Madre de conscripto fallecido apoya petición de fiscalía para exhumar el cuerpo: “Va a ser muy doloroso como familia, pero es necesario”

La mañana de este domingo, Romy Vargas, madre del conscripto que falleció en una marcha de entrenamiento en Putre, apoyó la petición que realizó el fiscal regional para exhumar el cuerpo del joven de 19 años. Con esto, buscan determinar si hubo apremios ilegítimos antes de su muerte.

Sobre la diligencia que realizó el persecutor Mario Carrera, la madre aseguró que “ya he hablado con fiscalía y me habían dicho esta posibilidad y consideramos que es muy necesaria, yo sé que va a ser muy doloroso como familia, pero es necesario”.

“Desde el primer momento he dicho que la autopsia que se realizó a mi hijo fue demasiado corta. Yo vi a militares en el Servicio Médico Legal, así que esa nunca me pareció correcta”, manifestó.

En esa línea, espera que con la nueva autopsia se aclaren las razones de su muerte y que “llegue a la justicia, que paguen esta desgracia. No puede ser que mi hijo haya tenido muerte súbita, incluso hay testigos de todo lo que pasó”.

“Ellos tienen que pagar con cárcel, no con castigos de relevo”

La madre del soldado exigió que los eventuales responsables por la muerte de Franco Vargas “tienen que pagar con cárcel, no con castigos de relevo, eso para mi no es justo. Ellos tienen que pagar por el delito que cometieron y por los dos niños que están grave en el hospital, que hay un hermetismo total con ellos y no sabemos el porqué”.

Por esto mismo, espera que la investigación quedé a cargo de los tribunales civiles. “Hemos visto en casos anteriores, como lo de Antuco, que no quedó en nada y no quiero que pase lo mismo”.

En esa línea, aseguró que “cuando tuve la reunión con el Presidente (Gabriel) Boric fue muy humana y es lo que necesito de parte de las autoridades, un trato humano. El cual el Ejército no me ha dado, porque aún no me ha dado una explicación formal”.

“Me han hecho llegar cartas, pero ninguna aclarándome qué pasó o dándome nombres. Yo necesito hablar con el general Iturriaga, que me diga qué pasó, que me dé nombres. Necesito saber la verdad, si le hubiera pasado a su hijo, él estaría pidiendo lo mismo”, expresó.