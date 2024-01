“Senado bananero”: nombramientos del TC fracturan bancadas PS y PPD

Cuando el reloj se acercaba a las 21.00 horas, los senadores de las distintas bancadas se preparaban para ratificar los nombramientos de cuatro nuevos ministros para el Tribunal Constitucional. Con esta votación, pasaron a conformar el órgano los abogados Catalina Lagos (PS), Héctor Mery , Alejandra Precht y Marcela Peredo, los que estarán en el cargo por nueve años. La votación, sin embargo, no estuvo exenta de polémicas.

Pese a que los senadores Jaime Quintana, Loreto Carvajal y Ricardo Lagos Weber estaban presentes, optaron por no votar. Y aunque los legisladores Pedro Araya y Ximena Órdenes estuvieron en la sesión de la tarde del miércoles, quedaron ausentes en la de la noche.

El senador independiente Karim Bianchi hizo la observación: “Si se encuentran senadores en la sala, deben votar, ¿o no? Porque veo senadores que no han votado aún”. El presidente de la corporación, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), le respondió: “Es una antigua discusión parlamentaria, que no se ha resuelto aún”.

La decisión de los senadores PPD de no votar fue en modo de protesta. A las 20:46 horas, Carvajal, quien es jefa de la bancada, solicitó el aplazamiento de la votación. “Quisiera que se accediera a esta petición, que representa unánimemente a la bancada, y quede para la próxima sesión”, señaló.

Su solicitud caldeó los ánimos. Previamente la misma legisladora ya había logrado interrumpir la votación, cuando el miércoles por la tarde solicitó una segunda revisión de los nombres propuestos.

En esta oportunidad, el presidente de la corporación, el senador Coloma, le respondió: “Yo le quiero pedir la posibilidad de que se pueda votar, porque aplazar la votación no va a generar ningún efecto positivo, puede generar un perjuicio institucional”. En esa misma línea, los senadores Matías Walker (Demócratas) y José García Ruminot (Renovación Nacional) enfatizaron que lo que correspondía era votar.

La senadora Paulina Vodanovic, quien además es presidenta del Partido Socialista, fue más dura en su respuesta. “Quiero llamar a la cordura respecto de este tema. Me parece que las designaciones del Tribunal Constitucional, el órgano que vela precisamente por la constitucionalidad en nuestro país, no puede ser banalizado de esta manera. Tampoco bananizado. No existe la palabra tal vez, pero nos estamos convirtiendo en un senado bananero”, advirtió.

Y agregó: “De verdad, presidente, llamo a la responsabilidad a la jefa de la bancada del PPD, a que dejemos de buscar argumentos y subterfugios legales para incumplir una obligación que nos asiste como senadores de proveer los más altos cargos. Pido que razonemos”.

Ante eso, Carvajal respondió que “lamento profundamente las expresiones de la senadora Vodanovic. En nada hemos faltado al reglamento”.

Aunque no lo explicitó, el enojo de Vodanovic respondió a una disputa que, de forma soterrada, se dio entre las bancadas del PS y el PPD durante este miércoles.

Si bien la bancada liderada por Carvajal entendía que, a esas alturas de la discusión, ya no había margen para cambiar propuestas de candidatos, puesto que los nombres ya venían amarrados desde la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y de la Cámara de Diputados, intentaron meter presión para obtener futuros cargos en órganos en los que el Senado tuviera que hacer nominaciones.

El PS, que abogó por Lagos, respiraba tranquilo, puesto que ya contaban con el respaldo de las demás bancadas. Así, la decisión de los senadores PPD de no votar no afectó el resultado, aunque sí tensionó las relaciones entre bancadas que históricamente han trabajado en conjunto.

Una vez concluida la votación, las recriminaciones entre ambas fueron en duros términos. Tanto así, que algunos de los legisladores del PS daban por descartado apoyar nominaciones del PPD en instancias futuras.

En la bancada socialista, además, consideraron que el reclamo del PPD se hizo a destiempo y les sorprendió que Carvajal acusara que esto no se había discutido en la reunión de comité que sostuvieron ese día, porque, según cuentan, él asunto sí se abordó en esa instancia.