Fiscalía pide formalizar a general director de Carabineros por responsabilidad de mando en el estallido social.

El Ministerio Público solicitó la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su eventual responsabilidad en el delito de omisión, “de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio”, durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de la policía uniformada durante el estallido social.

El escrito lo ingresó la tarde del martes 2 de enero el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armandáriz, quien además pidió formalizar al exgeneral director Mario Rozas y al exsubdirector de la institución el general (R) Diego Olate.

Fue la propia vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien se refirió a la situación del general. “Hay una solicitud de formalización y esperamos la audiencia para tomar una decisión como gobierno. Estamos a la espera de las resoluciones que estime la justicia”, dijo al entrar a La Moneda.

Además, los abogados del exgeneral Rozas -otro de los formalizados-, Felipe Barruel y Susana Borzutzky, sostuvieron que “sin perjuicio de que no hemos sido notificados, como defensa queremos recalcar que solicitar la formalización es una medida privativa del Ministerio Público y que en ningún caso implica una condena o acreditar un grado de responsabilidad. Esperamos la audiencia con calma y tranquilidad, con la seguridad de que con nuestras pruebas se demostrará la total inocencia de nuestro representado, pues no tiene participación en hechos que puedan ser considerados como delitos”.

La embestida de la Fiscalía Centro Norte se da luego de un intenso tira y afloja entre la fiscal Ximena Chong y el general Yáñez, dado que la investigadora ha insistido -al menos en cinco oportunidades- en tomarle declaración como imputado, algo que el alto oficial ha resistido.

Solo en una oportunidad aceptó entrevistarse con la fiscal, donde le señaló que utilizaría su derecho a guardar silencio. “He prestado, con anterioridad, el día 7 de abril de 2021, declaración en una investigación paralela en calidad de imputado ante la fiscal regional de Valparaíso, doña Claudia Perivancich, declaración que está incorporada en esta investigación; y 2) he prestado además declaración en calidad de testigo en investigaciones llevadas por usted relacionadas a hechos similares. Por lo anterior, y escuchando el consejo de mis abogados, quienes me han indicado hacer uso del derecho ya indicado, es que por ahora no prestaré declaración”, le dijo el 27 de marzo del año pasado.

El origen de las tensiones entre Yáñez y la Fiscalía

Fue el fiscal nacional Jorge Abbott, quien en 2022 pidió que fuera la Fiscalía Centro Norte la que asumiera las dos investigaciones vinculadas al estallido social; la primera, que tenía que ver con delito de lesa humanidad, y la otra, respecto de responsabilidad de mando.

“La actual etapa investigativa demanda la realización de múltiples diligencias que necesariamente deben desarrollarse en territorios distintos de dicha Fiscalía y, particularmente, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, en los que tuvieron lugar la mayoría de los hechos, lo que para la Fiscalía de Valparaíso implicaría un despliegue muy importante que podría implicar desatender casos importantes y propios de la competencia de esa fiscalía regional”, resolvió Abbott, en marzo de ese año.

La fiscal Chong es una “antigua conocida” en Carabineros. En octubre, la persecutora asumió las pesquisas por el adolescente de 16 años que fue impulsado por un policía desde el puente Pío Nono hacia el río Mapocho.

Sus diligencias activaron tensiones entre el Ministerio Público y Carabineros, donde, incluso, el propio fiscal Abbott ofició al Ministerio del Interior por supuestas amenazas contra la fiscal, mencionando a un teniente coronel de Carabineros. El caso luego derivó en que un grupo de ocho personas (ningún policía) fuera detenido por hostigamientos a la persecutora.

Hoy esa tensión vuelve a la palestra, dado que el 4 de diciembre la defensa del general Yáñez pidió que la investigadora se inhabilitara de investigarlo, algo que el fiscal nacional, Ángel Valencia, no ha contestado.

Esa pugna no quedó ahí, dado que también activó tensiones al interior de la Fiscalía, entre el fiscal Valencia y Armendáriz, a quien el fiscal nacional sacó de la suplencia como fiscal nacional.

“Déjense sin efecto todas las anteriores resoluciones”, se lee en el escrito al que accedió La Tercera, donde se da cuenta que Armendáriz sale del círculo de confianza de Valencia. Desde la Fiscalía Nacional desdramatizan el hecho. Consultados Comunicaciones, aseguraron que se trata de una facultad de la autoridad y que obedece a “necesidades del servicio”.

Aunque la solicitud de formalización aún no está proveída, en el Ejecutivo, y también al interior de Carabineros, ya comienzan a mirar con preocupación cómo esto puede afectar a la imagen que Carabineros había logrado, en parte, recuperar.