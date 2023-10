Reseña de libros: de Stephen King a Daniela Catrileo

Holly, de Stephen King (Plaza & Janés)

Charlotte Gibney, la madre de la detective Holly, era una ferviente antivacunas, así como partidaria de Donald Trump. Murió producto del covid, y su hija Holly presenció el funeral por Zoom. Durante la ceremonia, la detective recibió varios mensajes en su teléfono: la voz de una madre le pedía con urgencia ubicar a su hija desaparecida. En medio de la pandemia y afectada por la muerte de su madre, Holly comienza a investigar, y su pesquisa la lleva a conectar otras desapariciones cerca de la universidad y de uno de los barrios más prósperos de Sugar Heights. En ese sector vive una respetable pareja de académicos, Rodney y Emily Harris, aparentemente tan venerables como racistas y homofóbicos, que ocultan un macabro secreto. Personaje lateral de Mr. Mercedes, Holly Gibney es la gran protagonista de esta novela: una detective ingeniosa, con rasgos del espectro autista, desarrollado con delicadeza y vitalidad. Un personaje memorable donde King demuestra su oficio y maestría narrativa. Lo mismo puede decirse de la pareja de académicos, cuidadosamente delineados. Los crímenes y el ambiente que sacudió a Estados Unidos -desde el Black Lives Matter al asalto al Capitolio- vibran en esta páginas, que reservan escenas impactantes, conmovedoras y muy entretenidas.

Chilco, de Daniela Catrileo (Seix Barral)

Cuando vivía en la ciudad, a Mari le gustaba visitar Chilco, la isla donde nació Pascale, su pareja, pero solo ocasionalmente. Para Mari, “todo se trataba del continente”. Nieta de una mujer quechua, Mari es esencialmente urbana: nació en La Chimba y arrendaba un departamento en el centro de la Capital con Pascale, a quien conoció en el Museo de Historia Natural. De familia mapuche, Pascale comenzó a conectarla con sus raíces indígenas. En la ciudad, los costos y la presión inmobiliaria hacían cada vez más intolerable la vida, hasta que la debacle de un edificio provoca una serie de socavones que gatilla un estallido social. Las manifestaciones destruyen las calles y el gobierno convoca al ejército, mientras la élite económica y social decide aislarse y fundar una nueva ecociudad. Los días se vuelven desolación y ruinas. La idea de volver a Chilco se le hace cada vez más inevitable a Pascale. “Hace un tiempo habría preferido no volver nunca a las tierras donde nací. Pero hoy siento que el mar me llama de una manera que no puedo explicar del todo bien”, le escribe a Mari en esta novela ambiciosa y sofisticada, de ecos poéticos y políticos. Una novela que se pregunta por las raíces, la identidad y el territorio en su sentido más profundo.

Beto y Bella buscan al Rey Cóndor, de Gary Ramos (Zig-Zag)

Beto y Bella, dos coloridos y simpáticos guacamayos que llegaron desde el Amazonas, formaron una familia en los bosques del sur de Chile. Allí conviven con sus amigos chilenos: el Carpintero Negro, el Tricahue y el Huemul. Pero un día el Coipo se quejó de lo ruidosos que son los guacamayos, especialmente cuando celebran sus fiestas, que suelen durar toda la noche. Era necesario ponerse de acuerdo para vivir armoniosamente en comunidad. La Bandurria dijo que el rey Cóndor con su sabiduría podía ayudarlos. Pero había un problema: nadie sabía dónde se encontraba y algunos temían que había desaparecido. Entonces Beto, Bella y sus hijos Beni, Bianca y Baby emprenden una aventura para encontrarlo. Recorren lagos, playas y montañas, y en su viaje se encontrarán con otros animales que migran, como el Pingüino de Humboldt, y comprenderán el valor de la cooperación, el respeto y la tolerancia. Entre todos los animales entenderán la importancia de escucharse y ponerse en el lugar del otro para convivir. Ilustrado por Marianela Frank, el cuento del escritor venezolano Gary Ramos es una invitación a valorar las diferencias, colaborar y cultivar el respeto para vivir mejor. La edición incluye una versión en creol haitiano.