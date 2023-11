¿Cuándo se promulga la Ley de Usurpaciones? Diputados ofician al gobierno para saber fecha

La comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados accedió a una solicitud del diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Henry Lea y acordó solicitar a los ministerios de Interior y Seguridad Pública y de Secretaría General de Gobierno para que informen sobre la promulgación de la norma que penaliza las usurpaciones y que fue despachada por el Congreso el 8 de noviembre.

Leal señaló que “hace varios días que se aprobó en el Senado la Ley de Usurpaciones y aún no ha sido promulgada”.

“¿Por qué no se ha promulgado la Ley de Usurpaciones si es un tema tan contingente? Más allá de cómo uno votó. No hay ninguna justificación, porque en otros proyectos el gobierno corre y al día siguiente que se aprueba se publican, pero acá no se ha publicado hasta ahora y necesitamos tener ley para evaluarla”, sostuvo.

Hace dos semanas, tras una ardua y extensa tramitación, el Parlamento aprobó las observaciones ingresadas por La Moneda al proyecto que endurece las penas a las ocupaciones ilegales y la iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada por el Presidente Gabriel Boric.

Esa jornada, al igual que en el Senado, la Cámara de Diputados aprobó las observaciones ingresadas por el Ejecutivo para corregir la normativa.

El 29 de agosto la Cámara de Diputados había visado -con las fuerzas parlamentarias de los partidos del Ejecutivo divididas y desordenadas- el proyecto que fue impulsado por la derecha, en lo que fue una dura derrota para el Ejecutivo. Al día siguiente, el Senado hizo lo propio. Entonces se aprobó un artículo sobre “legítima defensa privilegiada” cuestionado por el gobierno que de inmediato adelantó que presentaría un veto.

El veto fue aprobado, pero con desmarques del oficialismo personificados en legisladores del Partido Comunista que habían advertido que no estaban de acuerdo con que se sancionara con cárcel la usurpación cuando es sin violencia y que votarían en contra todo lo referido a aumentos de penas.