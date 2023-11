“El director de Carabineros no puede seguir vinculado a esta investigación”: defensa de Yáñez pide ser sobreseído en causa por lesa humanidad en 18-O

Es la causa madre en que se investigan las eventuales responsabilidades de mando por los delitos de apremios y lesiones a manifestantes durante el estallido social. La investigación es llevada por la fiscal Ximena Chong, quien permanentemente ha estado solicitando la declaración del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Sin embargo, en medio de este tira y afloja para obtener su testimonio, al defensa del general, el abogado Jorge Martínez, solicitó el sobreseimiento definitivo del alto oficial en la causa. Así lo expuso a través de un escrito ingresado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

En el documento, el abogado destaca que “la fiscalía de la Corte Penal Internacional, el ex director del INDH, señor Sergio Micco, y el actual fiscal nacional, Ángel Valencia, han manifestado en forma pública, que en Chile no ocurrieron crímenes de lesa humanidad durante el periodo comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, por ausencia de sistematicidad e inexistencia del elemento político o de una política planificada por el Estado para atacar a la población civil”.

Jorge Martínez.

Al respecto, Jorge Martínez agregó que “el sobreseimiento se pide porque han transcurrido más de cuatro años de investigación desformalizada sin que haya ninguna diligencia de investigación que permita acreditar los elementos objetivos del delito”.

El caso mantiene en una permanente tensión al general director y a la fiscal Chong, quien ha pedido en seis oportunidades la concurrencia declarar de Yáñez, quien accedió al interrogatorio de la investigadora en marzo de este año, pero se acogió a su derecho a guardar silencio.

Se fija audiencia

Martínez explicó que “Carabineros de Chile jamás realizó dichas actuaciones ni existió nunca una política para los efectos de atacar a la población civil en forma generalizada y sistemática, como así lo reconoció la fiscalía de la Corte Penal Internacional y lo han dicho –además- organizaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos de este país y del exterior, como asimismo por declaraciones que hemos escuchado últimamente de las más altas autoridades del Ministerio Público”.

En esa misma línea, planteó que “que el general director de Carabineros no puede seguir vinculado a esta investigación en calidad de imputado ya que aquí no hay hechos que investigar. De esta manera, al no existir hechos que investigar que sean constitutivos de un crimen de lesa humanidad, lo que corresponde -única y exclusivamente- es su sobreseimiento definitivo y total en esta causa la cual debe cerrarse”.

Por último, agregó que “esperamos que la fiscalía entienda los argumentos, que la justicia le dé la razón al general Yáñez y estime que los hechos que se están investigando hace cuatro años, no constituyen crimen de lesa humanidad, lo que estaría en concordancia con la opinión de los organismos internacionales”, concluyó el abogado defensor”.

El tribunal fijó audiencia para el 19 de enero del 2024, instancia en que la defensa del general Yáñez deberá defender su requerimiento, situación a la cual la fiscalía -se espera- se opondrá y, por ende, deberá plantear cuáles son los antecedentes que posee para mantener a Yáñez en calidad de imputado.