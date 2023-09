Aproximadamente tres cuartas partes de los estadounidenses consideran que Joe Biden es demasiado mayor para desempeñar efectivamente el cargo de Presidente de EE.UU. Y no son solo los republicanos (89%) los que piensan así, sino que también una parte importante de los demócratas (69%), según muestran las encuestas.

Según el libro The Last Politician: Inside Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future (El último político: al interior de la Casa Blanca de Joe Biden y la lucha por el futuro de Estados Unidos), el mandatario también estaría preocupado por el tema y ha admitido en privado que se siente “cansado”, incluso cuando describe su vasta experiencia política como un activo vital, indicó el diario The Guardian que obtuvo una copia del texto de Franklin Foer.

“Su avanzada edad fue un obstáculo, privándolo de la energía para tener una presencia pública sólida o de la capacidad de evocar fácilmente un nombre”, escribió Foer en el libro que se publica la próxima semana. Foer destaca que es capaz de recurrir a “instintos climáticos y su robusta autodeterminación” al abordar cuestiones complejas.

“Resultó sorprendente que celebrara tan pocas reuniones matutinas o presidiera tan pocos eventos públicos antes de las 10 de la mañana. Su personalidad pública reflejaba un declive físico y el embotamiento de las facultades mentales por el tiempo, al que ninguna pastilla o régimen de ejercicio puede resistir. En privado, ocasionalmente admitía que se sentía cansado”, indicó.

El periódico británico señala que el escritor estadounidense no cita fuentes respecto de los comentarios privados de Biden, aunque su editorial ha señalado que el libro está basado en un “acceso incomparable al estrecho círculo interno de asesores que han rodeado a Biden durante décadas”.

Foer, periodista de la revista The Atlantic, trabajó dos años y medio y habló con casi 300 personas para escribir el libro, dijo el autor al portal Axios.

La edad de Biden, 80 años, ha sido puesta en tela de juicio desde que se presentó como candidato en 2020. Si gana un segundo mandato en 2024 y completa cuatro años en el poder, tendrá 86 años cuando deje el cargo.

El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, camina por la columnata de la Casa Blanca desde la Oficina Oval, el 1 de septiembre de 2023. Foto: Reuters

Foer concluyó que Biden ofrece “un ejemplo instructivo de la tediosa nobleza de la vocación política. Poco heroico pero honorablemente humano, será recordado como el viejo que pudo hacerlo”.

El libro de 432 páginas “dramatiza con detalle forense los dos primeros años de la presidencia de Biden, concluyendo con las históricas elecciones de mitad de período”, sostiene el editor.

Según el portal Politico, el libro ha provocado gran ansiedad en la Casa Blanca y también revela, por ejemplo, el primer encuentro que tuvo Biden con el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Foer indicó que Zelensky albergaba “resentimientos persistentes” contra Biden, producto del episodio que sufrió con el exmandatarioDonald Trump que se negó a recibirlo, pese a las preocupaciones del ucraniano por las tensiones con Rusia. ¿La razón? Trump no le perdonó que Zelensky no lo ayudara a descubrir información sobre sus rivales.

Si bien, de forma pública, Biden y Zelensky declararon respeto mutuo y objetivos políticos, detrás de escena Foer afirmó que el ucraniano “parecía ajeno a las dudas de Biden” y “casi deliberadamente inconsciente del código moral de Biden”.

Joe Biden esperaba gratitud de parte de Ucrania por el apoyo de EE.UU., escribió Foer. En cambio, Zelensky “llenó sus conversaciones con una larga lista de demandas”, incluida la membresía en la OTAN, indicó el portal Business Insider.

Zelensky se dice que comentó que la OTAN era una “reliquia histórica, con importancia menguante”, y que Francia y Alemania iban a abandonarla. Foer escribió que este análisis fue considerado “absurdo” y que “enojó a Biden”, apuntó el portal Business Insider.

En todo caso los dos líderes mundiales han recorrido un largo camino y Biden muestra continuamente solidaridad con Ucrania. “La asociación entre Zelensky y Biden en tiempos de guerra se ha vuelto crucial para el orden mundial internacional”, escribió The New York Times .

En esta fotografía de archivo tomada el 1 de septiembre de 2021, el presidente estadounidense Joe Biden (derecha) se reúne con el presidente ucraniano Volodimyr Zelensky en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington. Foto: Archivo

De hecho, en el mismo pasaje del libro en el que señaló que Biden admitió estar cansado, Foer dijo que el “liderazgo en tiempos de guerra” del Presidente, en relación con el apoyo a Ucrania en su lucha contra el Ejército ruso, “se basó en sus instintos viejos y su sólida confianza en sí mismo”.

Respecto a Ucrania, escribió Foer, “las ventajas de tener un presidente de mayor edad estaban a la vista. No era sólo un líder de la coalición, era la figura paterna de Occidente, a quien los líderes extranjeros podían pedir consejo y a quien acudir en busca de seguridad”. “Fue su presencia tranquilizadora y su claridad estratégica lo que ayudó a llevar a la alianza a una postura tan agresiva, que obstaculizó el autoritarismo en sus líneas del frente. Era un hombre para su edad”, añadió.

El libro también abordó la visita que hizo Biden en marzo de 2022 a la capital polaca, Varsovia.En esa oportunidad dijo que el Presidente ruso Vladimir Putin “no puede permanecer en el poder” durante un discurso frente al Castillo Real de la ciudad.

“Después de pronunciar el discurso que podría haberle valido el crédito que merecía y ansiaba, su improvisación se convirtió en el titular”, dijoFoer.

“Biden supo instantáneamente que la Casa Blanca tendría que aclarar su error. Para cuando Biden se sumó a la caravana... sus asistentes habían emitido un comunicado retractándose de su sentencia”, agregó Foer.

“Biden se fue a casa, poniendo fin a su gira triunfalista, sintiendo lástima de sí mismo”, dijo. “Él sabía que se había equivocado, pero luego se molestó con sus ayudantes por crear la impresión de que habían limpiado su desorden”, indicó el autor.

“En lugar de reconocer su fracaso, se enfureció con sus amigos por cómo lo trataban como a un niño pequeño. ¿ Alguna vez John Kennedy fue mimado así?”, se lee en el libro.

Foer también se refiere a la caótica retirada de EE.UU. de Afganistán el 30 de agosto de 2021. El periodista señaló que “Biden estaba decidido a salir de Afganistán, sin importar el costo”.