreso, explicó que “traté de buscar un pareo, pero no encontré”.

Adicionalmente, si bien no aprobaron la presentación de la UDI, que algunos calificaron como “calumniosa”, dentro de las 11 abstenciones había algunos legisladores oficialistas como Cristián Tapia (jefe de la bancada PPD-Independientes), Emilia Nuyado (PS), Marcos Ilabaca (PS), Tomás Lagomarsino (radical) y Cosme Mellado (jefe del subcomité radical).

La jefa de bancada del Frente Amplio, Camila Rojas, hizo una sutil autocrítica, pero apuntó particularmente “al Partido Republicano y la UDI que están usando los proyectos de resolución para hacer gallitos políticos ordinarios, usando el tiempo del Congreso en peleas absurdas”.

“Evidentemente nosotros no vamos a quedarnos inmóviles ante estos arteros ataques, y esperamos una actuación unida de parte del oficialismo. Hoy fue un ataque a nosotros, mañana puede ser a cualquiera, no hay que dejarlos pasar. Lamentablemente ayer no fue así. Espero que no se repita”, añadió.

“Como jefe de comité no creo en una estructura stalinista de control de cuadros. Uno no anda llamando al orden porque entiendo que estoy con parlamentarios adultos. Creo que distintos parlamentarios hacen puntos políticos, a veces de confrontación con el propio gobierno, por situaciones que ocurren en sus distritos. Yo llamaría a todos mis colegas, que no confundamos los planos. Si uno tiene una dificultad, no creo que sea la manera adecuada de andar pasando cuentas”, dijo el diputado Eric Aedo (DC), jefe del comité mixto que incluye a democratacristianos, radicales, liberales y algunos independientes.

El diputado Jaime Araya (PPD-independiente), quien votó en contra y defendió al Frente Amplio, dijo que “hace falta una conversación franca para ver cómo seguimos. Lo que pasó no fue una casualidad. Algunos se ausentaron, otros se abstuvieron en una evidente señal de molestia. La oposición no tiene mayoría y parece ser un contrasentido que se aprueben estas resoluciones”.

En tanto, el jefe de bancada del PC, Luis Cuello, le restó dramatismo al resultado. “Son ausencias que son circunstanciales”, comentó.