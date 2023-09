Máximo Pavez, comisionado UDI: “La izquierda no debe cuestionar aquellas cosas que son parte del triunfo del Rechazo”

El comisionado de la UDI, Máximo Pavez, adelanta cómo se viene la siguiente fase del proceso constitucional: cuando el pleno del Consejo despache, el próximo 7 de octubre, su borrador a la Comisión Experta para que realice observaciones.

¿Está optimista? Todas las mesas de acuerdos han fracasado.

La directiva de la UDI, de la cual formo parte, me encomendó promover los acuerdos. Tengo la sensación de que en la etapa del Consejo la izquierda y la centroizquierda no tuvieron un ánimo sincero de entrar a debatir en profundidad algunos temas. En la etapa que viene espero que la izquierda demuestre que tiene un ánimo de construir una propuesta transversal y hasta el momento no he visto ese ánimo real.

Desde el oficialismo plantean lo contrario: que ustedes han cerrado las puertas y que tienen que demostrar que quieren un pacto transversal.

La izquierda comete dos errores. Uno, en su tono. Todavía no hay plena comprensión de los significados del 4 de septiembre y del 7 de mayo y, por lo tanto, han caído en los maximalismos. Cuando ha habido oportunidad de conversar, circunstancias que hubo y fueron buenas, costó mucho avanzar producto de que la izquierda quería revisarlo todo. Y cuando a ti te dicen que para poder conversar se requiere, como requisito de admisibilidad, bajar temas que ya estaban aprobados, pareciera ser que el ánimo no es sincero. Si para llegar a un acuerdo me dicen que tengo que revisar la libertad de elección en salud, eso nos va a alejar y nos va a poner una dificultad maximalista de llegar a entendimientos constitucionales.

¿Lo que está pidiendo es que la izquierda -entendiendo que son la fuerza derrotada en las elecciones- tiene que pedir poquito y nada en derechos sociales?

No, lo voy a precisar. Necesitamos que el mundo de la izquierda se transforme en actor de una conversación amplia, franca y con criterio de realidad. El criterio de realidad no es el de la Comisión Experta original donde nosotros estábamos empatados. Lo que pido es que la izquierda demuestre de verdad que está disponible a negociar un acuerdo amplio. Eso significa que la izquierda no debe cuestionar como línea roja aquellas cosas que son parte del relato del triunfo del Rechazo como la libertad de elección en salud, propiedad de los fondos de pensiones, derechos sociales y por supuesto los temas de seguridad. Hay veces en que la izquierda aparece demasiado atrincherada en temas que la ciudadanía ya se ha manifestado de manera muy clara y eso puede dificultar los acuerdos.

El oficialismo apunta a que esto tiene que ser un pacto completo, lo dijo la presidenta del PS.

Pretender que tenemos que ir a buscar la unanimidad en todos los temas no es posible, no es real y no es presentable. El pacto total no puede significar ni la unanimidad en todos los temas, ni revisar todos los temas porque eso significa que el Consejo no cumplió ningún rol. La parte que viene ahora consiste en intentar, a partir del texto del Consejo y no el de la Comisión Experta, tratar de suavizar algunos aspectos que están más duros que la Constitución vigente, pero también que el mundo de la izquierda empatice con un resultado electoral. Es un tema de tono, no de textos. Nosotros nos vamos a abrir a todos los temas que sean necesarios para tener un entendimiento lo más amplio posible, pero tiene que haber voluntad de la izquierda en no atrincherarse en un eslogan.

¿Ninguna posibilidad de reeditar un acuerdo por Chile 2.0?

Creo que se puede lograr un Acuerdo por Chile 2.0. Estoy propiciando esa tesis en la medida en que ese Acuerdo por Chile signifique incorporar sensibilidades del mundo de la izquierda al texto sin que eso implique renunciar o que nos pidan renunciar a algunas materias que la ciudadanía ya ha validado como el caso de la seguridad, la libertad de elección en salud y la propiedad de los fondos de pensiones. Incorporemos temas, sí, pero no desdibujemos las normas más importantes que ya ha aprobado el Consejo.

El presidente del PPD, Jaime Quintana, pidió que el pacto sea amplio, desde el PC a republicanos. ¿Hasta dónde se puede llegar?

En mi opinión, hasta donde sea posible. Tengo la convicción de que si la centroizquierda va a esperar la unanimidad del PC para tener un acuerdo amplio esto no va a resultar. Espero que el PC, que tuvo de rehén al PS en el proceso anterior y que también tuvo excesivamente enredado al gobierno con ocasión de los 50 años del Golpe, en la etapa que viene haya una disposición de que eso no siga siendo así. Me gustaría que el mundo de la centroizquierda entendiera que seguir dando una preponderancia excesiva a las posiciones del PC solo nos va a distanciar.

Eso es sumarse a la tesis republicana, de José Antonio Kast.

Tengo una diferencia con esa estrategia. Para que este proceso constitucional sea exitoso no puede ser reflejo de diferencias políticas irreconciliables. El tema constitucional tiene que representar una tregua respecto del friccionamiento y el fraccionamiento que tiene la política chilena hoy día. No estoy de acuerdo con que confrontando uno va a obtener un mejor resultado electoral. La estrategia confrontacional yo la respeto, pero no la comparto.

¿Chile Vamos va a negociar con toda la izquierda o pirquinear para lograr esos dos votos extras para los 3/5?

La alternativa al pirquineo no es viable y le haría muy mal al resultado del proceso. Eso no quiere decir que tengamos que esperar unanimidad. Tengo un compromiso para empeñarme en persuadir a que nuestro sector se abra a temas en pos de un acuerdo. Me refiero específicamente a la objeción de conciencia personal e institucional, la norma de paridad, las normas que articulan el Estado social. Estoy súper disponible a que esas cosas se conversen bien con miras a incorporar a más gente al texto

¿O sea, nada en libertad de salud, propiedad de fondos de pensiones y huelga?

No digo eso, no hay redacciones vetadas. Lo que sí hay son conceptos respecto a los cuales nosotros no vamos a retroceder. Queremos que la izquierda no se atrinchere en contra de esa sintonía ciudadana, sino que podamos agregar o matizar algunos aspectos para que ese sector se pueda incorporar en todas las materias que usted mencionó.

Eso es como pedirle al oficialismo que preste sus votos para que el texto sea menos malo.

No, yo quiero que el texto lo abracen en un acuerdo para que la mayor cantidad de gente se sienta cómoda con este texto. Necesitamos una buena Constitución, pero necesitamos también que esa Constitución sea ampliamente aprobada en diciembre, sino el tema constitucional no lo vamos a cerrar.

¿Le corresponde a la Comisión Experta dar vuelta decisiones políticas del órgano democrático y que no corresponden a errores técnicos, por ejemplo la paridad de salida?

La Comisión Experta tiene que estar en las dos sintonías, ya sea técnica o política. Las diferencias políticas tienen que darse en el seno de la Comisión Experta, pero teniendo en especial consideración las voces del Consejo porque no sacamos nada con aprobar observaciones que van a ser rechazadas en el Consejo de manera amplia. No tengo ninguna duda de que va a haber espacio para reponer la paridad de salida y que ese espacio va a estar respaldado en el Consejo.

¿No teme que republicanos se atrinchere defendiendo lo visado por el pleno?

La Comisión Experta no puede trabajar de espaldas al Partido Republicano ni puede trabajar de espaldas a las fuerzas relevantes que no tienen representación en la Comisión Experta.

¿Esa misma garantía para llegar a un acuerdo que le pide a la izquierda, no cree que también tiene que pedírsela al Partido Republicano?

Por supuesto y tengo la tranquilidad de que hay apertura del Partido Republicano a que esas normas queden mejor redactadas en la etapa que viene, como una forma clara de querer buscar un entendimiento amplio.