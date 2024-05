Descubre el Nuevo Revolucionario Ingrediente Anti-Edad Bakuchiol: La Alternativa Natural al Retinol que No Genera Irritación

El cuidado de la piel es esencial para mantener su salud y vitalidad a lo largo de los años. De hecho, Dra Pía Quiroga, especialista en medicina estética con siete años de experiencia laboral, expresa que el envejecimiento como tal se produce por una disminución en la producción de colágeno en la piel. “La producción de colágeno empieza a disminuir en un 1% anual a partir de los 25 y 27 años aproximadamente”, sostiene.

Dra Pía Quiroga, quien es directora de la clínica The Beauty Lab, sabe que con el paso del tiempo la piel enfrenta desafíos como la pérdida de elasticidad, la aparición de arrugas y líneas de expresión. Una rutina de cuidado facial con ingredientes activos anti-edad es sin dudas aliada en este proceso, sin dejar de lado el concepto “Beautiful Aging”, que es mantener una piel bonita y cuidada respetando los años.

“Yo soy muy de la corriente de que no voy a rejuvenecer a alguien 20 años. Mi concepto en la clínica es de la bio-estimulación, y para mis pacientes que buscan de resultados, les refuerzo siempre que todo tratamiento va acompañado de una buena rutina de Skin Care que actúa como gran complemento”, explica.

La rutina debe ser completa y diaria. Por eso, Dra Quiroga recomienda incluir una correcta limpieza facial, concentrados de ingredientes activos, que ayuden a combatir las líneas de expresión y sean bien tolerados en la piel, hidratación, y por supuesto, el uso del protector solar durante todo el año.

De hecho, dentro de lo que Dra Quiroga considera vital incluir en una rutina anti-edad es el uso de sérums, que normalmente tienen una mayor concentración de los compuestos activos anti-edad, y crema facial para sellar los efectos del sérum. El uso regular de estos productos marca una diferencia significativa en la textura y el tono de la piel, ayudando a preservar su lozanía por más tiempo.

Es aquí donde un nuevo ingrediente anti-edad, que promueve la producción de colágeno propia de la piel y la regeneración celular, se vuelve fundamental, y está revolucionando el mundo de la cosmética: el nuevo ingrediente estrella “Bakuchiol”.

Bakuchiol, la última gran innovación anti-edad, es un derivado de la planta Babchi y proviene de la medicina tradicional asiática. Este ingrediente ha sido reconocido por sus propiedades medicinales y, recientemente, en el ámbito de la cosmética, ha empezado a destacar por sus beneficios para la piel, actuando como un potente agente anti-edad. La marca de cosméticos alemana con larga trayectoria a nivel internacional, NIVEA, lanzó recientemente el innovador sérum CELLULAR Expert Lift 3-Áreas, que contiene el avanzado ingrediente anti-edad Bakuchiol. Este compuesto se ha convertido en una alternativa natural al Retinol para combatir los signos de envejecimiento.

¿Por qué el Bakuchiol por sobre el Retinol?

El poderoso ingrediente anti-edad Bakuchiol ha captado la atención de la industria del cuidado de la piel debido a sus beneficios similares a los del Retinol, pero con menos efectos secundarios irritantes(1). El Retinol, derivado de la vitamina A, es conocido por sus propiedades anti-edad y capacidad para mejorar la textura de la piel. Sin embargo, también puede causar irritación, especialmente en personas con piel sensible, y no es recomendado su uso en embarazadas ni lactantes.

Dra Pía Quiroga, en conversación con Paula, sostiene “la función del Retinol es irritar la piel y por eso produce una regeneración.” Por este motivo, a la hora de incluir el Retinol en rutinas de belleza, puede usarse una vez cada 4 noches, para darle tiempo a la piel a regenerarse.

Por otro lado, el Bakuchiol, es una de las mayores tendencias en el cuidado de la piel que el mundo del cuidado facial tiene para ofrecer, ya que muestra una tecnología antienvejecimiento sorprendente: el Bakuchiol aumenta la producción de colágeno propio de las células en un 48% en solo cuatro horas (2). En este sentido, se ha demostrado que el Bakuchiol proporciona beneficios anti-edad similares al Retinol, lo que puede reducir la apariencia de arrugas y líneas finas, así como mejorar la firmeza y elasticidad de la piel

Pero lo verdaderamente revolucionario del ingrediente avanzado anti-edad Bakuchiol, es que estimula la producción de colágeno propio de la piel, pero sin causar irritación1. Al ser de origen natural, es una alternativa más amigable para pieles sensibles que el Retinol, ya que puede ser utilizado diariamente, tanto por la mañana como por la noche, sin provocar irritación.

Sérum CELLULAR Expert Lift 3-Áreas: La ciencia detrás de una piel de aspecto más joven

Dra Pía Quiroga, que está al tanto de los nuevos ingredientes activos que pueden ayudar a combatir los signos del envejecimiento, especialmente considerando que a partir de los 30 años es crucial tomar medidas preventivas, sugiere incorporar en las rutinas de cuidado de la piel la línea antienvejecimiento de NIVEA con Bakuchiol: CELLULAR Expert Lift.

En efecto, NIVEA es una de las primeras marcas en revolucionar la cosmética e incluir en sus productos el ingrediente anti-edad Bakuchiol en el mercado masivo, debido a su fuerte ADN basado en la ciencia y la investigación. En ese sentido, los científicos de la piel de NIVEA fueron pioneros, y dieron un paso más allá investigando ingredientes que reactiven las células de la piel y las hagan comportarse como células más jóvenes. De allí nace el lanzamiento de la exitosa línea de cuidado facial anti-edad NIVEA CELLULAR Expert Lift con el ingrediente superestrella Bakuchiol.

La línea cuenta con crema de día y noche; ambas con el ingrediente anti-edad avanzado Bakuchiol y además contienen doble Ácido Hialurónico: macro para las capas más superfluas de la piel y micro para adentrarse en las capas más profundas de la piel y así dejar la piel firme e hidratada. La crema de día es una aliada en las mañanas, dado que cuenta con factor de protector solar 30, y puede usarse como pre-base, mientras que su versión noche tiene una textura pesada ideal para acompañar la regeneración nocturna. “Al ser súper densa, permite que la piel se regenere mejor durante el sueño”, explica la especialista.

Pero eso no es todo: los científicos de la piel de NIVEA están llevando las posibilidades de rejuvenecimiento de la piel al siguiente nivel. Con la concentración más alta de Bakuchiol puro jamás formulado en productos de NIVEA, en una concentración incluso 10 veces más que la crema de día y de noche de la línea CELLULAR Expert Lift, la marca vuelve a marcar un hito incorporando en su portafolio el nuevo sérum CELLULAR Expert Lift 3-Áreas.

La principal superioridad del sérum CELLULAR Expert Lift 3-Áreas radica en su efecto reafirmante luego de 1 semana en rostro, cuello y escote (3). Ante estudios de autopercepción, el 85% de las mujeres confirma que es “el mejor sérum antienvejecimiento para un verdadero efecto lifting en la piel”(4). Dentro de los resultados comprobados, se establece que, en una semana, la piel se tensa y la elasticidad mejora visiblemente (5), para luego a las dos semanas fortalecer significativamente la estructura de la piel en el rostro, cuello y escote para el 98% de las mujeres (6). Reduce las arrugas visiblemente (7) y ayuda a fortalecer la elasticidad y firmeza de tu piel.

El nuevo sérum CELLULAR Expert Lift 3-Áreas está dermatológicamente aprobado para todo tipo de pieles, y es gentil incluso en pieles sensibles. Es lo suficientemente suave como para aplicarse dos veces al día: por la mañana y por la noche. “Los productos de NIVEA no me irritaron la piel. Son súper bien tolerados”, explica Dra Pía Quiroga. “A mí me gustó mucho porque yo tengo la piel muy sensible, atópica, piel irritada, que frente a cualquier cosa hiper reacciona.”

Como recordatorio, Dra Quiroga indica que la manera correcta de usar el sérum es primero lavar la cara, y luego utilizar el sérum con compuesto activo Bakuchiol. Para sellar esta rutina, sugiere aplicar la crema facial de la línea CELLULAR Expert Lift luego del sérum, habiendo esperado unos minutos para su correcta absorción. “Si usas solo el sérum, los compuestos pueden evaporarse o se pierden. Es un plus a las cremas”, complementa.

Además de incorporar el Bakuchiol, ¿cómo evitar el envejecimiento prematuro?

Desde una mirada holística, además de recomendar tener una rutina de Skin Care con compuestos avanzados anti-edad como el Bakuchiol, Dra Pía Quiroga sugiere mantener una vida sana: “Ya se sabe que el azúcar es la responsable de la mayor parte de todas las enfermedades y daños que se producen a nivel celular en nuestro cuerpo. Enlentece la reparación celular, genera a los niños hiperactividad. Por eso la importancia de la higiene del sueño, ya que permite regenerarse bien. Dormir por lo menos ocho horas, no ver pantallas antes de dormir, mantener una buena alimentación y evitar el estrés son aspectos saludables que todos debemos buscar”, dice la Dra Pía Quiroga de The Beauty Lab.

Para quienes quieran arrancar con el cuidado de su piel, la especialista Pía Quiroga asegura que nunca es tarde para tomar acciones. El cuidado de la piel es una tarea que no tiene límite de tiempo y siempre podemos tomar medidas para mejorar la salud de nuestra piel. Entonces, independientemente de cuándo comencemos, cada acción cuenta en el camino hacia una piel más saludable. En ese sentido, el mensaje de la especialista Pía Quiroga nos alienta a explorar nuevas opciones para el cuidado de nuestra piel, incluso si hemos postergado el inicio de nuestra rutina de cuidado.

El ingrediente Bakuchiol emerge como una opción prometedora alternativa al Retinol, especialmente para aquellos que buscan combatir arrugas, mejorar la elasticidad y firmeza de la piel del rostro y que a su vez no genere irritación. Aunque no podemos detener el tiempo, el nuevo sérum con Bakuchiol de NIVEA, CELLULAR Expert Lift 3-Áreas, para rostro, cuello y escote, es el nuevo héroe cuando se trata de potentes soluciones antienvejecimiento para una piel de aspecto más joven, e incluso para pieles sensibles. Disponible en una variedad de establecimientos, desde supermercados hasta farmacias, esta opción demuestra que cuidar nuestra piel está al alcance de todos.

