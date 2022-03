“Retiro de todos los perros callejeros en la Plaza Aníbal Pinto”: el mandato de la Corte que Sharp tardó 2 años en cumplir

En septiembre de 2019, el abogado Rodrigo Díaz Yubero cruzaba la plaza Aníbal Pinto de Valparaíso, camino a su departamento, cuando fue atacado por dos perros.

El hecho lo descolocó. Dos meses antes había solicitado al municipio el retiro de los animales, sin recibir respuesta. Por lo que presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones contra la alcaldía “por incumplir su deber de velar por el aseo y ornato” y contra la seremi de Salud por no “mantener actividades de vigilancia activa de rabia canina”.

Poco después, el 29 de noviembre de 2019, el tribunal de alzada acogió la acción interpuesta por el vecino, y ordenó al municipio “proceder al retiro y custodia, en el plazo de 45 días a contar que esta sentencia quede ejecutoriada, de todos los perros callejeros que se encuentren en la Plaza Aníbal Pinto”.

Y a la seremi de Salud mandató “cumplir con las acciones de fiscalización que se le imponen” en el control de la rabia, planificar con la alcaldía el retiro y ubicación de los perros, e informar en su sitio web un procedimiento en caso de mordeduras”. Excepto por lo último, la secretaría dice que ha cumplido el fallo, actuando en coordinación con el municipio e impulsando “el control de los perros abandonados, donde nuestro ámbito de acción es la prevención y el control de la rabia”.

Pese al plazo indicado en la resolución, la respuesta de la alcaldía tardó 2 años 4 meses en llegar: recién el 14 de marzo de este año el municipio cumplió con lo ordenado por la Corte y trasladó a tres perros callejeros de la plaza a un canil provisorio en el cerro Cárcel, construido con materiales reciclados en un terreno municipal.

Consultado por el motivo de la demora, el alcalde Sharp no emitió respuesta.

El transporte de los canes, el 14 de marzo, coincidió con el inicio de las declaraciones de testigos, en la causa por notable abandono de deberes presentada contra Sharp, donde uno de los puntos de prueba refiere al “incumplimiento del municipio en materia de perros abandonados”. Ese día, también, la defensa del alcalde informó al Tribunal Electoral Regional que ya había cumplido la sentencia.

22 DE MARZO DEL 2022. REFUGIO TEMPORAL PARA PERROS DE PLAZA ANÍBAL PINTO. FOTOS: DEDVI MISSENE

Advirtiendo que los animales seguían en la plaza, a partir de noviembre de 2021 Díaz Yubero consultó en cuatro ocasiones al tribunal por las medidas que se estaban adoptando. Cada vez, éste le pidió a Sharp informar qué medidas había implementado para dar cumplimiento a la sentencia, dándole un nuevo plazo de ocho días.

En esa línea, el 22 de febrero de este año, la Corte reiteró al alcalde que debía “dar cumplimiento al fallo” en ese mismo plazo.

El 4 de marzo, cuando se cumplía ya el tiempo, el municipio formó una mesa de trabajo con los residentes de la subida Cumming -que bordea la plaza- y la agrupación animalista Acción Callejera Animal Valpo, para dar solución a lo resuelto por la Corte, considerando su preocupación por el cuidado y destino de los canes.

“La municipalidad buscó a las organizaciones, dado que se vieron pillados en tiempo, y la información del fallo se difundió por redes sociales”, explica Claudia Úbeda, integrante de la mesa.

Un día antes, a través de la página de Facebook que administra, Protección Animal Valpo había denunciado que la municipalidad trasladaría “a los viejitos de plaza Aníbal Pinto para dejarlos en un sector eriazo en Laguna Verde... Hay que levantar las voces amig@s. Esos perritos son de años del sector, comunitarios, tienen vacunas y comida diaria”.

El propio Sharp comentó la bullada publicación: “Hay una decisión que no es nuestra, sino de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que dictó una sentencia para obligarnos a retirar a los perros de Aníbal Pinto (...). Por lo anterior, nos guste o no, estamos obligados a cumplirla”.

Ubeda señala que hoy en el canil “los perritos son cuidados por la comunidad de vecinos de Cumming (...) quienes formaron turnos para subir a revisarlos, alimentarlos y darles contención y compañía”.

Una de las cuidadoras es Bárbara Álvarez Chacana. Vecina del sector, dice que su vida “ha cambiado de manera hermosa con estos perritos” -a los que se sumó un cuarto, que estaba bajo el cuidado de los vecinos-, y que entre los residentes han comprado comida y gestionado la visita de una médico veterinaria.

Consultado por La Tercera, el municipio no respondió si hay un funcionario encargado de custodiar a los canes, tal como estipula el fallo.

La alcaldía se encargó de cerrar el recinto, señala Álvarez. “Dicen que me van a contratar a mí, de manera formal para ver el refugio, pero la verdad es que eso aún no ocurre (...) no estoy hablando mal de la municipalidad, pero sí de una gestión muy tardía, para una solución que tenía que ser para ayer”, agrega la vecina.

Dada una apertura en la reja de acceso, los animales pueden entrar y salir del canil provisorio, cuya operación se extendería hasta junio-julio de este año, informó el municipio. Los vecinos, a su vez, advierten que no se recibirán más perros.

Mientras tanto, la tarde del martes pasado cinco perros deambulaban por la plaza Aníbal Pinto.

Por eso, para Díaz Yubero la respuesta al fallo es, en parte, satisfactoria, “porque es un punto de partida, pero esta no es una medida suficiente”. Estima que a mediano plazo el municipio debería habilitar caniles que cuenten con las condiciones adecuadas, pues hoy no existe refugio municipal.

El abogado ha presentado, en total, cuatro recursos por la seguridad, comercio ambulante y perros callejeros en Valparaíso. Los ha ganado todos. También es testigo en la causa por notable abandono de deberes, y crítico de la gestión de Sharp: “El alcalde de Valparaíso, que es el administrador, tiene otras prioridades en su cabeza. Hay una paradoja. Es como el rey de La Araucanía, quiere cambiar el mundo, pero en este caso es incapaz de mantener la ciudad limpia. Incapaz de hacer las tareas para las cuales fue elegido, para las cuales existe, de hecho, su propio cargo”.