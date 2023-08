“Todos estamos robando”: Convocan protestas en Colombia para pedir renuncia de Petro tras tormenta por supuesta plata ilegal en campaña

“Este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más”, respondió el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras las declaraciones que este jueves dio en interrogatorio su hijo, Nicolás Petro, a la Fiscalía, que lo acusa de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por haber recibido dinero ilegal durante la campaña presidencial, plata que en principio se dijo había desviado y usado particularmente.

Sin embargo, el hijo mayor del Jefe de Estado le contó a la Fiscalía que en efecto sí recibió ese dinero, pero que no se quedó con todo, pues parte de él fue a parar a la campaña electoral que le dio el triunfo a Petro. Ante esa revelación, desde diferentes sectores, especialmente de la oposición, le pidieron explicaciones al mandatario e incluso varios pidieron su renuncia. Además, a la Comisión de Acusaciones varios congresistas ya llevaron la primera denuncia para que se investigue al Presidente, informó el diario El Colombiano.

De hecho, tras la revelación de Nicolás Petro algunos sectores convocaron a una marcha nacional el próximo 16 de agosto para pedir la renuncia o el juicio del mandatario. Según consigna la revista Semana, el periodista Diego Santos fue uno de los que publicó en sus redes sociales la imagen de la convocatoria a la que será una Marcha de la Mayoría.

Nicolás Petro asiste a una audiencia en Bogotá, el 3 de agosto de 2023, en esta captura de pantalla tomada de un video. Foto: Reuters

“Colombia, no te rindas. Te impusieron un gobierno con dineros ilegales. Mintieron con una narrativa. No es momento de tibiezas. Es momento de que hablemos más fuerte que nunca. La Gran Marcha ese 16 de agosto... #RenunciaoJuicio #LaMarchaDeLaMayoría Favor compartir. En todas las ciudades de Colombia”, escribió Diego Santos.

La jornada de manifestaciones también fue convocada por la oposición al Gobierno de Petro. Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, pidió a la ciudadanía exigir en las calles la salida del mandatario. “Vuelve la Marcha de la Mayoría. Todos a la calle a defender nuestro país”, señaló en redes sociales.

Los dichos de Nicolás y su exesposa

“El señor Nicolás aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía desconocía sobre la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente y de los dineros que ingresaron a la campaña superaron los topes mínimos permitidos por la ley y una parte no fueron reportados ante las autoridades electorales”, dijo Mario Burgos, el fiscal del caso.

Según Burgos, durante el interrogatorio Nicolás Petro indicó que “sí recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’; del señor Gabriel Hilsaca Acosta, hijo de Alfonso ‘Turco’ Hilsaca; del señor Óscar Camacho, en calidad de empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta”. La agencia The Associated Press señala que los recursos a los que se refiere el fiscal son alrededor de 270.000 dólares. Lopesierra fue condenado y extraditado a Estados Unidos, donde se le impuso una condena por narcotráfico. E Hilsaca es hijo de Alfonso Hilsaca, quien está siendo procesado por homicidio y concierto para delinquir en Colombia.

Y el fiscal agregó que, de acuerdo con el testimonio, “una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Petro y su compañera sentimental, Daysuris Vásquez, para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada”. Petro Burgos dijo también que “una parte de estos recursos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022″.

Tanto o más explosivas fueron las declaraciones de Daysuris Vásquez reveladas por la Fiscalía. En la conversación telefónica que dio a conocer el ente acusador, la exposa de Nicolás Petro conversa con Máximo Noriega, quien quiso ser candidato a la gobernación del Atlántico, pero el Pacto Histórico, la coalición del Presidente Petro, le negó el aval. En concreto, Noriega le sigue reclamando por el dinero que le deben. “Incluso le dije a Verónica (Alcocer, la primera dama colombiana), que me dijo ‘¿qué es lo que quiere Day, que Nicolás le dé más plata?’”. Frente a esto, Noriega le respondió que él le dio a Verónica la razón por la cual él repite todo como un loro.

“Aquí él está robando, yo estoy robando y todos estamos robando, por si él me quiere acusar a mí de ladrona”, contesta de manera tajante Vásquez. “Se la voy a devolver cuando venga de viaje, porque ni crea que se va a gastar la plata con la otra perra”, agrega en referencia a Laura Ojeda, la amiga con la que Nicolás la engañó.

Según Semana, la Fiscalía reveló horas de interceptaciones telefónicas y extensas conversaciones de WhatsApp que dan cuenta de los dineros ilegales que recibió la pareja por parte del narcotraficante Santander Lopesierra, conocido como el “Hombre Marlboro”, y que usaron para beneficio propio, pero que también habrían ingresado a la campaña presidencial de Petro.

Basada en esas interceptaciones, la Fiscalía reveló un organigrama en el que aparecen 27 personas que estuvieron relacionadas con “conseguir recursos” y que están vinculadas con Nicolás Petro y Day Vásquez, señala la revista colombiana.

“Mi hijo no dijo eso”

Pero, ante las versiones en las que se afirma que Nicolás Petro declaró ante la Fiscalía que su padre sí sabía sobre los presuntos dineros irregulares en su campaña, el mandatario respondió que “si eso fuese cierto este presidente se tenía que ir el día de hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que ha pasado”, consignó el diario El Tiempo. “Mi hijo no dijo eso. A ninguno de mis hijos, de mis hijas, les he dicho jamás que delincan. Eso no ha existido”, aseguró.

Petro, que el próximo lunes cumplirá el primero de sus cuatro años en el poder, subrayó que su elección se la debe “al pueblo y a nadie más” y por eso “es al pueblo al que debo responder”. “Tengan ustedes la absoluta certeza de que este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más, y eso es bueno que quede claro en Colombia, no hay nadie que pueda terminar con este Gobierno que no sea el pueblo mismo y el pueblo mismo dio una orden por mayoría en las urnas electorales (...) Nos vamos hasta el año 2026″, enfatizó.

En medio de la polémica, el Presidente Petro anunció este viernes que asignó a un abogado para que lo represente frente a los señalamientos por el presunto ingreso de dinero de origen dudoso en su campaña electoral, e insistió que mientras se desarrollan las investigaciones continuará con sus actividades de gobierno.

“Recibo con dolor, a nivel personal, las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial”, añadió Petro, quien ha negado haber sabido de alguna ilegalidad.

Petro dijo que le dio poder al abogado Mauricio Pava Lugo -quien se desempeña como juez auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia actualmente- para que lo represente en los procesos judiciales que se desarrollarán por estas acusaciones. El mandatario también aseguró que “nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial”. Todo esto, según el mandatario, respetando el debido proceso y otorgando todas las garantías del caso.