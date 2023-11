Tras oficio de diputados: Elizalde afirma que Ley de Usurpaciones ya fue promulgada y que está en Contraloría para toma de razón

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, salió a responder a los integrantes de la Comisión de Seguridad, instancia que ofició al gobierno para conocer la fecha de promulgación de la ley de Usurpaciones y afirmó que la normativa ya fue promulgada por el Ejecutivo y que se encuentra en la Contraloría para la “toma de razón”.

La norma fue despachada por el Congreso hace dos semanas tras la aprobación de los distintos vetos presidenciales que ingresó el Ejecutivo. A raíz de aquello, el diputado UDI Henry Leal -integrante de la Comisión de Seguridad- solicitó oficiar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de la Secretaría General de Gobierno para conocer la fecha de su promulgación.

“Hace varios días que se aprobó en el Senado la Ley de Usurpaciones y aún no ha sido promulgada”, señaló Leal y agregó: “¿Por qué no se ha promulgado la Ley de Usurpaciones si es un tema tan contingente? Más allá de cómo uno votó. No hay ninguna justificación, porque en otros proyectos el gobierno corre y al día siguiente que se aprueba se publican, pero acá no se ha publicado hasta ahora y necesitamos tener ley para evaluarla”.

A raíz de aquello, el ministro Elizalde salió a responder y aseguró que “el proyecto de ley que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución, ya fue promulgado por el gobierno y se encuentra en el trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República”.

En esa línea, retrucó que “por tanto llama la atención el sentido de la consulta de la Comisión de Seguridad de la Cámara toda vez que la promulgación ya se realizó”.