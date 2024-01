“Voy a seguir trabajando hasta que las condiciones así lo permitan”: la reservada reunión de Yáñez con sus generales en medio de su compleja situación judicial

El jefe de la policía uniformada convocó a sus subalternos para conectarse a una videollamada de no más de 20 minutos donde quiso "de primera fuente" exponerles en qué pie estaba ante la solicitud de formalización de la Fiscalía por conducta omisiva de delitos de apremios y homicidios tras el 18-O. En la cita deslizó que por ahora no existen intenciones de renunciar, pero si el caso impacta a la imagen y funcionamiento de la institución, debería tomar otra decisión. "Los mantendré informados del curso de los acontecimientos, pero no perdamos el foco: nuestra preocupación hoy es estar con la gente y trabajando por su seguridad", les planteó.