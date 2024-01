¿Quién sale en la “lista” de Jeffrey Epstein?: los nombres que podrían revelarse por una jueza de Nueva York

La expectación se ha apoderado de la élite estadounidense a la espera de la divulgación de cientos documentos judiciales relacionados con el fallecido financista Jeffrey Epstein, los que contienen 177 nombres derivados de una demanda civil contra la expareja de este, Ghislaine Maxwell, quien fue sentenciada el año pasado a 20 años de prisión por tráfico sexual y otros cargos por ayudar a Epstein a abusar sexualmente de una adolescente.

En diciembre, la jueza federal de Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ordenó que la mayor parte del material contenido bajo el seudónimo “John Doe” fuera liberado después del 1 de enero de 2024. Estos documentos tienen relación con la demanda por difamación de 2015 presentada por Virginia Giuffre, quien acusó a Epstein y Maxwell de traficarla cuando era menor.

La mayoría de los nombres que se harían públicos han sido identificados previamente en otros documentos judiciales o en informes noticiosos como asociados con Epstein.

Epstein, amigo de personas poderosas, incluidos políticos, ejecutivos de empresas y miembros de la realeza, fue acusado de aprovecharse de niñas de hasta 14 años, llevarlas a sus casas y pagarles por actos sexuales. Murió a los 66 años por suicidio en la cárcel en agosto de 2019, antes de poder ser juzgado en Manhattan por cargos federales de tráfico sexual. Maxwell, por su parte, fue declarada culpable en 2021 de conspirar con él y sentenciada a 20 años de prisión. Desde entonces, el patrimonio de Epstein ha pagado alrededor de US$ 150 millones en acuerdos a más de 125 mujeres.

Giuffre también acusó a Epstein y Maxwell de ordenarle que tuviera relaciones sexuales con el príncipe Andrés y varios otros hombres prominentes. El miembro de la familia real británica negó las acusaciones y afirmó que no recordaba haber conocido a Giuffre. Más tarde resolvió una demanda que ella presentó contra él.

Andrés de York y Jeffrey Epstein.

Si bien las acusaciones de Giuffre contra el príncipe Andrés fueron ampliamente difundidas en todo el mundo, se espera que docenas de registros sellados contengan detalles adicionales de quien fue registrada como “Jane Doe 162″, una testigo que declaró que estuvo con el príncipe Andrés, Maxwell y Giuffre -que entonces tenía 17 años- en la mansión de Epstein en Nueva York. Giuffre ha alegado que en esa reunión, en 2001, fue una de las ocasiones en la que le ordenaron tener relaciones sexuales con el príncipe.

Según el portal de ABC News, la mayoría de los nombres destacados que aparecen en los documentos ya están asociados de alguna manera con Epstein: por acusaciones de irregularidades, por haber trabajado para Epstein, haber volado en sus aviones o haber visitado sus casas. Algunos fueron mencionados durante el juicio penal de Maxwell en 2021. En algunos casos, los nombres solo aparecen en listas de testigos potenciales o en términos propuestos para búsquedas de registros electrónicos.

Entre esos documentos se encuentra el nombre del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, quien, según la prensa local, aparece mencionado hasta en 50 ocasiones bajo el seudónimo de “John Doe 36″. Según el diario The New York Times, los comentaristas conservadores han aprovechado esto, aun cuando no hay indicios de que esté relacionado con acusaciones de irregularidades. De hecho, Giuffre no ha acusado a Clinton de alguna mala conducta. Su oficina dijo en 2019 que había volado en el avión privado de Epstein, pero que no tenía conocimiento de los delitos del empresario, indicó el periódico.

“El presidente Clinton no sabe nada sobre los terribles crímenes de los que Jeffrey Epstein se declaró culpable en Florida hace algunos años, ni de aquellos de los que fue acusado recientemente en Nueva York”, decía el comunicado de 2019, reconociendo viajes y reuniones con Epstein a principios de los años 2000. Añadió: “No ha hablado con Epstein en más de una década”.

Los registros de vuelo personales mantenidos por uno de los pilotos de Epstein, que surgieron en demandas separadas contra el financista, mostraron que Clinton y su gente habían volado extensamente en el jet privado de Epstein, conocido como “Lolita Express”, a destinos internacionales como París, Bangkok y Brunei en 2002 y 2003. Pero ninguno de los registros disponibles incluía al expresidente en un viaje a la isla de Epstein.

Ser nombrado en los documentos no necesariamente indica que una persona participó o estaba al tanto de las acciones de Epstein o Maxwell, y ya se sabía que el empresario era amigo de Clinton, así como de muchas otras celebridades y funcionarios, incluido Donald Trump, señaló The New York Times.

Según un procedimiento establecido por Preska, a los abogados de cada uno de los “Does” se les ofreció una vista previa de los expedientes judiciales que contenían su nombre antes de que se tomaran decisiones sobre cómo abrir los registros. A cada persona se le dio la oportunidad de argumentar a favor de mantener los registros sellados. En el caso de Clinton, su equipo legal, después de revisar los extractos, no presentó ninguna objeción a la publicación de los documentos, según la orden de Preska del mes pasado.

Los documentos judiciales que se revelarán representan la octava, y probablemente última, ronda de apertura de registros del caso desde que el Miami Herald intervino para acceder a los registros en 2018. Los elementos previamente revelados incluían múltiples transcripciones de declaraciones de Maxwell y Giuffre, junto con acusaciones juradas, pero no probadas, de que Epstein y Maxwell ordenaron a Giuffre que tuviera relaciones sexuales con varios hombres conocidos, incluido el exlíder de la mayoría del Senado George Mitchell, el reclutador de modelos Jean Luc Brunel, el multimillonario administrador de fondos de cobertura Glenn Dubin y otros.

Jeffrey Epstein junto a Bill Gates.

Maxwell negó las acusaciones, al igual que todos los hombres identificados por Giuffre cuando surgieron sus nombres.

Se estima que casi 70 de los nombres que próximamente se darán a conocer ya han estado en el registro público de alguna forma, como informes de los medios y de la policía.

Por ejemplo, se desconoce si el cofundador de Microsoft, Bill Gates, se encuentra entre ellos, después de que admitiera tener una relación cercana con el pedófilo incluso después de que fuera condenado en un caso separado de prostitución infantil en 2008.

Epstein se declaró culpable y fue sentenciado de inmediato a 18 meses de cárcel, aunque, bajo un acuerdo secreto, la Fiscalía estadounidense acordó no procesarlo por delitos federales. Aun así, Gates procedió a reunirse con el financista varias veces, una decisión que ahora lamenta.

“No debería haber cenado con él”, dijo Gates a la cadena ABC de Australia a principios del año pasado. Gates hizo comentarios similares a CNN en 2021: “Fue un gran error pasar tiempo con él, darle la credibilidad de estar allí”, le comentó al presentador Anderson Cooper, después de que las acusaciones de que visitó la isla caribeña de Epstein fueran desacreditadas.