Tohá se enreda en explicaciones por tomas “pacíficas” y complica estrategia de La Moneda para tramitar veto por usurpaciones

El viernes pasado, en al menos dos ocasiones la ministra del Interior, Carolina Tohá, ocupó el concepto de tomas “pacíficas” para referirse a aquellas usurpaciones de propiedades en las que no hubo violencia contra personas ni daños en objetos. En dos ocasiones posteriores, al menos, la jefa de gabinete ha tenido que salir a aclarar sus palabras que en el mismo gobierno admitieron que fueron un error.

“El término correcto es ‘no violenta’, yo nunca he querido acuñar el término pacífica, si alguna vez se me salió, fue porque se me salió no más”, señaló la ministra en Radio Agricultura, asumiendo su equivocación. Además, admitió que en el fondo cualquier ocupación de un inmueble sin consentimiento de su propietario “es violentar el derecho de una persona, pero no es lo mismo hacerlo dañando gente, rompiendo cosas que hacerlo sin generar ningún daño físico o humano”.

El hecho complicó la ya delicada estrategia del Ejecutivo para sacar adelante el veto (que en realidad está fraccionado en 14 vetos separados) para corregir la ley de usurpaciones que despachó el Congreso el pasado 30 de agosto.

La lectura que existe en el Ejecutivo, y que es compartida por legisladores oficialistas y de oposición, es que la propuesta de correcciones del Presidente Gabriel Boric es muy difícil que sea revertida o desarmada del punto de vista legislativo, dadas las poderosas facultades que le otorga la Constitución al Mandatario para imponer su voluntad sobre el Congreso.

Sin embargo, el problema del gobierno no es legislativo, sino el riesgo de que la oposición le propine una derrota comunicacional al gobierno, debido al apoyo mayoritario que muestran las encuestas a una iniciativa que endurezca sanciones por las tomas de propiedades, hoy penalizadas sólo con multas.

Las declaraciones de Tohá sobre usurpaciones “pacíficas” inmediatamente fueron cuestionadas por los presidentes del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), y de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC). Ello obligó a los ministros del comité político a usar una nueva terminología “tomas violentas y no violentas”.

El concepto tampoco es 100% exacto, según lo que señala la actual legislación, pero al menos recurre a términos que se usan en el mundo jurídico. “Tradicionalmente los académicos y jueces han distinguido entre usurpación violenta y no violenta”, dice una minuta elaborada por la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda que comenzó a ser difundida entre parlamentarios.

De hecho, la moción del senador Felipe Kast (Evópoli), presentada junto a las exparlamentarias Ena von Baer (UDI) y Marcela Sabat (RN), que sirvió de base para la reforma en discusión, también hace alusión a las tomas “no violentas”.

No obstante, el Código Penal en realidad distingue dos tipos de usurpaciones: en las que se actúa “con violencia en las personas” (art. 457) y en las que “el hecho se llevare a efecto sin violencia en las personas” (art. 458). En ambos casos se aplica una multa dependiendo de la gravedad. Esta norma existe desde 1875.

Para efectos del debate jurídico, a juicio del gobierno, es lo mismo cuando se habla de tomas “violentas y no violentas”.

Pese a ello, ayer Coloma insistió en que no hay tomas no violentas, mientras que el senador Kast señaló que hoy sale menos costoso robar un celular que usurpar un terreno.