Vicente Droguett, el heredero de una disciplina que busca seguir conquistando en Santiago 2023

El tiempo se le escurre como la arena entre sus dedos, casi literalmente. Este joven rancagüino de 23 años parte su día con entrenamientos matutinos, hasta medio día, luego va a cumplir con sus obligaciones universitarias y después sigue con ejercicios en gimnasio, para volver a su casa, a veces a repasar sus apuntes y en otras simplemente a descansar.

Junto a Noé Aravena conforman la dupla de beach volley que le hace competencia a los reconocidos primos Grimalt, que en base a sus logros y personalidad se han ganado un lugar en la cultura deportiva nacional, llevando la atención hacia una disciplina que hace más de una década era prácticamente desconocida.

“Los primos Grimalt son sin duda unos pioneros. Antes eran nuestros ídolos y ahora son amigos. Su humildad y competitividad nos ha formado como deportistas, así que les estamos muy agradecidos. Es increíble, porque son en definitiva nuestros principales rivales, pero a la vez formamos juntos la selección chilena y esa competencia nos ha hecho a nosotros con Noé crecer mucho”, cuenta Droguett.

Altas expectativas para Santiago 2023

“Lo que se hizo en los Panamericanos de Lima 2019 dejó la vara muy alta. Los primos Grimalt consiguieron el oro y las expectativas siguen siendo muy grandes, debemos saber responder a eso”, dice Vicente Droguett, quien junto a Noé Aravena serán la segunda dupla chilena en competencia en Santiago 2023.

En los pasados Panamericanos, los primos Grimalt obtuvieron el oro, lo que, además, era la primera medalla en la historia de la disciplina, dando cuenta que el mote de “pioneros” está más que justificado. Ahora la dupla de 23 años busca seguir con estos logros.

Ya se enfrentaron en la final del Sudamericano de Chile este año, disputado en Peñalolén. En las instancias previas ganaron los jóvenes Droguett y Aravena, pero en la gran final los primos Grimalt demostraron por qué son los reyes de esta disciplina y se quedaron con el oro.

“Hemos aprendido mucho de Esteban y Marco. Viajamos juntos y nos empapamos de su competitividad, no les gusta perder a nada”, cuenta Vicente Droguett. Este joven estudiante de la UNAB dejó su ciudad natal a los 17 años para comenzar el rumbo al profesionalismo y en el camino se encontró con nuevas oportunidades y desafíos. “Tuve la suerte de conocer la Andrés Bello, los mismos deportistas me hablaron de lo positivo que podía ser estudiar una carrera universitaria ahí y me motivé”, cuenta el hoy estudiante de kinesiología.

Con muchos sueños y objetivos por cumplir

“Sabemos que con el Noé tenemos todavía mucho por entregarle al país. Soy un apasionado por el deporte, me gusta entrenar y creo que con disciplina podemos seguir consiguiendo cosas”, señala el voleibolista, que buscará demostrarlo en Santiago 2023.

Sin embargo, sus proyecciones no están solo en la arena, sino también en la sala de clases. “Me costó entrar a la universidad, no estaba convencido, pero ahora estoy feliz con el camino que elegí. Afortunadamente la Andrés Bello es un lugar que sabe lo que es tener a deportistas de élite, y eso me ha dado el apoyo y la confianza para proyectarme en mi carrera, para verme como un futuro profesional”, detalla el estudiante de kinesiología.

“A todos los niños y jóvenes les diría que sigan el camino del deporte. Es algo que te da valores, disciplina, te permite vivir experiencias únicas. La universidad también es un espacio espectacular, poder compatibilizar ambos mundos es un sueño, por eso soy realmente un agradecido de la Andrés Bello”, comenta con evidente honestidad el joven de 23 años.

Cabe destacar que los primos Grimalt, que en el año 2022 fueron elegidos Deportistas del Año por el Ministerio del Deporte, también son alumnos de la misma casa de estudio, lo que sin dudas le generó un espacio de confianza a la joven pareja del voleibol playa para seguir la misma senda.

Ambas duplas serán eventualmente compañeros y rivales representando a Chile en los Panamericanos.

Vicente Droguett deja invitados a las competencias que comenzarán el 21 de octubre en el Parque Peñalolén. “El beach volley será un espectáculo total. Los esfuerzos que está haciendo el Gobierno, el comité organizador y nosotros los deportistas es de una magnitud que los hinchas deben saber aprovechar”, comentó.

También hace la invitación al Instagram de la dupla, @aravena_droguett, donde están constantemente actualizando su proceso rumbo a Santiago 2023.