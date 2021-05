Prueba de fuego en las UCI: Clínicas reportan mínima proporción de pacientes intubados con vacunación completa

“En el mediano plazo, todos tenemos la esperanza de que esto se vaya reduciendo, pero para llegar allá todavía queda bastante tiempo. La inmunidad de rebaño requiere cifras de vacunación que aún no alcanzamos: sobre el 70 u 80% de la población”, advierte el director de la UCI de la Clínica Indisa, el doctor Sebastián Ugarte.

Así, el Plan de Vacunación en el país avanza: a la fecha, más de 10 millones han recibido la primera dosis de la vacuna Sinovac o Pfizer y casi 8 millones han completado su esquema de inmunización. No obstante, las Unidades de Cuidados Intensivos mantienen altos índices de ocupación. ¿Por qué? Según la información entregada por cinco centros clínicos y hospitalarios de la Región Metropolitana a La Tercera PM, en promedio, casi el 90% de los pacientes graves no están inmunizados.

Sin embargo, la situación de la pandemia en el país aún no da tregua. Ayer se registraron 7.772 nuevos casos de coronavirus en el país, cifra menor a los más de ocho mil casos que se notificaron por tres días consecutivos. Por otro lado, ayer se informó la muerte de 121 personas a causa del virus, número que se mantiene elevado en comparación con los registros previos.

De acuerdo a la información entregada por la Clínica Santa María, de los 72 hospitalizados por coronavirus en la UCI del recinto, un 18% de ellos contaba con las dos dosis de la vacuna al momento de ser ingresados.

“La cantidad de pacientes hospitalizados en Unidades Críticas -con esquema de inmunización completo- es considerablemente menor al número de personas que no están vacunadas o solo contaban con una dosis. Además, los pacientes vacunados que están graves constituyen un porcentaje bajo y, en su mayoría, corresponden a personas de edad avanzada o con comorbilidades asociadas”, explica el director de áreas clínicas de Clínica Santa María, el doctor Rodrigo Hernández.

A su vez, la directora médica de la Clínica Dávila, la doctora Carolina Asenjo, comenta que un 13,8% de las 96 personas internadas por la infección había recibido ambas inyecciones y un 22,2% había sido inoculado con una dosis. Además, aclara que “los pacientes que desarrollan un cuadro grave por COVID-19 han disminuido, mostrando el efecto positivo que ha tenido el proceso de inmunización en nuestro país”.

“La mayoría de los pacientes que ingresan grave por Covid-19 a UCI o que requieren ventilación mecánica, son personas jóvenes no vacunadas, y también, algunos adultos mayores que en su mayoría no están vacunados o con su esquema de vacunación incompleto”, explica el infectólogo del Hospital Barros Luco, el doctor Ignacio Silva. “Si bien la vacuna Sinovac no es muy eficaz para prevenir los contagios, tiene muy buenos resultados en prevenir los casos graves asociados al coronavirus, sobre todo el ingreso a UCI”, agrega.

Desde el Hospital del Trabajador ACHS, el escenario es similar al de las clínicas. Un 12% de los 215 pacientes en UCI por coronavirus posee un esquema de inmunización completo mientras que un 7,9% ha sido vacunado con una dosis. Además, de los 96 pacientes con ventilación mecánica, seis cuentan con ambas inyecciones. Solo una persona, que había recibido ambas inyecciones, falleció a causa del virus.

“Actualmente tenemos pacientes más jóvenes hospitalizados, con un promedio de edad de 51 años, mientras que el promedio de edad de los pacientes ventilados es de 53 años. Son principalmente pacientes jóvenes, obesos y sin vacuna”, enfatiza el jefe de la Unidad de Paciente Crítico del hospital, el doctor Diego Pérez.

Asimismo, la Clínica Indisa presenta el porcentaje más bajo de ingresados por Covid-19 a Unidades Intensivas con inmunización completa ante la enfermedad: solo un 4,2% de los 119 hospitalizados por coronavirus cuenta con ambas dosis. De esos, tres se encuentran con ventilación mecánica.

“La inmensa mayoría de pacientes hospitalizados en camas críticas corresponden a pacientes no vacunados, por diferentes razones: porque no les tocaba por su grupo etario, porque son mujeres embarazadas o porque no deseaban vacunarse. Son muy pocas las personas que estando vacunados han desarrollado la enfermedad”, detalla el el doctor de dicho establecimiento, Sebastián Ugarte.

Por su parte, en la Clínica Universidad de Los Andes, solo un 5% de los hospitalizados por coronavirus cuentan con ambas dosis, un 41% tiene solo una inyección puesta y el 54% restante no ha recibido ninguna vacuna contra virus, según la información entregada por el jefe de Unidad Paciente Crítico Adulto del recinto, el doctor Danilo Fischer.