“Simona”, la líder de la primera línea de Bogotá que desafía a Petro y lo compara con Boric

Su accionar ha sido comparado con el del de las Pussy Riot, el colectivo feminista ruso que realiza “performances” de provocación política. Se trata de “Simona”, la líder de la llamada primera línea que protagonizó las protestas de 2021 en Bogotá, durante el estallido del paro nacional que afectó a Colombia.

Siempre encapuchada, la mujer de 30 años que estudió Bellas Artes en la Universidad Distrital y es parte de los denominados “Escudos Azules”, “Simona” es identificada por sus continuas y polémicas apariciones. Como la ocurrida en marzo pasado en la Catedral Primada de Bogotá, donde irrumpió en el momento en el que se desarrollaba la eucaristía para recitar unas palabras que atacaban directamente a la Iglesia Católica. Justificó los hechos como supuesta expresión artística, según la revista Semana.

Otro hecho en el que “Simona” aparece promoviendo el desorden, señala la publicación, sucedió el pasado 11 de enero en la estación Marly de Transmilenio, en Bogotá. Allí, nuevamente, la joven, acompañada de otros integrantes de la primera línea, se tomó uno de los accesos a la estación presionando a los usuarios del sistema para que no pagaran el pasaje, instigando una “colatón”.

En la capital colombiana, “Simona” también se volvió célebre en el movimiento del paro por su performance de teñir de rojo las fuentes de revista Semana y Caracol Radio. El comandante de la Policía de Bogotá, Eliécer Camacho, asegura que se tienen pistas de que la mujer se ha contactado con grupos chilenos para realizar este tipo de actos en la ciudad.

Junto con promover el fin del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), al señalar que su “desmonte debe ser un compromiso político” como escribió en Twitter, también ha propuesto acabar con las Fuerzas Armadas. “La apuesta debe ser por la abolición de las Fuerzas Armadas como un paso de la eliminación de las relaciones de poder”, es la propuesta que hizo en la misma red social en abril pasado.

Y ahora, a propósito de la asunción de Gustavo Petro, “Simona” reapareció en Twitter, no solo para celebrar el nombramiento de Patricia Ariza como ministra de Cultura, de quien destacó su carácter de mujer crítica y autónoma, sino también para lanzar una advertencia al mandatario de izquierda.

“La energía e ideas que hemos usado en la protesta la trasladaremos a la organización social, por eso espero que este gobierno tenga la capacidad de escuchar las propuestas de los jóvenes. Debemos dejar de ser ignorados cómo lo fuimos en el gobierno de Iván Duque”, escribió “Simona”.

En el hilo publicado en Twitter, la integrante de los “Escudos Azules” agrega que “en este gobierno se deben dejar sentadas las bases de una serie de reformas que lleven al bienestar colectivo. Si esto no se cumple usaremos nuestro derecho constitucional de manifestarnos, esperando que no se repita el ejemplo de Chile dónde hemos visto a (Gabriel) Boric arremeter en contra la juventud en ‘la Plaza de la Dignidad’ sin piedad alguna al igual que ser incapaz de cumplir la exigencia de liberar a los presos políticos”. “¡Espero que tanto en Chile en Colombia los jóvenes recuperen la libertad!”.

Al respecto, la radio colombiana La FM recordó que previo a su asunción, Petro y la comisión de empalme hicieron un informe en el que afirman que buscarán la manera para lograr la liberación de los miembros de la primera línea que fueron capturados en el marco de las protestas del paro nacional. En concreto, su propuesta apunta a “diseñar estrategias para obtener la libertad de las personas detenidas en el marco de la protesta social”, agrega el diario El Tiempo.

En su discurso luego de ganar en la segunda vuelta, Petro ya se había pronunciado sobre el tema generando polémica. “Somos las resistencias de la rebeldía de Colombia, de las rebeldías contra la injusticia, contra un mundo que no debía ser”, dijo el entonces presidente electo para referirse a personas privadas de la libertad. “Cuantos jóvenes esposados, cuantos jóvenes tratados como bandoleros solamente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor”, añadió. Y luego señaló: “Yo le pido al Fiscal General que libere a la juventud, liberen a los jóvenes”.

Sin embargo, se trata de una propuesta que fue rechazada por el ahora expresidente colombiano Iván Duque. A su juicio, el hecho no tiene nada que ver con que sean jóvenes, sino que hacen parte de una estructura delincuencial. “Yo no entiendo por qué estamos tratando como de segmentar la conversación, es que no es un tema de jóvenes y primera línea. No tienen nada que ver que sean jóvenes; la primera línea es una estructura, una organización”, señaló.

“Aquí se han proferido con capturas a quienes han cometido delitos, incendiar el transporte público, dañar infraestructura, quemar palacios de justicia, quemar centros de atención de la Fiscalía, quemar establecimientos de comercio, destruirlos y vandalizarlos son delitos”, expresó Duque.

Finalmente, el ahora exmandatario dijo que no se debe premiar a las personas que fueron capturadas por el evidente material probatorio. “Han pasado también por jueces de control de garantías que han encontrado evidencia contundente. No le podemos decir a la sociedad que el que destruye y vandaliza lo premiamos, porque entonces qué mensaje le estamos dando en nuestros hijos y el resto la sociedad el que comete un delito tiene que pagar”, recalcó.

Expertos citados por el diario El Tiempo señalaron que una decisión de Petro respecto a la eventual liberación de los jóvenes detenidos tendría que pasar por el Congreso y al parecer esa es una de las intenciones del nuevo gobierno.

Ya el 20 de julio, miembros de la primera línea lanzaron la primera amenaza al entonces mandatario electo, luego que por medio de una transmisión en Facebook dieran a conocer que, si Petro no cumple con las propuestas realizadas en su campaña, será criticado y saldrán a protestar, como han hecho con gobiernos anteriores.

“Petro no va a salvar al país, este nuevo Congreso no va a salvar al país. Aquí hay corrupción hace muchos años. Si Petro la embarra, vamos a estar criticando, vamos a estar protestando. Necesitamos una reforma para todos estos militares, necesitamos que no maten al pueblo. Esto es lo que por encimita pedimos”, advirtió el grupo, según consignó RCN Noticias.