Edmundo Eluchans (UDI): “No es sano que haya un partido que tenga 22 de los 50 consejeros”

A sus 73 años, Edmundo Eluchans volvió a la primera línea política, luego de haber sido diputado por dos períodos consecutivos, dejando el Congreso en 2014.

El exparlamentario cuenta que empujó con fuerza que en las elecciones de septiembre pasado ganara el Rechazo, y que su partido, la UDI, lo llamó para ser candidato en el nuevo proceso constitucional. Aunque pidió 48 horas para pensarlo, no se demoró mucho en dar una respuesta. “Mucho antes de las 24 horas ya había contestado que sí, porque me entusiasmé, me pareció que había un espacio en el que podía hacer un aporte”, dice.

En esta entrevista, Eluchans -quien preside la comisión de Sistema político- aborda el inicio del proceso constitucional, reafirma su intención de buscar acuerdos con la izquierda y adelanta los cambios que impulsará al anteproyecto de la Comisión Experta.

¿Con qué expectativas llega al Consejo Constitucional?

Soy un hombre que tengo ideas y que, por cierto, las defiendo, pero también soy una persona de acuerdos, de entendimientos. Voy a tratar lealmente de convencer al que está al frente y espero que el que está al frente haga lo mismo respecto de mí. Si podemos ponernos de acuerdo, estupendo, será bien para Chile, pero si no lo logramos, votaremos.

Para conseguir el quórum de 3/5 requerido, republicanos necesita de Chile Vamos. ¿Cree que la responsabilidad del proceso recaerá en ustedes?

La responsabilidad nos corresponde a los 50 consejeros. Nadie puede mirar para el lado. Yo, mi partido, mi coalición y mi bancada tienen una responsabilidad que no voy a eludir, pero tampoco es aceptable que se nos diga que la responsabilidad solo está en nuestras manos.

¿Le preocupa la arremetida de republicanos en esta elección?

Por supuesto que me preocupa. La merma que ha tenido mi partido ha sido enorme. El crecimiento de un partido político de una manera tan grande no me gusta, porque pasa a tener una posición muy dominante. En el trato del día a día no tengo ningún problema, pero políticamente hablando no es sano que haya un partido que tenga 22 de los 50 consejeros. Toda nuestra coalición, que es UDI, RN y Evópoli, tiene 11 consejeros, o sea, los tres partidos sumados somos la mitad. Entonces, claro que me preocupa, y tampoco me gusta, qué quiere que le diga, pero insisto, no es nada personal en contra de ellos.

¿Y esa preocupación en qué se traduce?

Es un remezón para nosotros, porque nos obliga a ser particularmente cuidadosos en el trabajo que hacemos y en el resultado que le vamos a ofrecer al país.

¿Va a privilegiar las alianzas con republicanos o está abierto a votar con la izquierda?

Yo privilegio los acuerdos en función de sus contenidos, no en función de quién me los propone. Naturalmente, mi primer círculo de entendimiento es mi partido y mi alianza política. Después puedo entenderme con los republicanos, pero también puedo entenderme con la izquierda. En eso no tengo ningún sesgo.

¿Qué le parece el texto que redactaron los 24 comisionados?

Me parece, en general, bastante bueno. Tenemos un muy buen punto de partida.

¿Qué temas no le gustan?

La iniciativa popular de derogación de ley. Yo no voy a entrar en esta conversación en mayor profundidad, solo quiero plantearlo a nivel general, porque habrá que debatirlo, ya que es un tema delicado que tenemos que analizar con mucho cuidado. En principio, no soy de la opinión de que se apruebe en los términos que viene propuesto. La pérdida de los escaños de los parlamentarios tampoco me gusta. No me parece razonable que un parlamentario expulsado del partido pierda el escaño.

¿Y si renuncia?

Ahí hay un acto voluntario de desafiliarse, pero el ser expulsado se prestaría para muchos abusos, así que creo que es inconveniente. La paridad de salida tampoco me gusta.

¿Eliminaría el transitorio 60-40?

Las mujeres han logrado su espacio en Chile en los últimos 20 años de una manera asombrosa, lo aplaudo. Lo han logrado por sus propios méritos. Forzar la paridad de salida a través de una ley no es necesario y les hace mal a las mujeres, porque con este sistema forzoso lo que estamos haciendo es decirle al ciudadano ‘su voto no importa nada porque usted votó por esta persona y no salió él porque hay que forzar y entra otra persona que no sacó los votos’. No tiene sentido.

¿Es partidario, entonces, de que no exista una cláusula de paridad de salida en la Constitución?

Así es, no me parece justo. Las mujeres por sus propios méritos están llegando a la posición que han llegado. Hay que permitir que las cosas fluyan naturalmente y lo natural es que las mujeres, por sus méritos, lleguen a las posiciones de poder. No forcemos las cosas.

¿Está de acuerdo con las órdenes de partido?

A mí no me gustan, a pesar de que se diga que son completamente excepcionales. Si tengo que elegir entre que haya órdenes de partido y que no las haya, definitivamente me inclino a favor de que no las haya.

¿Le gusta el umbral de 5%?

Sí, me parece que es razonable.

¿Apoyará una enmienda para que las normas sobre las Fuerzas Armadas (FF.AA.) estén agrupadas en un capítulo especial?

Que a las FF.AA. se les niegue tener un capítulo en la Constitución no obedece a nada que diga relación con nuestra tradición constitucional. Obedece más bien a querer causarle un menosprecio a la institución, a bajarle un poco el perfil si se quiere. Aquí hay una cuestión mucho más política, porque esto no es una cuestión de técnica constitucional. Me parece razonable que las Fuerzas Armadas tengan un capítulo especial y no creo que haya razón para cambiarla.

¿No cree que todos los cambios que ha comentado romperían con el equilibrio del anteproyecto?

No estoy de acuerdo. Hay espacios perfectamente razonables para que podamos hacer algunos cambios sin que con eso estemos distorsionando o modificando de manera muy radical el texto de los expertos.