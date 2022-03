Telegram prospera en medio de la represión mediática de Rusia

La campaña de Rusia para restringir el acceso a Twitter, Facebook y otras fuentes de información no censurada sobre su invasión de Ucrania se ha saltado una plataforma crucial: las redes sociales y la aplicación de chat Telegram.

Cualquiera en Rusia que quisiera seguir el discurso del Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante el Congreso el miércoles podría encontrarlo en Telegram, junto con imágenes de Rusia bombardeando áreas civiles en Ucrania. Los usuarios se están mudando en masa a Telegram desde aplicaciones prohibidas como Instagram de Meta Platforms Inc. y otras que están bajo amenaza de ser bloqueadas, como YouTube de Alphabet Inc.

Eso ha ayudado a que algunos de los canales de noticias, política y comentarios en ruso de Telegram -que ya se encuentran entre los más populares de la aplicación- dupliquen y tripliquen su número de suscriptores en las últimas semanas, y varios ganaron más de un millón de nuevos seguidores en cuestión de días.

Manifestantes lanzan aviones de papel, símbolo de la aplicación Telegram, durante una protesta en Moscú, el 30 de abril de 2018. Foto: Reuters

El crecimiento de Telegram se produce cuando el Presidente ruso Vladimir Putin está bajando una cortina de hierro digital en el país, que ha sido objeto de amplias sanciones occidentales. Varios canales con muchos seguidores publican posteos que parecen desafiar la decisión del Kremlin de criminalizar lo que considera información falsa sobre el conflicto, como describirlo como una “guerra” o una “invasión”.

Un canal en ruso dirigido por el periodista independiente Ilya Varlamov, que ofrece una serie de actualizaciones de noticias que incluyen imágenes de edificios de departamentos en llamas en Kiev, quintuplicó su número de suscriptores a casi 1,3 millones desde que comenzó la guerra, según el servicio de estadísticas Telemetrio. A principios de esta semana, el canal compartió imágenes de video sin censura del momento en que una empleada de Channel One de la televisión estatal rusa apareció en su transmisión de noticias vespertinas con un cartel que decía “No crea en la propaganda”, mientras gritaba “Alto a la guerra”. Fue visto 1,2 millones de veces.

La naturaleza libre de Telegram hace que los expertos adivinen cómo la aplicación ha sobrevivido a la selección de otras plataformas de redes sociales por parte del Kremlin. Algunos analistas dicen que el seguimiento de la aplicación en Rusia hace que sea demasiado grande para cancelarla.

Durante años, Telegram, que se inició inicialmente en Rusia, ha sido la fuente de noticias de referencia para muchas personas en el país. Se ha convertido en un medio importante para el mensaje del propio Kremlin, tanto a través de representantes como de cuentas oficiales del gobierno. Muchos canales pro-Kremlin en Telegram están creciendo tan rápido, si no más rápido, que los canales independientes o pro-Ucrania. El servicio de noticias estatal ruso RIA Novosti ha aumentado su número de suscriptores de Telegram casi cuatro veces a 1,6 millones desde que comenzó la guerra, según muestran los datos de Telemetrio.

Una publicación en Telegram de Ramzan Kadyrov, líder de la República de Chechenia y aliado del Presidente ruso Vladimir Putin.

“Telegram no se percibe como un recurso enemigo total. No se percibe como una herramienta de guerra de información contra Rusia”, dijo Ivan Kolpakov, editor en jefe y cofundador de Meduza, una publicación independiente en ruso cuyo sitio web fue bloqueado por el Kremlin, pero que permanece disponible en plataformas como Telegram. “En Rusia, aparece en Telegram una gran cultura de periodismo sin censura y el así llamado periodismo”, agregó.

Un portavoz de Telegram dijo que la empresa no sabe por qué los reguladores rusos no han bloqueado la aplicación o si intentarán hacerlo. Dijo que Telegram ha visto “una afluencia notable de usuarios de Rusia y Ucrania”, y agregó: “Creemos en la libertad de expresión y estamos orgullosos de poder servir a personas en diferentes países en tiempos difíciles”.

Tanto The New York Times como The Washington Post han comenzado en los últimos días a utilizar los canales de Telegram para publicar algunos de sus reportajes sobre la guerra en Ucrania.

Telegram fue fundada en 2013 en Rusia por Pavel Durov y su hermano pocos meses antes de que Durov fuera expulsado de VK, una plataforma rusa de redes sociales similar a Facebook. Durov, que ahora reside en Dubai, ha adoptado durante mucho tiempo un punto de vista libertario sobre la moderación de contenido y dice que su aplicación, que permite a los usuarios encriptar chats específicos, da prioridad a la privacidad, la seguridad y la libertad de expresión.

En su canal público en ruso, Durov dijo el 27 de febrero que consideraría restringir los canales en Rusia y Ucrania durante la guerra para controlar la información no verificada, antes de cambiar de rumbo, citando apelaciones de los usuarios.

Soldados y bomberos ucranianos buscan en un edificio destruido después de un ataque con bomba en Kiev, el 14 de marzo de 2022. Foto: AP

“Le pido que verifique dos veces y no tome a fe los datos que se publican en los canales de Telegram durante este período difícil”, agregó.

Telegram introdujo canales de cara al público además de sus mensajes privados a fines de 2015, convirtiéndolo en una plataforma de redes sociales, lo que generó rápidamente tensiones con los gobiernos. La aplicación enfrentó críticas en Europa cuando el Estado Islámico usó sus canales como herramienta de reclutamiento y para ayudar a incitar a los seguidores a cometer una serie de ataques terroristas.

La compañía agregó más moderación de contenido y prohíbe la pornografía y los llamados explícitos a la violencia bajo sus términos de servicio. Telegram dice que elimina decenas de miles de bots y canales terroristas cada mes, incluidos 19.000 en febrero. La compañía también cumplió más recientemente con las órdenes de sanciones de la Unión Europea para evitar que las cuentas en la UE vean los canales de Telegram para los medios de comunicación estatales rusos RT, anteriormente conocido como Russia Today, y Sputnik News.

En Rusia, Telegram acumuló 50 millones de rublos en multas en el transcurso de 2021, equivalentes a alrededor de US$ 483.000 al tipo de cambio actual, por no eliminar el contenido prohibido, dijo el portavoz de Telegram. La aplicación no eliminó ningún canal o cuenta automatizada cuando el organismo de control de telecomunicaciones de Rusia le pidió en marzo que eliminara un conjunto de cuentas automatizadas que ofrecían información sobre soldados rusos capturados o asesinados, agregó el portavoz.

“Cualquier solicitud relacionada con la censura política o la limitación de los derechos humanos, como los derechos a la libertad de expresión o de reunión, no son ni serán considerados”, dijo el portavoz de Telegram.

Algunos expertos en medios digitales dicen que Rusia podría estar tolerando el incumplimiento de Telegram en parte para evitar una reacción popular. Telegram dice que del 7% al 8% de sus usuarios están en Rusia, lo que equivale a más de 40 millones de personas. Prohibirlo corre el riesgo de llevar a las personas en Rusia a explorar el uso de redes privadas virtuales, extensiones de navegador anticensura y otras herramientas para eludir el bloqueo en línea, dicen los expertos. Eso es lo que sucedió cuando Irán intentó bloquear Telegram a partir de finales de 2017.

Bomberos ucranianos extinguen un incendio en un almacén después de un bombardeo en Kiev, el 17 de marzo de 2022. Foto: AP

Otra explicación puede ser que bloquear Telegram podría ser técnicamente difícil para Rusia, dicen los expertos en internet. El país intentó bloquear Telegram durante más de dos años a partir de 2018, citando su negativa a entregar información de cuentas en investigaciones de terrorismo. Pero a pesar de que los reguladores prohibieron lo que Telegram describió como miles de direcciones IP por día, la aplicación siguió prosperando en Rusia.

“Telegram puede hacer cosas que hacen que sea extremadamente difícil desconectarlo”, dijo Ethan Zuckerman, profesor de política pública, comunicación e información en la Universidad de Massachusetts en Amherst.

En junio de 2020, los reguladores rusos levantaron el bloqueo. Los críticos de Telegram cuestionaron si la aplicación llegó a un acuerdo tras bambalinas con el Kremlin. Pero la compañía dijo que la decisión fue únicamente de Rusia. El regulador no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico sobre por qué levantó la prohibición, pero dijo en ese momento que lo había hecho debido a la voluntad declarada de Telegram de contrarrestar el terrorismo en su plataforma.

“Tenemos un historial consistente de ‘cero compromiso’ cuando enfrentamos prohibiciones en países como Irán, China o Rusia”, dijo el portavoz de Telegram. “No negociamos con Rusia en 2018 cuando todavía pensábamos que su prohibición de Telegram podría tener éxito, y mucho menos en 2020 cuando resultó que su prohibición no era efectiva”, agregó.

Moverse para bloquear Telegram ahora también correría el riesgo de interrumpir las comunicaciones de algunos de los mayores patrocinadores del Kremlin. La transmisión de Telegram de Ramzan Kadyrov, líder de la República de Chechenia y aliado de Putin, se ha convertido en uno de los canales en idioma ruso de más rápido crecimiento de la plataforma, publicando una serie de bravatas a favor del Kremlin y burlándose de 1,1 millones de suscriptores, un grupo que se ha multiplicado por 20 desde antes de la invasión, según datos de Telemetrio.

El lunes, Kadyrov usó Telegram para hablar con el fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, quien bromeó la semana pasada en Twitter diciendo que desafiaría a Putin a una pelea. “Vladimir Vladimirovich se verá antideportivo cuando venza a un oponente más débil”, respondió Kadyrov en ruso en Telegram, usando el patronímico de Putin y diciendo que Musk primero debería entrenarse para la pelea en Chechenia.

En una publicación de seguimiento en Twitter, Musk rechazó la oferta, pero dijo que estaba dispuesto a pelear contra Putin con la mano izquierda.