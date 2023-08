Paracetamol: ¿Cuándo se debe consumir y cuál es su dosis máxima diaria?

Según un estudio del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) publicado en diciembre del año pasado, el paracetamol es por lejos el medicamento más vendido en nuestro país, llegando a comercializar 6,3 millones de unidades de 500mg durante el 2021. Según los especialistas, los principales motivos de su éxito comercial, tanto en Chile como en el resto del mundo, son su gran eficacia como analgésico y antipirético, es decir, por su capacidad para combatir el dolor y bajar la fiebre. Sin embargo, como cualquier medicamento, el paracetamol puede tener efectos adversos en algunas personas y provocar serios daños a la salud en caso de sobredosis.

Fernando Torres, toxicólogo y director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello, asegura que el paracetamol “es un medicamento bastante seguro si se utiliza en la dosis indicada por el médico o sugerida por un químico farmacéutico”. Esta dosis, para una persona adulta, no debiese ser de más de 4 gramos de paracetamol al día, porque, si bien es un medicamento muy eficiente y eficaz para el dolor y la fiebre, puede transformarse en un medicamento muy tóxico si se ingiere en una dosis mayor a la terapéutica.

“Para la fiebre, lo usual en los adultos son 500 miligramos o hasta 1 gramo si es que es muy alta, lo mismo para el dolor. En los niños se utiliza ajustando la dosis siempre por kilo de peso del paciente, por temas de seguridad”, señala.

Por su parte el doctor Luis Quiñones, del departamento de Oncología Básico Clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, señala que este “es un medicamento de uso bastante generalizado, no hay una indicación específica y por eso es un fármaco que no se vende con receta, se utiliza en múltiples acciones terapéuticas como, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con dolores de cabeza, derivados o no de estados febriles tradicionales, y dolores en general como efecto analgésico, también derivados o no de una u otra patología”.

Sobredosis y efectos secundarios

Ambos especialistas advierten de los daños severos que puede provocar el paracetamol si se consume una cantidad mayor a la dosis recomendada, que son como máximo 4 gramos al día, pudiendo causar graves problemas al hígado. “Hay personas que adquieren como costumbre tomarse un paracetamol todos los días para evitar un posible dolor de cabeza o solo porque se sienten resfriados, lo que provoca que se vaya acumulando en el hígado, que es el órgano donde se transforma para luego ser eliminado en forma normal”, afirma el académico de la UNAB. Pero cuando se toma una dosis más allá de la permitida, esta acumulación en el hígado va destruyendo células hepáticas, lo que inhibe la síntesis de proteínas y los factores de coagulación, entre otros procesos bioquímicos y fisiológicos. “El paracetamol, en dosis mayores a los 4 gramos al día, es un agente sumamente tóxico para el hígado, pudiendo provocar un cuadro de hepatitis, cirrosis u otros problemas hepáticos, como inflamación en el hígado e incluso se puede llegar a tener problemas de coagulación”, reafirma el especialista.

El doctor Quiñones complementa explicando que “hay estudios que muestran que, si se supera el máximo de dosis recomendada al día, puede haber un daño hepático severo. Como el uso es personal, bastante indiscriminado y sin una indicación médica, porque uno lo puede comprar donde sea, existe la posibilidad de que las personas superen esas dosis, porque sienten dolores de cabeza, musculares u otra alteración de ese tipo y eso los lleva a usarlo en dosis más alta. Hay gente que ha tenido hepatitis aguda, insuficiencia hepática grave y también renal producto del uso de altas dosis de paracetamol”.

Además, se debe considerar también que el paracetamol, como todos los medicamentos, puede ser riesgoso en caso de combinarse con otras sustancias. Al respecto, el especialista de la Universidad de Chile afirma que “en personas de edad, sobre todo los que toman de 8 a 10 medicamentos a la semana, hay que visualizar si no hay interacciones relevantes. Para eso se debe consultar al médico o buscar en los rótulos de los folletos de información al paciente, donde salen cuáles son las indicaciones para no usar con otros medicamentos, como por ejemplo los anticoagulantes, ya que se sabe que el paracetamol afecta la dosificación de estos fármacos. Es necesario evaluar y tener en consideración la potencial interacción medicamentosa”.

Lo mismo indica Torres, quien explica que “los problemas con el paracetamol también pueden ocurrir cuando las personas lo consumen junto con otros medicamentos que también pueden causar daño en el hígado o con sustancias como el alcohol, que también produce daño hepático. A veces las personas toman paracetamol y luego ingieren alcohol, lo que va exacerbando estos efectos nocivos para el hígado”.

En relación con los efectos secundarios, el académico de la UNAB señala que “estos se pueden presentar en algunas personas y en otras no, lo que ocurre por la constitución genética de cada uno y por las características de la persona, por lo tanto, es difícil de predecir. Estos efectos secundarios, que siempre es bueno que tanto el médico como el farmacéutico se los reportemos a las personas cuando van a utilizar algún medicamento, pueden ser alergias a la piel, dolores de estómago, náuseas y vómitos. Esos son los efectos secundarios que más se reportan por su uso. Entonces es importante advertir que, si al paciente se le pone roja la piel, le aparece un sarpullido, urticaria, picazón, alergia, inflamación en el rostro, en la lengua o malestares gástricos o malestar generalse debe suspender el uso de este medicamento”.