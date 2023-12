Tohá con Covid: ¿Vota o no vota?

A las 18.30 horas de ayer, la ministra del Interior, Carolina Tohá, publicó en su cuenta de Twitter que se sentía bastante mejor, lo que abrió expectativas sobre si se podría reintegrar a sus labores y concurrir a sufragar. El viernes se habían encendido las alertas en La Moneda luego que la jefa del gabinete, quien encabeza el comité operativo para el plebiscito de hoy, diera positivo para Covid en un examen PCR, hecho que la obligó a suspender todas sus actividades y de paso poner en duda su asistencia a las urnas de votación y, más tarde, cuando se conozcan los resultados, a Palacio.

“Quiero agradecer a todos los que me han contactado y expresado su preocupación tras mi contagio con Covid. Les cuento que no ha sido nada grave y me siento bastante mejor”, precisó la tarde de ayer en su red social.

Fuentes cercanas a la ministra informaron hoy que durante el día se realizará un nuevo examen y que, dependiendo de ese resultado, decidirá si concurre o no a emitir su sufragio en la mesa 884 del Centro Cultural Estación Mapocho.

Hasta ahora el comité operativo ha funcionado durante toda la mañana en La Moneda bajo la supervisión del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien votó en la Región del Biobío.

Tohá reveló su contagio de Covid 24 horas después protagonizar una publicitada polémica en la comuna de Renca, que llevó al Partido Demócratas a exigir su renuncia.

Esta ocurrió durante la visita del presidente Gabriel Boric a una ceremonia de reinauguración de una plaza, tras la demolición de un narco memorial. En ese momento, la concejala del Partido Demócratas, Camila Avilés, le pidió -a través de la grabación de un video- adoptar más medidas de seguridad, entre ellas, el Estado de Excepción en la Región Metropolitana o convocar al Cosena.

En el video compartido por la misma concejala se ve el momento en que Tohá responde con un “que show más patético, hue...”, frase por la que después la autoridad tuvo que salir a dar disculpas públicas.

La última actividad pública que tenía contemplada la ministra era una ceremonia de graduación de los nuevos detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), a la que no pudo asistir y se excusó mandando un saludo.

Hasta el cierre de esta edición no se entregó información sobre el estado actual de la ministra, ni tampoco si podrá sufragar o no o si concurrirá a la reunión del comité político que está citada a las 18.00 en La Moneda.