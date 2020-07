Sebastián Ugarte, el doctor de los matinales que piensa en ser constituyente

Tras cuatro meses de pandemia -en los que los matinales pasaron a convertirse en programas políticos capaces de catapultar a alcaldes y a candidatos presidenciales-, el doctor Sebastián Ugarte Ubiergo (61) pasó a convertirse en uno de los voceros más reconocibles y valorados de los que han surgido en medio de la pandemia por el coronavirus.

Así al menos lo aseguró esta semana la encuesta Cadem, que lo posicionó como el personaje más aprobado en la crisis con un 83% de aprobación y solo un 12% de rechazo, muy encima del ministro de Salud, Enrique Paris, y de la Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, que muestran un 69 y 68% de aprobación, respectivamente, y comparten un 27% de rechazo.

El actual médico jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de Clínica INDISA, es un fenómeno mediático que nadie sabe bien si es atribuible al espacio permanente en los programas de televisión o al hecho de que en más de una oportunidad ha discrepado públicamente de las decisiones del Ejecutivo, como cuando advirtió que el plan Paso a Paso podía ser “una medida apresurada”.

Una idea que transmitió incluso frente al ministro Paris, quien lo invitó esta semana al balance del gobierno. “Yo tengo una postura más cauta y considero que es un poco apresurado, pero esta es una medida que ya es realidad... Al ser realidad, lo que corresponde es educar a la población y hacer todo el esfuerzo posible para que esto no signifique un aumento de casos y por acentuar todas las medidas de testeo, trazabilidad y aislamiento”, expresó entonces ante los ojos del titular del Minsal.

Izikson: “Es más conocido que el nuevo ministro del Interior”

Roberto Izikson, gerente de asuntos Públicos de Cadem, dice que lo que más llama la atención sobre el despegue mediático de Ugarte es su alto nivel de conocimiento. “Que tenga una alta valoración positiva no me extraña. Es un doctor en medio de una pandemia. Izkia Siches y Enrique Paris tiene una altísima valoración también, pero llama la atención que tiene un 55% de conocimiento. Es decir, tiene más conocimiento que el nuevo ministro del Interior (Víctor Pérez)”

El propio Ugarte dice estar sorprendido con sus niveles de aprobación, pero lo atribuye a la necesidad de la población de escuchar informaciones confiables, pero que no caigan en lo catastrófico. “Creo que incide el haber advertido que esto no era solo una enfermedad de los adultos mayores y que afectaría a gente de diferentes edades. Hablar sin faltar a la verdad, y a la vez con un tono positivo de que podremos salir de esto. Y es que la gente no necesita profetas de la desgracia”, asegura.

“La gente no necesita profetas de la desgracia” Sebastián Ugarte

¿Qué pasará con Ugarte después de la crisis por el coronavirus? El médico asegura que nunca ha sido tentado por los partidos para asumir cargos de representación popular y que nunca ha tenido ese interés. Sin embargo, el proceso constituyente que está a la vuelta de la esquina podría ser una primera aproximación para competir en un cargo de elección popular.

Así lo reconoce el propio Ugarte. “Cuando ocurre este fenómeno de que se plantea la posibilidad de la reforma a la Constitución, me parecía interesante la posibilidad de participar como independiente para aportar algunos puntos de vista, sobre todo el temas de salud. Sí, en algún momento lo he evaluado, pero por otro lado también uno tiene que reconocer que Chile no es un país muy acogedor para los independientes y postular es muy difícil. No me quita el sueño”, asegura.

La inquietud de Ugarte llegó a oídos del PPD, donde se ha evaluado llevar al mediático doctor como candidato independiente en una lista del PPD-PS. Ugarte, sin embargo, se apura en aclarar que nunca ha militado ni se siente particularmente cercano a ningún partido. Sí reconoce que fue un dirigente estudiantil activo en Temuco en 1983 y que abogó por el retorno a la democracia.

“En la Universidad de La Frontera me correspondió participar en la creación de la primera federación de estudiantes. En ese tiempo participé activamente en las organizaciones estudiantiles de los centros de alumnos de la facultad de Medicina. Ciertamente fui una voz pública en un momento en que no había muchos líderes públicos porque no había actividad partidaria ni militancia política legal. Nunca milité pero efectivamente fui dirigente estudiantil”, dice.

En ese rol, Ugarte tuvo como contraparte a la entonces ministra de Educación de la dictadura, Mónica Madariaga, quien tras una ola de manifestaciones viajó hasta Temuco para negociar el acta de autorización de la primera federación de estudiantes.

La inquietud por los medios del doctor Ugarte, llegó después de que se instaló como doctor en la localidad de Río Negro, cercana a Osorno. Allí se volvió un columnista frecuente en los diarios locales para entregar tips de medicina y autocuidado que difundía también en los espacios de mensajería rural de la radio.

Años después, tras una extensa carrera en Chile y en el extranjero, vinieron los primeros coqueteos con la televisión, primero en La Red y ahora como figura estable del matinal de TVN.